Mới đây, một cô gái có biệt danh Momo đã chia sẻ trên Douban (một diễn đàn tại Trung Quốc), về hành trình mua nhà của mình. Bài đăng của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì căn hộ của Momo có diện tích 77m2 nhưng giá bán chỉ 160.000 NDT (khoảng 619 triệu đồng).

Momo cho biết bản thân đã ấp ủ dự định mua nhà suốt nhiều năm. Đến tháng 10 năm nay, cô cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu, trở thành chủ sở hữu một căn hộ rộng 77m2 tại một thị trấn nhỏ với giá 160.000 NDT (khoảng 619 triệu đồng).

Điều khiến Momo vui mừng hơn cả là khoản trả góp hàng tháng khá nhẹ nhàng, chỉ khoảng 500 NDT (khoảng 1,93 triệu đồng). Với cô, đây không đơn thuần là một giao dịch BĐS mà còn là cột mốc đánh dấu việc bản thân đã có một chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình.

Momo khoe cuốn sổ đỏ đầu tiên trong đời

Momo chia sẻ căn nhà nằm khá xa thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), tuy nhiên vẫn có tuyến tàu điện kết nối với Vũ Hán. Căn hộ thuộc tòa nhà cao 20 tầng, có thang máy, thiết kế 2 thang máy phục vụ 5 hộ mỗi tầng và tuổi đời công trình khoảng hơn 10 năm.

Căn hộ hiện vẫn ở tình trạng bàn giao thô, chưa hoàn thiện nội thất. Điều đó đồng nghĩa cô sẽ cần tính thêm chi phí sửa chữa, trang trí và sắm sửa đồ đạc nếu muốn chuyển vào sinh sống. Dù vậy, Momo vẫn đánh giá đây là lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bản thân.

Cô cũng tiết lộ quyết định mua nhà có liên quan đến những mâu thuẫn kéo dài trong gia đình. Trước đó, Momo đang sống trong một căn nhà tái định cư do bố mẹ mua. Cô từng nói với gia đình rằng sẽ kết hôn sau khi có nhà, nhưng sau 5 năm chuyển đến sống tại đây, cô vẫn chưa lập gia đình. Quan điểm này khiến cô thường xuyên xảy ra tranh cãi với bố mẹ, đặc biệt khi gia đình liên tục thúc giục chuyện cưới xin. Năm 2024, sau một lần mâu thuẫn lớn, Momo từng nghĩ đến việc mua nhà riêng nhưng sau đó quan hệ gia đình dịu lại nên cô lại có phần chùn bước.

Tuy nhiên đến năm nay, Momo lại bị gia đình thúc giục chuyện kết hôn. Sau cuộc tranh cãi, cô rời khỏi nhà và tiếp tục nhận những lời trách móc. Bố mẹ thậm chí nói sẽ cho thuê căn nhà tái định cư, không để cô tiếp tục ở đó.

Trước tình huống này, Momo bắt đầu đi xem nhà từ ngày 2/10 và chỉ hai ngày sau đã quyết định đặt mua căn hộ. Cô cho biết sau khi hoàn tất thủ tục vay mua nhà, việc sang tên cũng được tiến hành nhanh chóng. Đến ngày 9/10, cô xác nhận đã thanh toán tiền đặt cọc và nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

"Đôi khi chính những chuyện mệt mỏi xảy ra trong cuộc sống lại giúp tôi trưởng thành và có thêm quyết tâm sống tự lập" - Momo viết.

Thiết kế căn hộ của Momo

Sau khi bài đăng của Momo được chia sẻ, nhiều người dùng đã để lại bình luận chúc mừng cô có nhà riêng. Không ít người nhận xét mức giá 160.000 NDT cho căn hộ 77m2 là khá dễ chịu, đặc biệt khi so sánh với chi phí mua nhà tại những thành phố lớn.

Một tài khoản cho biết bản thân cũng muốn mua nhà ở quê nhưng giá BĐS tại địa phương vẫn tương đối cao. Với số tiền có thể chi trả, người này chỉ tìm được những căn hộ cũ, không có thang máy, nằm ở tầng cao và có tuổi đời hơn 20 năm. Vì vậy, khi nhìn thấy căn hộ của Momo, họ đánh giá đây là lựa chọn khá tốt xét trên phương diện giá cả và điều kiện sinh hoạt.

Một người khác chia sẻ quê nhà thuộc nhóm thành phố nhỏ, có ga tàu cao tốc và sân bay nhưng mức lương phổ biến chỉ khoảng 2.000 NDT (khoảng 7,74 triệu đồng), tong khi giá nhà đã lên tới 10.000 NDT/m2(khoảng 38,7 triệu đồng).

Một tài khoản khác cũng cho biết tại quê nhà, người lao động bình thường có thu nhập khoảng 2.000-3.000 NDT/tháng (khoảng 7,74-11,61 triệu đồng), còn nhà mới có giá phổ biến 5.000-6.000 NDT/m² (khoảng 19,35-23,22 triệu đồng/m²). Với mức thu nhập như vậy, việc tích lũy đủ tiền mua nhà vẫn là mục tiêu không dễ dàng.

Đáng chú ý, một người dùng sống tại trung tâm Vũ Hán cho biết dù căn nhà của Momo ở xa nhưng với mức giá đó thì khoảng cách chẳng phải vấn đề. Người này cho biết bản thân từng đi xem nhà để mua, nhưng sau đó đã từ bỏ vì giá nhà ở trung tâm thành phố quá cao.

“Căn hộ 77m2 ở trung tâm thì giá phải cao 3-5 lần, tôi đi xem xong đành ngậm ngùi ở thuê thêm vài năm nữa” - Người này bình luận.

Câu chuyện của Momo cũng cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa thị trường nhà ở tại các thành phố lớn và những khu vực ngoại thành, thị trấn nhỏ. Một căn hộ rộng 77m2 với giá 160.000 NDT có thể là lựa chọn phù hợp với người ưu tiên quyền sở hữu nhà và không quá phụ thuộc vào vị trí trung tâm. Nhưng với người cần đi làm mỗi ngày tại nội đô, khoảng cách địa lý lại có thể trở thành rào cản lớn.

Dù vậy, điều khiến nhiều người chú ý không chỉ nằm ở câu chuyện giá nhà, mà còn là quyết định chủ động tạo dựng cuộc sống riêng của Momo. Sau 2 năm cân nhắc, cô đã chọn được căn nhà phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu cá nhân, thay vì tiếp tục trì hoãn kế hoạch vì những bất đồng trong gia đình.

Với những người đang có ý định mua nhà, câu chuyện này cũng gợi ra một góc nhìn đáng suy ngẫm: Không phải ai cũng cần sở hữu căn hộ ở trung tâm thành phố ngay từ đầu. Đôi khi, một căn nhà có mức giá vừa sức, khoản vay không quá áp lực và vị trí đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt mới là lựa chọn phù hợp hơn trong dài hạn.

(Nguồn: Douban)