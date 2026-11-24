Ngày 22/11, Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend chính thức khai trương tại Huntington Beach, California (Mỹ). Ngay trong ngày đầu đón khách, không gian cà phê mới của thương hiệu do ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập đã thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách quốc tế và cộng đồng yêu cà phê đến trải nghiệm.

Không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại Huntington Beach, California (Mỹ)

Không khí khai trương được ghi lại qua nhiều hình ảnh, video và chia sẻ của khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Theo thông báo từ thương hiệu, 100 khách hàng đầu tiên đến quán sẽ nhận được quà tặng. Khách hàng còn được hưởng chương trình giảm giá trong hai ngày 21-22/11 và nhận voucher ưu đãi khi đăng ký thành viên.

Đây là một trong hai không gian mới vừa khai trương tại California, bên cạnh cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee tại Chino Hills.

Đông đảo khách hàng đến khám phá không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại Huntington Beach, California (Mỹ) trong ngày khai trương



Trong tháng 11/2026, Trung Nguyên Legend liên tục đưa vào hoạt động gần 15 không gian mới tại Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc. Riêng tại Mỹ, từ ngày 14 đến 22/11, chuỗi đã khai trương 4 điểm bán, gồm 2 không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend và 2 cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee, tại các bang Oregon, California và Texas.

Đến nay, hệ thống Trung Nguyên Legend tại Mỹ đã phát triển thành chuỗi 16 không gian, cửa hàng theo 3 mô hình: Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee và Trung Nguyên Legend. Các điểm bán hiện diện tại nhiều thành phố lớn, điểm đến du lịch như Los Angeles, Long Beach, Carrollton, Portland, Houston, Philadelphia, Katy...

Đáng chú ý, ngày 29/11/2026, Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại Philadelphia, bang Pennsylvania, dự kiến kỷ niệm một năm hiện diện tại thành phố lớn thứ 5 của Mỹ.

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2026, thương hiệu dự kiến khai trương gần 20 không gian mới tại Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc.

Bước sang năm 2027, Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng tại Australia, Canada và các nước ASEAN, hướng tới mục tiêu phát triển 100 quán tại Mỹ, 130 quán tại Trung Quốc và 20 quán tại Đài Loan (Trung Quốc). Thương hiệu cũng đặt kế hoạch tiếp cận thêm các thị trường như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và nhiều quốc gia khác tại châu Á, châu Âu.