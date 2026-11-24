Từ ca sĩ chạy show khắp nơi đến ông bầu của bé Xuân Mai

Tuấn Cảnh sinh năm 1964, quê Hà Nội, từng theo học Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Đầu thập niên 1990, anh hoạt động ca hát và được khán giả biết đến qua những ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân ca.

Thời điểm đó, nam ca sĩ thường xuyên đi biểu diễn ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, từng xuất hiện tại các sân khấu nổi tiếng ở TP.HCM như Trống Đồng, Lan Anh. Anh cũng tham gia các đoàn biểu diễn của nhiều nghệ sĩ khác.

Tuấn Cảnh thời trẻ

Nhắc lại quãng thời gian đi hát ở Việt Nam, Tuẩn Cảnh cho biết đó là những năm tháng "nghèo mà vui", khi bản thân và đồng nghiệp thường xuyên chạy show, sống bằng niềm đam mê nghệ thuật.

Không chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ, Tuấn Cảnh còn được đông đảo khán giả biết đến là bố ruột của Xuân Mai - "thần đồng âm nhạc" từng làm mưa làm gió trên thị trường nhạc thiếu nhi Việt Nam.

Cuối thập niên 1990, anh chuyển hướng làm ông bầu, trực tiếp quản lý và hỗ trợ con gái phát triển sự nghiệp. Xuân Mai sinh năm 1995, sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và bắt đầu đi hát khi mới hơn 2 tuổi.

Ngoài vai trò ca sĩ, Tuấn Cảnh còn được khán giả biết đến là bố ruột của bé Xuân Mai đình đám một thời

Với giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn tự nhiên cùng hàng loạt ca khúc thiếu nhi quen thuộc như "Con cò bé bé", "Cháu yêu bà", "Một con vịt", cô bé nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều thế hệ khán giả nhỏ tuổi.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Xuân Mai phát hành hàng chục album, có liveshow riêng khi mới 5 tuổi. Hình ảnh cô bé tóc ngắn, má bầu bĩnh, cầm micro biểu diễn trên sân khấu từng gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều gia đình Việt.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Tuấn Cảnh, đằng sau sự nổi tiếng của con gái không phải là cuộc sống giàu có như nhiều người vẫn nghĩ. Anh cho biết việc sản xuất các sản phẩm âm nhạc tốn kém, trong khi thị trường băng đĩa lậu phát triển mạnh khiến gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Tuấn Cảnh chụp hình cùng con gái Xuân Mai khi cô trưởng thành

Nam nghệ sĩ từng tiết lộ có thời điểm phải tự bỏ tiền bù lỗ để thực hiện MV cho con gái. Anh cũng không muốn Xuân Mai phải chạy show liên tục kiếm tiền mà ưu tiên việc học và những hoạt động nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi.

Năm 2004, Tuấn Cảnh và nghệ sĩ guitar Thu Thu - mẹ Xuân Mai ly hôn. Sau đó, cô bé theo mẹ sang Mỹ sinh sống khi mới 9 tuổi. Tuấn Cảnh cũng xây dựng gia đình mới, được người vợ thứ hai bảo lãnh sang Mỹ định cư.

Rời ánh đèn sân khấu, sang Mỹ làm nhiều nghề mưu sinh

Những ngày đầu định cư tại Mỹ, cuộc sống của Tuấn Cảnh không hề dễ dàng. Anh cùng người vợ thứ hai sinh sống ở Hawaii. Gia đình vợ có sẵn tiệm nail nhưng thiếu nhân viên nên nam ca sĩ cũng phụ giúp công việc làm móng. Sau vài năm, hai vợ chồng chuyển đến California. Anh từng phải làm thuê nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống.

Bước ngoặt đến khi Tuấn Cảnh có dịp nấu phở đãi bạn bè trong một buổi gặp mặt. Món ăn được mọi người khen ngon, trong đó có danh hài Thúy Nga. Được bạn bè động viên, anh quyết định mở tiệm phở và gắn bó với công việc kinh doanh này.

Tuấn Cảnh từng mở tiệm phở ở Mỹ

Năm 2015, vợ chồng Tuấn Cảnh bắt đầu gây dựng nhà hàng tại thành phố Garden Grove, bang California. Tiệm phở rộng khoảng 200m2, có lượng khách ổn định, trong đó có nhiều nghệ sĩ Việt Nam sinh sống hoặc sang Mỹ biểu diễn, du lịch.

Thậm chí, Xuân Mai từng có thời gian phụ giúp bố tại quán ăn trước khi lập gia đình. Hình ảnh nam ca sĩ một thời đứng bếp, tất bật phục vụ thực khách khiến nhiều người bất ngờ.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm kinh doanh, vợ chồng anh quyết định nhượng lại nhà hàng vào năm 2025. Chia sẻ với Ngôi Sao, Tuấn Cảnh cho biết đây là quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng. Dù quán đông khách, doanh thu tốt nhưng việc trực tiếp đứng bếp mỗi ngày khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe bị ảnh hưởng.

Hiện tại, nam nghệ sĩ đã thôi bán phở và chuyển sang công việc khác

Vợ anh cũng phải đảm nhận nhiều việc cùng lúc, từ thu ngân, nhập nguyên liệu đến phụ bưng bê, dọn dẹp. Sau nhiều năm làm việc liên tục, cả hai đều mong muốn có cuộc sống thoải mái hơn khi bước vào tuổi nghỉ ngơi.

Sau khi sang nhượng tiệm phở, Tuấn Cảnh từng cảm thấy hụt hẫng vì không còn thói quen dậy sớm đến quán chuẩn bị nguyên liệu. Anh thậm chí sang Hawaii thăm con gái Xuân Mai khoảng một tháng để thay đổi không khí.

Hiện tại, nam ca sĩ tìm được công việc mới phù hợp hơn với sức lực. Anh bán cơm hộp mang đi vào thứ Bảy và Chủ nhật, từ 8h đến 14h, khách hàng đặt trước qua điện thoại. Những ngày còn lại, anh làm công việc khác. Ngoài ra, Tuấn Cảnh còn nhận gói bánh chưng, nem cua bể và gửi hàng cho khách ở nhiều bang tại Mỹ.

Tuấn Cảnh xuất hiện trong nhiều clip cùng Thúy Nga

Gần đây, anh cũng lập kênh YouTube riêng, thường xuyên xuất hiện trong các video và livestream cùng danh hài Thúy Nga. Những câu chuyện về cuộc sống, công việc và chuyện bếp núc của nam ca sĩ nhận được sự quan tâm của khán giả.