Mới ra rạp vài ngày, Trại Giam Hạnh Phúc đã bứt tốc trở thành chiến thần phòng vé Việt tháng 11, áp đảo cả doanh thu lẫn số lượng suất chiếu, đồng thời liên tục phủ sóng trên mạng xã hội. Tính đến sáng ngày 24/11, bộ phim của đạo diễn Trung Lùn đã thu về hơn 136 tỷ đồng, tạo khoảng cách đáng kể với những tác phẩm đang cạnh tranh ngoài rạp. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Trại Giam Hạnh Phúc đang là cái tên mạnh nhất phòng vé Việt trong tháng 11, liên tục thiết lập những cột mốc doanh thu mới chỉ sau vài ngày phát hành.

Doanh thu ấn tượng của Trại Giam Hạnh Phúc

Tác phẩm cán mốc 100 tỷ đồng sau khoảng 4,5 ngày tính từ những suất chiếu sớm, trở thành phim Việt đạt thành tích này nhanh thứ ba trong năm 2026, xếp sau Thỏ Ơi!! và Trại Buôn Người. Thành công của bộ phim còn góp phần nối dài chuỗi thắng lợi phòng vé của đạo diễn Trung Lùn, người từng tạo dấu ấn với hai phần Làm Giàu Với Ma. Lần này, anh đưa khán giả vào bối cảnh trại giam, xoay quanh thầy giáo Phúc (Tuấn Trần) phải ngồi tù sau biến cố liên quan đến em gái. Cuộc sống sau song sắt kéo anh vào những mâu thuẫn với các bạn tù, từ đó mở ra những câu chuyện vừa hài hước vừa mang màu sắc tình cảm, tâm lý. Bên cạnh Tuấn Trần, dàn diễn viên như Tiến Luật, Lương Thế Thành, Ma Ran Đô, La Thành, Hoàng Phi và Khuyến Dương cũng nhận được sự quan tâm khi mỗi người đảm nhận một màu sắc riêng sau buồng giam.

Giữa dàn cast đang được khán giả quan tâm, Khuyến Dương là một cái tên bất ngờ nhận được nhiều thiện cảm. Anh đảm nhận Nguyễn Bách Khoa, một tù nhân có ngoại hình xù xì, cục súc, không biết chữ nhưng sống tình cảm. Khác hẳn hình tượng Chị Phiến vốn quen thuộc với cộng đồng mạng qua những video hài, nhân vật Bách Khoa mang đến cho Khuyến Dương cơ hội thể hiện những cung bậc cảm xúc nặng hơn, đặc biệt ở tuyến truyện liên quan đến người mẹ. Những phân đoạn Khoa nhận thư, từ niềm vui, sự ngờ vực cho đến khoảnh khắc vỡ òa khi biết sự thật, đang trở thành chất liệu được khán giả chia sẻ và bàn luận. Không ít người bất ngờ trước khả năng nhập vai của một TikToker vốn nổi tiếng nhờ những màn đối đáp tưng tửng, đanh đá, nay lại có thể khiến người xem xúc động bằng một nhân vật mang nhiều tổn thương.

Điều khiến màn thể hiện của Khuyến Dương được quan tâm nằm ở sự tương phản với hình tượng đã đóng đinh tên tuổi anh trên mạng xã hội. Chị Phiến là nhân vật có cách nói chuyện chua ngoa, thích làm thơ, thường xuyên đưa ra những lời tư vấn tình cảm ngang ngược nhưng đầy tính giải trí. Từ những video livestream đến các màn tung hứng với cư dân mạng, Khuyến Dương xây dựng được một hình tượng có đời sống riêng, thậm chí trở thành meme mỗi khi mạng xã hội xuất hiện drama. Người ta có thể không biết tên thật Lê Khuyến Dương, nhưng nhắc đến Chị Phiến thì gần như lập tức nhận ra gương mặt, phong cách và những câu nói đặc trưng. Chính độ viral của nhân vật này từng giúp anh tạo dựng chỗ đứng trong cộng đồng sáng tạo nội dung, đồng thời mở ra cơ hội bước sang lĩnh vực phim ảnh.

Trước Trại Giam Hạnh Phúc, Khuyến Dương từng xuất hiện trong Báu Vật Trời Cho, Bóng Ma Nhà Hát và Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Dù chưa được đào tạo diễn xuất bài bản, anh chủ động tìm hiểu nhân vật, nghiên cứu bối cảnh và tham khảo các bộ phim cùng đề tài để chuẩn bị cho vai diễn. Riêng với Bách Khoa, Khuyến Dương trải qua 3 lần casting mới có được cơ hội góp mặt. Anh từng chia sẻ bản thân thi vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh năm 2011 nhưng không trúng tuyển, vì thế việc được đảm nhận một vai diễn có tuyến tâm lý nặng sau 15 năm mang ý nghĩa đặc biệt. Sự đón nhận dành cho Bách Khoa hiện tại có thể chưa đủ để khẳng định Khuyến Dương đã trở thành diễn viên thực lực, nhưng ít nhất đây là bước tiến đáng khích lệ đối với một gương mặt đi lên từ mạng xã hội.

Báu Vật Trời Cho

Cũng trong năm nay, cái tên Khuyến Dương từng gây chú ý rộng rãi trước đó còn nhờ màn xuất hiện ngắn ngủi trong Thỏ Ơi!!. Khi câu chuyện về bảng cát-xê dàn diễn viên phim Tết của Trấn Thành lan truyền trên mạng, đạo diễn đã lên tiếng phủ nhận những con số bị đồn đoán, đồng thời hài hước tiết lộ người nhận thù lao cao nhất phim chính là Chị Phiến. Cú bẻ lái khiến khán giả bật cười bởi Khuyến Dương chỉ đảm nhận một vai khách mời, xuất hiện khoảng một phút với nhân vật được mô tả trong kịch bản là “người đàn ông LGBT có râu”. Trấn Thành còn đùa rằng đây là vai diễn sinh ra dành cho Chị Phiến.