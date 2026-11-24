Tháng 9/2022, tại thành phố Houston, bang Texas (Mỹ), một bài dân ca Việt Nam được lựa chọn trình diễn trong chương trình hòa nhạc có sự xuất hiện của Bản giao hưởng số 5 của nhà soạn nhạc lỗi lạc Ludwig van Beethoven.

Trước đó 10 năm, cũng giai điệu ấy từng được sáu thành viên một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc dành nhiều thời gian luyện tập để biểu diễn bằng tiếng Việt trước đông đảo khán giả tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Điều đặc biệt là dù đã có bản thu thanh từ năm 1968 và được nhiều thế hệ nghệ sĩ trong lẫn ngoài nước thể hiện, đến nay vẫn chưa có căn cứ xác định chính xác tác giả của bài hát.

Đó chính là Bèo dạt mây trôi, một trong những giai điệu quen thuộc trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam.

Bài dân ca Việt khiến nhiều nghệ sĩ nước ngoài dành hàng tháng luyện tập

Tối 29/11/2012, sân vận động Mỹ Đình trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ âm nhạc Hàn Quốc khi diễn ra đại nhạc hội K-Pop Festival 2012 – Concert in Vietnam. Chương trình kéo dài gần 4 giờ, quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí xứ kim chi như SNSD, TVXQ, T-ARA, KARA, HyunA...

Giữa những tiết mục sôi động với âm nhạc và vũ đạo hiện đại, sáu thành viên nhóm nhạc TEEN TOP bất ngờ mang đến một màn trình diễn hoàn toàn khác biệt: hát *Bèo dạt mây trôi* bằng tiếng Việt.

Các thành viên TEEN TOP khi ấy mới ở độ tuổi 17–20. Nhóm cho biết đã dành nhiều tuần chăm chỉ luyện tập bài dân ca trước khi tự tin mang lên sân khấu Việt Nam. Màn trình diễn khiến đông đảo khán giả bất ngờ, dành cho nhóm sự cổ vũ nhiệt tình.

Nhóm nhạc Hàn Quốc thể hiện Bèo dạt mây trôi

Chỉ khoảng nửa năm sau, bài dân ca tiếp tục vang lên qua giọng hát của những nghệ sĩ đến từ châu Âu.

Trong khuôn khổ chương trình Những ngày châu Âu tại Việt Nam, dàn hợp xướng thính phòng Munich (Đức) đã có buổi biểu diễn tại Nhạc viện TP.HCM. Sau khi trình bày các tác phẩm của đất nước mình, những nghệ sĩ Đức bất ngờ cất giọng hát Bèo dạt mây trôi bằng tiếng Việt để đáp lại tình cảm của khán giả.

Đến tháng 6/2026, bài dân ca một lần nữa gây chú ý trên mạng xã hội qua phần thể hiện của nữ quân nhân Lào Khăn Thạ Ly (SN 1997), học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Chia sẻ với báo chí, nữ quân nhân cho biết vì yêu thích giai điệu của bài hát nên cô chủ động lựa chọn tác phẩm cho kỳ thi tốt nghiệp, dù biết đây là một thử thách khó. Có những ngày, cô và giảng viên phải tập từ sáng đến tối chỉ để hoàn thiện cách phát âm một vài từ tiếng Việt.

Nữ quân nhân Lào Khăn Thạ Ly trình bày Bèo dạt mây trôi

Được dàn nhạc Mỹ trình diễn cùng tác phẩm của Beethoven, từng trở thành bài thi bắt buộc tại Đức

Không chỉ được các nghệ sĩ nước ngoài yêu thích qua lời ca, Bèo dạt mây trôi còn có một hành trình đặc biệt trên những sân khấu âm nhạc cổ điển. Cụ thể từ ngày 15–17/10/2010, Liên hoan Guitar quốc tế Berlin (Đức) diễn ra với sự tham dự của gần 20 thí sinh đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý, một trong hai tác phẩm bắt buộc tại cuộc thi năm đó chính là Bèo dạt mây trôi, qua bản chuyển soạn dành cho guitar của nghệ sĩ người Việt Đặng Ngọc Long, người đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo cuộc thi.

Liên hoan có sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Đức, Viện Goethe cùng một số tổ chức, cá nhân khác. Hơn một thập kỷ sau, bài dân ca Việt tiếp tục xuất hiện tại một sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp ở Mỹ.

Theo thông tin trên website chính thức của dàn nhạc ROCO, trong hai ngày 23–24/9/2022, đơn vị này tổ chức chương trình hòa nhạc mang tên Family (Gia đình) tại Houston, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Mei-Ann Chen.

Trong số những tác phẩm được lựa chọn biểu diễn có Bèo dạt mây trôi, qua bản chuyển soạn của NSND Ngô Hoàng Quân, nguyên Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

ROCO giới thiệu đây là một bài dân ca truyền thống Việt Nam, thể hiện niềm mong mỏi được đoàn tụ với những người thân yêu đang xa cách. Đặc biệt, khép lại chương trình hòa nhạc hôm ấy là Bản giao hưởng số 5 của Beethoven, còn được biết đến với tên gọi Giao hưởng Định mệnh.

Có bản thu từ 58 năm trước, đến nay vẫn chưa rõ tác giả là ai

Dù đã xuất hiện trên nhiều sân khấu trong nước và quốc tế, nguồn gốc của *Bèo dạt mây trôi* vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp chính xác.

Nhạc sĩ Nguyễn Chính thường được nhắc đến với vai trò người sưu tầm và giới thiệu tác phẩm qua sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản thu thanh do nghệ sĩ Thương Huyền thể hiện năm 1968 cũng là một dấu mốc quan trọng trong hành trình bài dân ca đến với công chúng.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nghiên cứu xác định chính xác tác phẩm ra đời ở đâu, do ai sáng tác. Một số tài liệu cho rằng bài hát xuất xứ từ quan họ Bắc Ninh, trong khi những nguồn khác lại nhận định đây là dân ca đồng bằng Bắc Bộ hoặc dân ca Nghệ Tĩnh.

Những cảm xúc ấy vẫn tiếp tục được truyền tải qua các sản phẩm nghệ thuật hiện đại. Năm 2023, đạo diễn Victor Vũ lựa chọn Bèo dạt mây trôi qua giọng hát Thùy Chi làm nhạc phim Người vợ cuối cùng, thể hiện sự day dứt trong mối tình nhiều trắc trở của hai nhân vật chính.

Bài hát xuất hiện trong phim điện ảnh nổi tiếng

Trải qua gần 6 thập kỷ kể từ bản thu thanh năm 1968, từ sóng phát thanh đến những sân khấu âm nhạc quốc tế, *Bèo dạt mây trôi* vẫn tìm được những thế hệ người nghe mới. Dù danh tính người sáng tác còn là điều bí ẩn, sức sống của bài dân ca đã vượt qua giới hạn của thời gian, ngôn ngữ và biên giới quốc gia.