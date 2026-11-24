Sự nghiệp rực rỡ

Ca sĩ Ngọc Anh 3A có cuộc hôn nhân thứ hai với doanh nhân người Mỹ John Gallander. Dù hiện sinh sống tại Mỹ, ông xã nữ ca sĩ dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, từng bật khóc khi nghe một ca khúc về quê hương và luôn mong muốn được trở lại nơi này.

Ngọc Anh 3A tên thật là Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1975 tại Hà Nội. Cô là con gái của NSND Hoàng Khiềm, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Ngọc Anh sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và theo học thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Những năm 1990, Ngọc Anh được khán giả biết đến khi trở thành thành viên nhóm tam ca 3A cùng Minh Ánh và Minh Anh. Nhóm nhạc nhanh chóng tạo được dấu ấn trên thị trường âm nhạc phía Bắc với phong cách trẻ trung, hiện đại.

Sau khi nhóm 3A tan rã, Ngọc Anh chuyển sang hoạt động solo. Cô gây ấn tượng với chất giọng nữ trầm, khàn đặc trưng, giàu cảm xúc. Trong sự nghiệp, nữ ca sĩ ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang như Khúc mùa thu, Mùa thu giấu em, Im lặng đêm Hà Nội... Cô cũng thể hiện thành công các sáng tác của Phạm Duy, Vũ Thành An.

Ảnh cưới của Ngọc Anh và chồng Tây.

Chồng Tây mê mẩn Việt Nam

Năm 2008, Ngọc Anh sang Mỹ định cư cùng người chồng đầu tiên là nhạc sĩ Trần Hùng. Anh là con trai NSND Tường Vi, từng tham gia hòa âm, phối khí cho nhiều sản phẩm âm nhạc của vợ. Hai người có một con trai chung tên Ben. Tuy nhiên, sau 19 năm chung sống, cuộc hôn nhân của họ kết thúc vào năm 2017.

Sau đổ vỡ tình cảm, Ngọc Anh quen doanh nhân người Mỹ John Gallander thông qua một người bạn. Theo nữ ca sĩ, ông xã đã theo dõi và nhắn tin cho cô trên Facebook từ trước đó một năm nhưng cô không để ý. John từng có nhiều năm làm việc tại Việt Nam, đặc biệt yêu thích Hà Nội và thường chú ý đến những bức ảnh cô dạo chơi phố cổ, ngồi xích lô.

Năm 2018, Ngọc Anh kết hôn lần thứ hai với John Gallander. Doanh nhân người Mỹ sinh năm 1963, hơn nữ ca sĩ 12 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Anh từng sang Việt Nam làm việc và trở về Mỹ cuối năm 2013.

Ngọc Anh từng gọi ông xã là "chiếc phao" bởi anh xuất hiện đúng lúc cô cảm thấy chơi vơi sau những đổ vỡ tình cảm. Nữ ca sĩ cho biết chồng là người lãng mạn, tâm lý, luôn ủng hộ công việc nghệ thuật của vợ.

Điều khiến Ngọc Anh bất ngờ là tình yêu đặc biệt của John dành cho Việt Nam. Anh không chỉ yêu thích cảnh sắc, con người mà còn say mê âm nhạc và ẩm thực Việt. Trong cuộc trò chuyện với VnExpress hồi tháng 8/2023, nữ ca sĩ kể chồng có thể nghe nhạc Việt hàng giờ, nhớ tên những đồng nghiệp từng hát chung với vợ và tìm hiểu sự nghiệp của họ.

John đặc biệt hâm mộ ca sĩ Tùng Dương, thường xuyên theo dõi trang cá nhân và bình luận dưới những bài đăng của nam ca sĩ. Ngọc Anh còn kể chồng nhớ đường phố Hà Nội rất giỏi, am hiểu nhiều món ăn đặc sản của các vùng miền.

Tình cảm của John dành cho Việt Nam cũng từng được Ngọc Anh kể trong cuộc phỏng vấn với báo Dân trí tháng 6/2022. Nữ ca sĩ cho biết ông xã từng có 6 năm làm việc tại Việt Nam. Trong thời gian dịch Covid-19, khi tình cờ nghe ca khúc Bonjour Vietnam (Xin chào Việt Nam) do ca sĩ Quỳnh Anh thể hiện trên YouTube, anh đã bật khóc như một đứa trẻ.

Ngọc Anh kể: "Ông xã là người thôi thúc tôi trở về. Anh từng có 6 năm làm việc tại Việt Nam. Thời gian dịch bệnh, tình cờ nghe được ca khúc Bonjour Vietnam do ca sĩ Quỳnh Anh thể hiện trên YouTube, anh đã bật khóc như một đứa trẻ... Anh đưa tôi trở về Việt Nam sớm hơn dự định. Anh yêu Việt Nam, anh nhớ Việt Nam vô cùng!", nguồn Dân Trí.

Tháng 1/2025, tình cảm ấy tiếp tục được thể hiện khi John đồng hành cùng vợ thực hiện MV Rộn ràng xuân đến. Đây là ca khúc do Ngọc Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ không khí Tết cổ truyền và tình cảm gia đình. Nữ ca sĩ tiết lộ ông xã nhiều lần rơi nước mắt khi xem lại MV. Anh cũng chia sẻ bản thân đã nghe ca khúc hàng nghìn lần trước khi sản phẩm chính thức được công bố.

Không chỉ yêu thích văn hóa Việt Nam, John còn ủng hộ vợ trở về nước hoạt động nghệ thuật. Theo Thanh Niên đưa tin, Ngọc Anh tiết lộ hai vợ chồng đã mua một căn nhà ở Hội An vì yêu thích không gian yên bình, gần gũi thiên nhiên. Tuy nhiên, gia đình chưa chuyển hẳn về Việt Nam do bố mẹ và con trai nữ ca sĩ vẫn đang ở Mỹ.

Cuộc sống của hai người cũng từng trải qua biến cố lớn khi John bị tai biến năm 2019, phải phẫu thuật và trải qua thời gian dài phục hồi. Ngọc Anh cho biết chồng vẫn còn gặp hạn chế về vận động nhưng sức khỏe đã ổn định hơn. Sau biến cố, hai người càng trân trọng thời gian được ở bên nhau và luôn động viên, chăm sóc đối phương.