Từng là cái tên gắn liền với những tấm huy chương và đường đua xanh, Ánh Viên giờ đây còn được biết đến với nhiều vai trò khác: cô giáo dạy bơi, nhà sáng tạo nội dung, khách mời gameshow và cả người mẫu ảnh. Sau 4 năm rời xa các giải đấu đỉnh cao, nữ kình ngư bất ngờ trở lại đường đua xanh trong năm 2026, khiến nhiều người không khỏi tò mò về cuộc sống của cô trong khoảng thời gian qua.

Thực tế, 4 năm không thi đấu không đồng nghĩa với việc Ánh Viên có một quãng nghỉ đúng nghĩa. Nhìn lại hành trình từ cuối năm 2021 đến nay, có thể thấy khoảng thời gian được gọi là "giải nghệ" của Ánh Viên thực chất không hề trầm lắng. Sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, cô liên tục có những trải nghiệm mới, từ học tập, giảng dạy đến sáng tạo nội dung và tham gia các chương trình giải trí.

Ánh Viên sau 4 năm giải nghệ.

Không chỉ công việc, hình ảnh của Ánh Viên cũng có nhiều thay đổi: trẻ trung, nữ tính và cởi mở hơn trước. Cùng nhìn lại hành trình nhiều màu sắc của "tiểu tiên cá" kể từ khi rời đội tuyển quốc gia.

Cuối năm 2021 - 2022: Rời đội tuyển quốc gia, làm cô giáo dạy bơi

Tháng 10/2021, sau khi trở về từ Olympic Tokyo 2020, Ánh Viên gửi đơn xin giải nghệ, bày tỏ nguyện vọng được rời đội tuyển bơi quốc gia sau nhiều năm tập luyện và thi đấu. Đến tháng 11 cùng năm, đề xuất này được chấp thuận. Như vậy, cô chính thức khép lại hành trình khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng chưa lập tức dừng mọi hoạt động thi đấu.

Trong năm 2022, Ánh Viên tiếp tục tham dự một số giải đấu trong nước. Đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào cuối năm, nữ kình ngư mới chính thức khép lại chặng đường thi đấu đỉnh cao. Cô cũng không góp mặt tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam hồi tháng 5/2022, lựa chọn dành thời gian cho bản thân và những dự định riêng sau nhiều năm gần như chỉ xoay quanh việc tập luyện, thi đấu.

Rời môi trường thể thao thành tích cao, Ánh Viên không chọn cách tách mình khỏi bơi lội mà bắt đầu một công việc mới: dạy bơi. Từ người trực tiếp chinh phục những đường đua xanh, cô chuyển sang đứng ở vị trí người hướng dẫn, truyền đạt kỹ năng và kinh nghiệm cho các học viên tại TP.HCM, trong đó có nhiều trẻ em.

Ánh Viên giải nghệ làm cô giáo dạy bơi.

Công việc mới cũng mang đến cho Ánh Viên một nhịp sống khác. Thay vì dành phần lớn thời gian cho các buổi tập cường độ cao và lịch thi đấu liên tục, cô bắt đầu làm quen với việc hướng dẫn từng động tác, sửa kỹ thuật và giúp học viên vượt qua nỗi sợ nước. Những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm thi đấu giờ đây được cô sử dụng để giúp nhiều người biết bơi, hiểu hơn về lợi ích của môn thể thao này cũng như kỹ năng phòng tránh đuối nước.

Năm 2023: Tốt nghiệp đại học, đạt giải nghiên cứu khoa học

Năm 2023, Ánh Viên tiếp tục dành thời gian cho việc học tập và nghiên cứu chuyên môn. Tháng 5/2023, cô giành giải Nhất tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc trong lĩnh vực thể dục thể thao. Đề tài nghiên cứu của nữ kình ngư tập trung vào việc nâng cao hứng thú tập luyện môn bơi cho trẻ em từ 8-10 tuổi. Đây cũng là hướng đi có sự liên kết với công việc giảng dạy mà cô đang theo đuổi sau khi rời đội tuyển quốc gia.

Đến tháng 10/2023, Ánh Viên thông báo tốt nghiệp loại giỏi ngành Huấn luyện thể thao tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, khép lại hành trình 4 năm học tập.

Ánh Viên tốt nghiệp đại học.

Cùng năm, cô được phong quân hàm Trung tá quân nhân chuyên nghiệp. Như vậy, dù không còn thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu lớn, Ánh Viên vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp theo hướng gắn bó với thể thao, giáo dục và đào tạo.

"Nàng tiên cá" Ánh Viên được thăng quân hàm, trở thành trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam.

Năm 2024: Trở thành nhà sáng tạo nội dung, vừa dạy bơi vừa học cao học

Nếu những năm đầu sau khi giải nghệ, Ánh Viên chủ yếu được biết đến với vai trò giáo viên dạy bơi thì đến năm 2024, cô bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ kình ngư xây dựng kênh TikTok với những video hướng dẫn kỹ năng bơi, chia sẻ kiến thức thể thao và các tình huống thực tế liên quan đến việc học bơi. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo cách chuyên môn, cô lựa chọn cách thể hiện gần gũi, dễ hiểu, đôi khi pha chút hài hước để tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn.

Cô cũng chia sẻ rằng việc làm nội dung giúp nhiều người biết đến mình hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội để cô tiếp cận những học viên có nhu cầu học bơi.

Ánh Viên còn chuyển hướng sang làm nhà sáng tạo nội dung - chia sẻ nội dung về bơi lội.

Ngoài công việc giảng dạy và sáng tạo nội dung, Ánh Viên còn thử sức với những hoạt động thể thao mới. Năm 2024, cô tham gia DNSE Aquaman Vietnam - giải đấu kết hợp giữa bơi và chạy bộ. Có thể thấy, dù đã rời môi trường thi đấu chuyên nghiệp, bơi lội vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của nữ vận động viên.

Song song, cô vẫn duy trì việc học cao học tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Năm 2025: Thử sức với gameshow, sân khấu và nhận bằng thạc sĩ

Năm 2025 có thể xem là một trong những giai đoạn Ánh Viên có nhiều trải nghiệm mới nhất kể từ khi giải nghệ. Không chỉ gắn với hình ảnh cô giáo dạy bơi hay nhà sáng tạo nội dung, cô còn bắt đầu xuất hiện trong các chương trình giải trí.

Đáng chú ý, Ánh Viên tham gia Running Man Vietnam mùa 3 với vai trò khách mời. Sự xuất hiện của cô thu hút sự chú ý bởi hình ảnh hoạt ngôn, hài hước và có phần khác biệt so với một Ánh Viên nghiêm túc, tập trung cao độ thường thấy trên đường đua xanh trước đây.

Cô tham gia các game show, thỉnh thoảng dự sự kiện.

Tháng 11/2025, cô tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi lần đầu trình diễn vũ đạo tại TikTok Awards Vietnam. Đây là một trải nghiệm khá mới mẻ đối với nữ kình ngư vốn có nhiều năm gắn bó với môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Ánh Viên cũng xuất hiện trong một số bộ ảnh thời trang, thử sức với vai trò người mẫu ảnh và tham gia các hoạt động giải trí. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, tập luyện, đi chơi và giao lưu với người hâm mộ.

Không chỉ có những thay đổi trong công việc, diện mạo của Ánh Viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm. So với hình ảnh vận động viên thường xuyên tập luyện dưới nắng trước đây, cô hiện xuất hiện với phong cách nữ tính, trẻ trung hơn, biết chăm chút cho trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm. Những hình ảnh đời thường của nữ kình ngư cũng thường nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Ánh Viên.

Một dấu mốc đáng chú ý khác trong năm 2025 là việc Ánh Viên hoàn thành chương trình cao học. Sau 3 năm theo học, cô nhận bằng Thạc sĩ ngành Giáo dục học tại Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM vào cuối năm. Như vậy, bên cạnh những trải nghiệm ở lĩnh vực giải trí, nữ vận động viên vẫn duy trì con đường học tập và phát triển chuyên môn.

Cô nhận bằng thạc sĩ.

Sau khoảng thời gian tập trung cho công việc giảng dạy, học tập và các hoạt động bên ngoài thể thao, năm 2026 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Ánh Viên với các giải đấu.

Tháng 4/2026, cô tham dự Oceanman Maldives - giải bơi biển quốc tế. Tại đây, Ánh Viên tranh tài ở các nội dung 10km, 2km và tiếp sức đồng đội, giành tổng cộng 4 HCV. Đáng chú ý, cô còn chiến thắng ở nội dung 10km với thành tích 2 giờ 30 phút 22 giây, dù đây là lần đầu tiên thử sức với cự ly bơi biển này.

Đến cuối tháng 9, đầu tháng 10/2026, Ánh Viên tiếp tục gây chú ý khi trở lại thi đấu tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Khoác áo Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4, cô giành 4 HCV ở các nội dung 200m tự do, 200m hỗn hợp, 100m ngửa và 200m ngửa.

Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra trong tháng 11/2026, Ánh Viên tiếp tục góp mặt trong đội hình đoàn Quân đội. Ngày 23/11, cô cùng đồng đội giành HCV nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ, đồng thời giành HCB ở nội dung 200m hỗn hợp nữ.

Như vậy, sau khoảng 4 năm rời xa các giải đấu đỉnh cao, Ánh Viên đã có màn trở lại đáng chú ý. Tuy nhiên, điểm đáng nói là trong khoảng thời gian ấy, cô không hề ngừng gắn bó với bơi lội mà lựa chọn một cách tiếp cận khác: từ người trực tiếp chinh phục huy chương trở thành người truyền đạt kiến thức, khơi gợi niềm yêu thích thể thao và lan tỏa kỹ năng bơi đến cộng đồng.

Ở tuổi 30, Ánh Viên hiện có thêm nhiều vai trò bên cạnh hình ảnh một vận động viên. Cô vừa giảng dạy, sáng tạo nội dung, tham gia các hoạt động giải trí, vừa tiếp tục học hỏi và thử sức trên đường đua xanh. Bốn năm sau quyết định giải nghệ vì thế không phải khoảng lặng trong sự nghiệp của nữ kình ngư, mà là một chặng đường với nhiều thay đổi và trải nghiệm mới.

Ảnh: FBNV.