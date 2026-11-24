Một căn nhà đẹp không nhất thiết phải sở hữu diện tích quá lớn hay được đầu tư nội thất đắt đỏ. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách bố trí mặt bằng, lựa chọn màu sắc phù hợp và xử lý ánh sáng khéo léo, không gian sống cũng có thể khoác lên diện mạo hoàn toàn khác biệt. Căn hộ 90m² của một cặp vợ chồng trẻ tại Thành Đô, Trung Quốc là minh chứng cho điều đó. Từng là một ngôi nhà cũ có thiết kế khá đơn điệu, thiếu điểm nhấn thẩm mỹ và tồn tại không ít bất tiện trong sinh hoạt, căn hộ đã có màn lột xác đầy ấn tượng sau 4 tháng cải tạo. Không chỉ trở nên đẹp mắt, hiện đại hơn, từng khu vực còn được tính toán lại để tối ưu công năng, đáp ứng tốt nhu cầu sống của cặp vợ chồng trẻ.

Cùng khám phá không gian trước và sau khi cải tạo nhé!

Khu vực lối vào

Sau cải tạo, cặp vợ chồng trẻ quyết định loại bỏ vách ngăn giữa lối vào và phòng khách, giúp các khu vực kết nối liền mạch, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng hơn. Ngay tại cửa ra vào, hệ tủ lớn được bố trí sát tường, vừa có công năng lưu trữ giày dép, vừa giúp gia chủ cất gọn những món đồ dùng cá nhân thường xuyên sử dụng. Không chỉ chú trọng công năng, khu vực này còn được chăm chút về mặt thẩm mỹ với cách phối màu giữa trần và tường nhà, mang đến diện mạo hiện đại, sinh động nhưng không quá rối mắt.

Góc ăn uống nằm gần lối vào, đối diện phòng khách cũng được giữ lại sau cải tạo. Nếu trước đây khu vực này chỉ có bộ bàn ghế gỗ khá đơn giản thì nay đã được làm mới với diện mạo hiện đại, chỉn chu hơn. Cách bố trí vẫn đảm bảo sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tạo nên sự kết nối hài hòa với tổng thể không gian chung của căn nhà.

Phòng khách

Phòng khách là một trong những không gian thể hiện rõ nhất tinh thần thiết kế của toàn bộ căn hộ. Không sử dụng quá nhiều đồ nội thất cầu kỳ, căn phòng vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ cách phối màu, xử lý đường nét và lựa chọn vật liệu có chủ đích. Sau cải tạo, sàn nhà được thay bằng gạch giả gỗ lát theo kiểu xương cá, tạo hiệu ứng thị giác thú vị, giúp không gian thêm sinh động và giàu tính nghệ thuật. Sofa và hệ tủ tivi đều mang tông trắng sáng, tạo cảm giác đồng điệu, nhẹ nhàng cho tổng thể.

Từng chi tiết như rèm cửa, bàn trà, chậu cây hay đèn trần đều được lựa chọn kỹ lưỡng để hài hòa với phong cách chung, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa không khiến căn phòng trở nên rườm rà. Đáng chú ý, thay vì bố trí tivi như cách thiết kế phòng khách quen thuộc, hai vợ chồng lựa chọn sử dụng máy chiếu. Giải pháp này giúp hạn chế các thiết bị cồng kềnh, giữ cho khu vực sinh hoạt chung luôn gọn gàng, thoáng mắt mà vẫn đáp ứng nhu cầu giải trí tại nhà.

Góc ăn uống

Thay cho bộ bàn ăn bằng gỗ khá đơn điệu trước đây, góc ăn uống sau cải tạo được đầu tư thiết kế chỉn chu và hiện đại hơn. Điểm đặc biệt nằm ở chiếc bàn ăn tích hợp bồn rửa tay, vừa tạo nét mới lạ cho không gian, vừa đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia chủ. Từ cách phối màu đến lựa chọn chất liệu, mọi chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Thiết kế này cũng rất phù hợp với thói quen sinh hoạt của hai vợ chồng khi có thể ngồi ngay tại bàn để sơ chế thực phẩm, chuẩn bị những món ăn nhẹ mà không phải di chuyển qua lại giữa nhiều khu vực.

Dù được thiết kế liền mạch với phòng khách, khu vực này vẫn có sự phân định rõ ràng nhờ cách lựa chọn vật liệu lát sàn. Nếu phòng khách sử dụng sàn gỗ ấm áp với họa tiết xương cá thì khu vực lối vào, bao gồm cả góc ăn uống, lại được lát gạch họa tiết. Sự kết hợp này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn giúp phân chia công năng một cách khéo léo, giữ cho tổng thể căn nhà vừa thống nhất vừa có nét riêng ở từng khu vực.

Phòng bếp

Từ góc ăn uống đi thẳng vào bên trong là khu vực nấu nướng được thiết kế gọn gàng và hiện đại. Căn bếp lấy tông trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác sạch sẽ, sáng sủa và rộng thoáng. Để tránh sự đơn điệu, một phần tường bếp được ốp gạch màu xanh, vừa tạo điểm nhấn màu sắc bắt mắt vừa giúp không gian thêm sinh động.

Sau cải tạo, phòng bếp không chỉ đẹp mắt hơn mà còn được nâng cấp đáng kể về công năng. Hệ tủ bếp được bố trí với số lượng lớn, cung cấp thêm nhiều không gian lưu trữ, giúp gia chủ sắp xếp dụng cụ nấu nướng và đồ dùng nhà bếp ngăn nắp. Trong phòng còn có cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời hỗ trợ lưu thông không khí, hạn chế cảm giác bí bách khi nấu nướng.

Phòng tắm

Phòng tắm là một trong những khu vực có sự thay đổi đáng kể nhất sau cải tạo, cả về diện tích lẫn công năng. Nếu trước đây căn phòng khá hạn chế, không có cửa sổ riêng và chưa phân chia rõ khu vực khô - ướt thì nay đã được mở rộng thêm 1,5m² bằng cách tận dụng một phần diện tích từ phòng ngủ phụ bên cạnh. Nhờ đó, không gian trở nên rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và thuận tiện hơn cho sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh việc cải thiện công năng, gia chủ còn đầu tư khá nhiều vào khâu lựa chọn vật liệu và trang trí. Sự kết hợp giữa chất liệu đồng thau, kính nghệ thuật, gạch ốp màu tím đỏ cùng hệ gương trang trí đồng điệu với khu vực lối vào tạo nên diện mạo vô cùng bắt mắt. Các chất liệu và màu sắc được sắp xếp có chủ đích, đan xen giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại. Dù không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, cách lựa chọn và kết hợp vật liệu tinh tế vẫn giúp phòng tắm trở thành một điểm nhấn thú vị, góp phần hoàn thiện vẻ đẹp riêng của toàn bộ căn hộ.