Sự nghiệp nhiều dấu ấn

NSND Minh Hòa tên thật là Trần Thị Minh Hòa, sinh ngày 26/3/1964 tại Hà Nội. Chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố là nghệ sĩ kèn clarinet và saxophone Trần Đình Giang, từng công tác tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 3. Họ hàng của nữ nghệ sĩ cũng có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Từ nhỏ, Minh Hòa đã yêu thích ca hát và từng có ý định trở thành ca sĩ. Năm học lớp 10, chị một mình đạp xe đến Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia cuộc thi Tiếng hát người Hà Nội và giành giải B. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp phổ thông, khi biết Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh tuyển sinh diễn viên, chị quyết định đăng ký dự thi và giấu gia đình. May mắn, Minh Hòa trúng tuyển và bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị đã được mời tham gia các đoàn phim. Sau khi tốt nghiệp, nữ nghệ sĩ về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, gắn bó với sân khấu trong nhiều năm. Chị từng đảm nhận nhiều dạng vai từ những nhân vật có số phận éo le đến phụ nữ sắc sảo, đanh đá, quyền lực.

Trong sự nghiệp, vai Trần Lệ Xuân trong bộ phim truyền hình "Ông cố vấn" của đạo diễn NSND Lê Dân là một trong những dấu mốc quan trọng nhất. Nhân vật người phụ nữ quyền lực, quý phái này giúp Minh Hòa được đông đảo khán giả biết đến. Thời điểm bộ phim phát sóng, nhiều người thậm chí gọi chị là "bà cố vấn" thay vì tên thật.

Thành công của "Ông cố vấn" cũng góp phần đưa Minh Hòa trở thành một trong những gương mặt được chú ý trong trào lưu ảnh lịch những năm 1990. Chị được khán giả gọi bằng danh xưng "hoa hậu ảnh lịch Hà Nội". Cùng thời điểm, nữ nghệ sĩ tiếp tục tham gia nhiều bộ phim như "Gió qua miền tối sáng", "Công dân vàng", "Gió đại ngàn", "Cuồng phong", "Trò đời"...

Những năm gần đây, Minh Hòa tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim truyền hình được chú ý như "Tuổi thanh xuân", "Tình yêu và tham vọng", "Thương ngày nắng về", "Hành trình công lý", "Món quà của cha"... Chị thường được giao những vai phụ nữ thành đạt, có địa vị xã hội, vẻ ngoài sang trọng nhưng không thiếu những góc khuất trong tính cách.

Ở lĩnh vực sân khấu, nữ nghệ sĩ cũng có nhiều đóng góp cho Nhà hát Kịch Hà Nội, từng giành nhiều Huy chương Vàng tại các kỳ liên hoan sân khấu chuyên nghiệp. Chị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội trước khi nghỉ hưu. Năm 2011, Minh Hòa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Cuộc sống viên mãn tuổi U65

Về đời tư, NSND Minh Hòa khá kín tiếng. Chị kết hôn với một giảng viên khoa Nhiếp ảnh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hai người có một con trai duy nhất. Con trai nữ nghệ sĩ từng đi du học, sau đó trở về nước và lập gia đình.

Năm 2017, trước những lời đồn đoán về việc hôn nhân trục trặc, Minh Hòa từng lên tiếng khẳng định trên tờ Dân Trí, vợ chồng chị chưa bao giờ tan vỡ. Nữ nghệ sĩ cho biết cuộc sống gia đình cũng có những lúc giận hờn, không hiểu nhau nhưng quan trọng là biết sắp xếp, dung hòa giữa công việc và gia đình.

Tháng 4/2019, NSND Minh Hòa chính thức nhận quyết định nghỉ hưu sau nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Tuy nhiên, đây không phải thời điểm nữ nghệ sĩ rời xa nghệ thuật. Chị tiếp tục giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tham gia các hoạt động sân khấu, chấm thi liên hoan và nhận lời đóng phim khi gặp kịch bản phù hợp.

Ở tuổi 62, cuộc sống của Minh Hòa có nhiều thay đổi so với thời còn đảm nhận vị trí quản lý tại nhà hát. Chị không còn phải tuân theo lịch trình hành chính dày đặc mà chủ động sắp xếp thời gian cho công việc và gia đình. Thích kịch bản nào, chị có thể nhận lời tham gia; khi mệt mỏi, nữ nghệ sĩ cũng có thể nghỉ ngơi mà không phải chịu áp lực về lịch trình.

Mới đây, chia sẻ với VietnamNet, Minh Hòa tiết lộ mức lương hưu hiện tại của chị gần 9 triệu đồng mỗi tháng. Khi mới nghỉ hưu vào năm 2019, chị nhận hơn 6 triệu đồng. Sau các đợt điều chỉnh chính sách, khoản lương này tăng lên gần 9 triệu đồng.

Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân có lối sống giản dị, không đặt nặng chuyện vật chất. Trên phim thường hóa thân thành những phụ nữ giàu có, sang trọng nhưng ngoài đời chị không có nhu cầu sử dụng hàng hiệu hay sở hữu xe đắt tiền. Chị hài lòng với những gì đang có, quan niệm có bao nhiêu thì chi tiêu bấy nhiêu.

Một trong những thói quen được Minh Hòa duy trì là được thong dong đạp xe đi làm, đi chợ và tự tay chuẩn bị bữa cơm gia đình. Chị cũng thích những buổi gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè thân thiết.

Ở tuổi ngoài 60, Minh Hòa vẫn quan tâm đến việc chăm sóc bản thân, giữ tinh thần lạc quan và duy trì công việc yêu thích. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ điều mong muốn nhất trong cuộc sống không phải những món đồ đắt tiền hay chiếc xe vài tỷ đồng mà là sức khỏe.