Ngày 24/11, Phương Mỹ Chi trở thành tâm điểm chú ý khi được lựa chọn đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Trước sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu trên cả nước, nữ ca sĩ 23 tuổi tự tin chia sẻ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong hành trình gìn giữ, tiếp nối và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc.

Phương Mỹ Chi được lựa chọn đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Đây là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Phương Mỹ Chi, đồng thời cho thấy sự ghi nhận dành cho những đóng góp của nữ ca sĩ trong việc đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng đương đại.

Trong bài phát biểu, Phương Mỹ Chi bày tỏ niềm tự hào khi được sinh ra và trưởng thành trong một đất nước hòa bình, không ngừng đổi mới và hội nhập. Nữ ca sĩ nhấn mạnh: “Chúng con may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trưởng thành khi đất nước đang đổi mới, hội nhập và ngày càng phát triển. […] Nhưng giữa muôn vàn âm thanh, sắc màu ấy, càng trưởng thành, chúng con càng nhận ra rằng, hành trang quý giá nhất để tự tin bước ra thế giới chính là những giá trị văn hóa nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ.”

Phương Mỹ Chi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026)

Từ góc nhìn của một người trẻ, Phương Mỹ Chi cho rằng trách nhiệm gìn giữ văn hóa không chỉ thuộc về những người làm công tác bảo tồn, nghệ nhân hay nghệ sĩ, mà còn hiện diện trong đời sống thường nhật của mỗi cá nhân. Bằng tri thức, công việc, sự sáng tạo và cách thực hành văn hóa, mỗi người đều có thể góp phần gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam.

Đặc biệt, nữ ca sĩ nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc đưa di sản bước tiếp cùng thời đại. Với lợi thế về tri thức, khả năng tiếp cận công nghệ và tư duy sáng tạo, người trẻ có thể tìm kiếm những phương thức mới để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam, từ các sản phẩm nghệ thuật đến nội dung số, qua đó đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Chia sẻ về mối liên kết giữa bản thân và văn hóa dân tộc, Phương Mỹ Chi xúc động nhắc đến những câu hò, điệu lý đã nuôi dưỡng tiếng hát đầu đời: “Với riêng con, những câu hò, điệu lý quê hương là chiếc nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời, đưa con đến với tình yêu thương của khán giả. Từ đó đến nay, kho tàng văn hóa dân tộc vẫn là mạch nguồn cảm hứng để con tìm tòi, sáng tạo, kể những câu chuyện Việt bằng âm nhạc của thế hệ mình.”

Từ góc nhìn của một người trẻ, Phương Mỹ Chi cho rằng trách nhiệm gìn giữ văn hóa không chỉ thuộc về những người làm công tác bảo tồn, nghệ nhân hay nghệ sĩ, mà còn hiện diện trong đời sống thường nhật của mỗi cá nhân

Đây cũng chính là nền tảng định hình con đường nghệ thuật của nữ ca sĩ trong nhiều năm qua. Thay vì xem văn hóa truyền thống là chất liệu chỉ xuất hiện trong một giai đoạn nhất định, Phương Mỹ Chi lựa chọn lấy đó làm điểm tựa để tiếp tục khám phá và sáng tạo. Những dự án như Vũ Trụ Cò Bay, MADE IN VIETNAM hay gần đây là album Dân Chơi Dân Ca cho thấy nỗ lực đưa những giá trị văn hóa Việt Nam vào âm nhạc đương đại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ khán giả mới.

Nữ ca sĩ kết thúc bài phát biểu bằng lời khẳng định: “Còn văn hoá trong tim là dân tộc còn, còn văn hoá muôn đời Việt Nam sắt son.”

Trong bài phát biểu, Phương Mỹ Chi khẳng định “Còn văn hoá trong tim là dân tộc còn, còn văn hoá muôn đời Việt Nam sắt son.”

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên trong năm 2026 Phương Mỹ Chi có cơ hội phát biểu tại một sự kiện có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao. Đầu năm nay, nữ ca sĩ được vinh danh tại giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Trong khuôn khổ chương trình, cô có dịp phát biểu trước nguyên Thủ tướng Chính phủ, chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật cũng như khát vọng cống hiến của một người trẻ. Phương Mỹ Chi từng nhắc đến nhiệm vụ được căn dặn là “quốc tế hoá bản sắc văn hoá dân tộc và dân tộc hoá tinh hoa văn hoá thế giới”.

Đầu năm nay, nữ ca sĩ được vinh danh tại giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Nếu lần phát biểu trước là dịp để nữ ca sĩ chia sẻ về hành trình cá nhân và khát vọng nghệ thuật, thì tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tiếng nói của Phương Mỹ Chi được đặt trong câu chuyện rộng hơn về trách nhiệm của cả một thế hệ. Hai dấu mốc trong năm 2026 cho thấy sự tiếp nối trong hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ, từ một nghệ sĩ trẻ được ghi nhận bởi những nỗ lực cá nhân đến người đại diện cho tiếng nói của thế hệ mình.

Với Phương Mỹ Chi, tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam đã bắt đầu từ những thanh âm thân thuộc của quê hương. Được công chúng biết đến từ năm 2013 với danh hiệu Á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, cô tạo dấu ấn bằng chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc qua những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, đặc biệt là Quê em mùa nước lũ. Hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ từng bước mở rộng màu sắc âm nhạc nhưng vẫn duy trì sự gắn bó với những giá trị truyền thống.

Với Phương Mỹ Chi, tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam đã bắt đầu từ những thanh âm thân thuộc của quê hương

Năm 2023, album Vũ Trụ Cò Bay hợp tác cùng DTAP đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý khi khai thác cảm hứng từ văn học Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Đến năm 2026, Phương Mỹ Chi tiếp tục phát triển hướng đi này với album Dân Chơi Dân Ca, chính thức ra mắt ngày 27/8. Dự án gồm 10 ca khúc, khai thác 9 loại hình văn hóa truyền thống, với sự đồng hành của các nghệ sĩ, nghệ nhân và chuyên gia cố vấn văn hóa.

Từ Hát Xoan Phú Thọ, dân ca Nam Bộ, dân ca Thái, dân ca Ê-đê đến Nhã nhạc cung đình Huế, cải lương tuồng cổ, hát Xẩm, Hò Bả Trạo và văn hóa Khmer Nam Bộ, album mở ra nhiều lát cắt về đời sống văn hóa trên khắp đất nước. Đáng chú ý, quá trình thực hiện dự án còn có sự tìm hiểu đời sống bản địa, kết nối với những người trực tiếp gìn giữ và thực hành các loại hình nghệ thuật truyền thống. Tiếp nối album, hai đêm nhạc hội Dân Chơi Dân Ca lần lượt diễn ra tại TP.HCM ngày 3/10 và Hà Nội ngày 7/11, đưa những chất liệu văn hóa dân gian đến gần hơn với công chúng trẻ.

Các sản phẩm âm nhạc của Phương Mỹ Chi cũng có nhiều dấu ấn từ văn hoá, đời sống trên khắp cả nước

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, năm 2026 cũng ghi nhận nhiều dấu mốc đáng chú ý của Phương Mỹ Chi trong các hoạt động văn hóa và xã hội. Ca khúc Thiên Đường Với Người Thương mang về cho nữ ca sĩ bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ và hình ảnh địa phương. Cô cũng được hiệp thương chọn cử làm Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Gần đây, Phương Mỹ Chi tiếp tục được công bố là một trong những Đại sứ của chiến dịch Không Một Mình - Kết nối không tổn thương, hướng đến xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên tại Việt Nam. Trước đó, cô cũng đảm nhận vai trò Đại sứ chương trình Người Gần Nhất, dự án cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng VCCorp và Báo Tuổi Trẻ khởi xướng, hướng đến thúc đẩy sự kết nối, tinh thần sẻ chia và lan tỏa những hành động tử tế.

Phương Mỹ Chi đang từng bước mở rộng vai trò của mình trong đời sống nghệ thuật và cộng đồng

Từ cô bé dân ca bước ra từ sân chơi âm nhạc thiếu nhi đến nghệ sĩ trẻ theo đuổi những dự án văn hóa có quy mô, Phương Mỹ Chi đang từng bước mở rộng vai trò của mình trong đời sống nghệ thuật và cộng đồng. Tin vui lần này vì thế không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cá nhân, mà còn tiếp nối hành trình mà nữ ca sĩ đã kiên trì theo đuổi: dùng âm nhạc và sức ảnh hưởng của mình để kể những câu chuyện Việt Nam, đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với thế hệ hôm nay và bạn bè quốc tế.