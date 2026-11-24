Trong suốt bốn ngày nghỉ lễ vừa qua, bên cạnh sắc hoa và sương sớm quen thuộc, hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất về Đà Lạt là không khí nhộn nhịp kéo dài từ sáng tới khuya ở hầu khắp khu trung tâm. Từ dòng xe nối đuôi nhau qua vòng xoay giữa trưa nắng, dãy ghế nhựa xếp dọc con hẻm dẫn vào quán cơm cho tới khu chợ đêm rực sáng nhìn từ trên cao, loạt khoảnh khắc do chính du khách ghi lại đã phác họa rõ nét sức hút của phố núi trong kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

(Ghi nhận từ Bryan Nguyễn)

Gần 0h, chợ đêm vẫn nhộn nhịp dòng người qua lại

Gần 23h30 đêm 23/11, khu vực cổng Chợ Đêm Đà Lạt vẫn chật kín cả người đi bộ lẫn xe cộ trên lòng đường. Các quầy quần áo, đồ lưu niệm và đồ ăn vặt dựng sát nhau, chiếm gần hết hai bên đường. Càng vào sâu, dòng người càng dày hơn, hòa quyện giữa tiếng rao hàng, tiếng nhạc và mùi đồ nướng lan tỏa trong tiết trời se lạnh.

Ở khu bậc thềm phía trên chợ, du khách ngồi kín những dãy ghế nhựa thấp nối nhau từ chân lên đến đỉnh cầu thang. Trên tay nhiều người là ly kem khói, kem bơ hoặc cốc sữa nóng để giữ ấm giữa cái lạnh về đêm. Trong trang phục áo dày, khăn quàng và mũ len, nhiều nhóm bạn vẫn nán lại quay phim và chụp ảnh ở những góc đẹp.

Từ khu vực bậc thềm, dòng khách tiếp tục tràn sang hẻm ẩm thực gần quán Hoa Sữa. Những dãy ghế nhựa đỏ xếp sát nhau, chỉ chừa lại một lối đi hẹp ở giữa trong khi các quán bánh ướt lòng gà, phô mai nướng và hàng tạp hóa vẫn sáng đèn dù đã gần nửa đêm. Không khí đông đúc cũng trải rộng sang những quán cà phê quanh chợ. Tại Rạp 3/4, khách ngồi kín sảnh, nhiều người tranh thủ ngồi nghỉ ở mép bục ngoài hiên, trong đó có cả những gia đình dắt theo trẻ nhỏ.

Ban ngày: xe kín vòng xoay, hẻm ăn kín ghế

Trái với vẻ yên ắng thường thấy ở những ngày giữa tuần, nhịp sinh hoạt ban ngày tại phố núi cũng sôi động không kém. Tại vòng xoay khu trung tâm gần quán Café Nhật Nguyên, ô tô và xe máy nối nhau kín mặt đường ở cả hai chiều, di chuyển chậm rãi dưới nắng trưa. Trên vỉa hè, khách bộ hành đi thành dòng dọc theo bồn hoa, nhiều người phải che ô để tránh nắng.

Cảnh xếp hàng chờ ăn lặp lại ở nhiều nơi. Trước Tiệm Cơm Hồi Nớ, khách ngồi kín ghế nhựa dọc con hẻm dẫn vào quán trong khi nhiều nhóm khác đứng đợi phía ngoài. Tại hẻm chè trên đường Trần Hưng Đạo, dòng người chờ đợi cũng kéo dài, nổi bật với sắc cam giống hệt nhau từ những chiếc mũ bảo hiểm của các điểm cho thuê xe máy.

Dù phải đợi khá lâu, tâm lý chung của đa số du khách vẫn khá thoải mái và xem đây là trải nghiệm quen thuộc khi đi du lịch mùa cao điểm. Ghi lại cảnh ngồi chờ bàn trước Tiệm Cơm Hồi Nớ, các vị khách chia sẻ đầy dí dỏm rằng sau khi xếp hàng chờ ăn trưa thì giờ cho dĩa rau luộc cũng thấy ngon. Còn ở hàng chè trong hẻm Trần Hưng Đạo, một vị khách kể rằng cách để đỡ sốt ruột là quay sang trò chuyện với người đứng cạnh, vừa xếp hàng chờ vừa mần quen giao lưu bạn bè cho trôi thời gian.

(Ghi nhận từ Bryan Nguyễn)

Đông khách không phải điều bất ngờ

Cảnh đông đúc ấy không đến đột ngột. Dấu hiệu đã xuất hiện từ trước kỳ nghỉ, đến ngày 19/11, hầu hết các cơ sở lưu trú ở khu trung tâm đã báo hết phòng từ 21 đến 24/11. Những nơi còn chỗ đều cách trung tâm dưới 10 km, giá từ hơn 800.000 đồng đến gần 1 triệu đồng một đêm. Cùng thời điểm, giá thuê xe máy tăng lên khoảng 250.000 đồng một ngày, gần gấp đôi mức thường ngày là 120.000–130.000 đồng. Khi kỳ nghỉ bắt đầu, tình trạng này hiện rõ: trưa 21/11, một quán cơm có khách chờ hơn 30 phút vẫn chưa có bàn, còn các quán cà phê và bãi đỗ ô tô gần như kín chỗ.

Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ lịch nghỉ lễ đặc biệt của năm nay. Ngày 24/11 lần đầu là ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động cả nước và rơi vào thứ Ba. Do Chính phủ chọn phương án nghỉ đúng ngày, không hoán đổi, nhiều người đã thu xếp xin nghỉ phép ngày thứ Hai để nối liền với cuối tuần, tạo thành kỳ nghỉ bốn ngày liên tiếp từ thứ Bảy 21/11.

Thuận lợi hơn nữa là lịch nghỉ này trùng đúng mùa đẹp nhất của Đà Lạt, khi giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1 có thời tiết khô ráo, nắng nhẹ ban ngày và đêm xuống chỉ khoảng 15 đến 17 độ C.

Xuyên suốt năm ngày, chương trình mang đến chuỗi hoạt động phong phú từ triển lãm về làm đẹp, y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng và nông sản công nghệ cao cho đến năm đêm biểu diễn nghệ thuật, nổi bật với màn trình diễn Hanbok cùng bộ sưu tập áo dài Thanh âm Việt Nam. Không gian quảng trường còn rộn ràng với lễ hội ẩm thực đường phố, biểu diễn đường phố busking, đêm nhạc EDM cùng hai giải chạy Cool Race 1.5°C và Family Run quy tụ hơn 3.000 vận động viên trong nước lẫn quốc tế. Nhờ vị trí chỉ cách chợ đêm một quãng đi bộ, nhiều du khách sau mỗi chương trình đã tiện đường ghé chợ dạo chơi, khiến nhịp sống về đêm kéo dài tới tận khuya.

Đà tăng trưởng duy trì trước thềm mùa lễ hội cuối năm

Làn sóng khách đổ về dịp 24/11 tiếp nối đà tăng trưởng tích cực của du lịch địa phương trong cả năm. Thống kê 10 tháng đầu năm 2026 cho thấy Lâm Đồng đã đón khoảng 20,68 triệu lượt khách, tăng 20,37% so với cùng kỳ và hướng tới mục tiêu 25,8 triệu lượt cả năm. Các kỳ nghỉ trước đó cũng ghi nhận con số khả quan với hơn 650.000 lượt khách cùng doanh thu ước đạt 1.200 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch 2026, khoảng 925.000 lượt tăng gần 32% dịp Tết Bính Ngọ và doanh thu vượt 1.400 tỷ đồng toàn tỉnh dịp 30/4 và 1/5.

Sau khi kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam khép lại trong hôm nay, Đà Lạt sẽ bước tiếp vào giai đoạn cao điểm cuối năm. Tâm điểm sắp tới là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, khai mạc lúc 20h ngày 19/12 tại Quảng trường Lâm Viên và bế mạc tối 31/12 gắn với chương trình chào năm mới 2027, gồm 11 chương trình chính cùng 25 hoạt động hưởng ứng. Nối tiếp ngay sau đó là dịp Noel, Tết Dương lịch rồi Tết Nguyên đán. Với lịch sự kiện dày đặc đã được ấn định, du khách dự định lên phố núi trong tháng 12 tới có thể chủ động đặt phòng và tính toán lịch trình sớm để có trải nghiệm trọn vẹn hơn.