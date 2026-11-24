Mới đây, Phạm Hoàng Thu Uyên, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2026 (Miss Earth 2026), có dịp trở về thăm Trường THPT Thái Phiên (Hải Phòng), nơi cô từng theo học. Diện tà áo dài trắng thêu họa tiết hoa phượng, người đẹp mang hoa đến thăm thầy cô, giao lưu với học sinh và ôn lại những kỷ niệm thời đi học.

Ít ai biết, trước khi được công chúng biết đến qua các cuộc thi nhan sắc, Thu Uyên từng là nữ sinh lớp Tài năng, sở hữu nhiều thành tích học tập nổi bật. Cô cũng từng nhận nhiều học bổng và bắt đầu hành trình kinh doanh ngay từ những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học.

Lời hứa với mẹ và 12 năm liên tiếp là học sinh giỏi

Trong lần trở về trường cũ, Thu Uyên nhớ lại một kỷ niệm đặc biệt. Nhiều năm trước, khi được mẹ đưa đi tham quan một số trường THPT tại Hải Phòng, cô đặc biệt chú ý đến tấm bảng "Học sinh Danh dự toàn trường" đặt gần khu vực gửi xe của Trường THPT Thái Phiên.

Khi ấy, cô quay sang nói với mẹ: "Con sẽ học Thái Phiên và con sẽ được lên bảng đó".

Lời hứa trở thành một trong những động lực để Thu Uyên nỗ lực học tập. Cô đặt Trường THPT Thái Phiên là nguyện vọng đầu tiên. Sau khi trúng tuyển, nữ sinh tiếp tục được lựa chọn vào lớp Tài năng thông qua kỳ thi học sinh giỏi. Đến năm lớp 12, cô đã có hai giải học sinh giỏi môn Hóa học cấp thành phố.

Theo thông tin từng được đăng tải trên website Trường Đại học FPT, Thu Uyên có 12 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng là học sinh danh dự toàn trường. Hai giải thưởng môn Hóa học mà cô đạt được đều là giải Ba cấp thành phố. Ngoài ra, cô còn từng tham gia đội tuyển Toán học và Hóa học, giành giải Ba môn Tiếng Anh cấp quận.

Trong chuyến trở về trường cũ, Thu Uyên cũng có dịp gặp lại cô Vân, giáo viên từng gắn bó với mình trong những năm học lớp Tài năng. Sự quan tâm và tận tình của cô giáo từng khiến nữ sinh nghĩ đến việc trở thành một giáo viên trong tương lai.

Tuy nhiên, khi bước vào giảng đường đại học, Thu Uyên đã lựa chọn một hướng đi khác.

Nhận nhiều học bổng, mở cửa hàng mỹ phẩm từ năm nhất đại học

Sau khi tốt nghiệp THPT, Thu Uyên theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học FPT. Tại đây, cô tiếp tục ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

Thu Uyên từng nhận học bổng bậc cử nhân của Đại học FPT, học bổng học đại học tại Hàn Quốc và học bổng trao đổi tại Trường EM Normandie (Pháp). Cô cũng từng lọt Top 8 FPT Education Research Festival, đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm câu lạc bộ Marketing và Truyền thông của sinh viên FPT.

Không chỉ tích lũy kiến thức trên giảng đường, Thu Uyên còn sớm đưa những gì mình học được vào thực tế. Ngay từ năm nhất đại học, cô đã bắt đầu khởi nghiệp bằng việc mở một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm.

Tuy nhiên, việc vừa học vừa vận hành cửa hàng khiến Thu Uyên gặp khó khăn trong việc cân đối thời gian. Nhận thấy công việc kinh doanh ảnh hưởng đến quá trình học tập, cô quyết định tạm gác kế hoạch riêng, lựa chọn tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp lớn.

Thu Uyên từng làm việc tại FPT Software và được giới thiệu là từng đạt danh hiệu Employee of the Year (Nhân viên của năm). Bên cạnh bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, theo Báo Thanh Niên, người đẹp còn có khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.

Song song với hành trình học tập, làm việc và kinh doanh, Thu Uyên cũng dành nhiều năm thử sức ở một lĩnh vực khác: Các cuộc thi nhan sắc.

Sau nhiều năm thử sức, chuẩn bị đại diện Việt Nam ra quốc tế

Hành trình chinh phục các cuộc thi sắc đẹp của Thu Uyên bắt đầu từ khá sớm. Năm 2017, cô lọt Top 20 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Năm 2022, người đẹp quê Hải Phòng tiếp tục ghi tên mình vào Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Đến năm 2024, Thu Uyên giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu. Sau đó, cô tiếp tục thử sức tại Miss Earth Vietnam 2025.

Ngày 4/7/2026, Phạm Hoàng Thu Uyên chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2026. Tại sự kiện, người đẹp được trao dải băng và vương miện từ những người tiền nhiệm, đánh dấu một bước ngoặt sau nhiều năm theo đuổi các cuộc thi nhan sắc.

Để chuẩn bị cho sân chơi quốc tế gắn với thông điệp bảo vệ môi trường, Thu Uyên tập trung trau dồi ngoại ngữ, rèn luyện thể lực, kỹ năng trình diễn, bổ sung kiến thức về môi trường và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Trước thềm cuộc thi, việc trở về mái trường Thái Phiên cũng là dịp để người đẹp nhìn lại hành trình trưởng thành của bản thân. Thu Uyên cho biết cô mong muốn có thêm cơ hội đồng hành cùng nhà trường trong các chương trình dành cho học sinh, chia sẻ những trải nghiệm của mình và khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi mục tiêu.