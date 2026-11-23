Mới đây, ca sĩ Du Thiên đã chia sẻ về thầy mình là NSND Quốc Hưng hiện đang công tác tại Nhạc viện TP.HCM.



Du Thiên và NSND Quốc Hưng

Anh tâm sự: "Hơn 20 năm, một chặng đường dài với biết bao thăng trầm, nhưng Tiến sĩ, NSND, Giám Đốc Nhạc Viện TP.HCM - thầy Đỗ Quốc Hưng và cô Kim Oanh vẫn luôn là những người đặc biệt trong hành trình âm nhạc của tôi.

Thầy cô đã ở bên, dìu dắt và tiếp thêm niềm tin cho tôi trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi bị phá giọng.

Thầy lấy lại cho tôi hơi thở, vị trí, cách hát mở, đóng tiếng, làm sao để có thể hát linh hoạt các dòng nhạc khác nhau trong thanh nhạc. Có những năm tháng tôi phải tạm gác việc học tiếp lên cao để mưu sinh, rong ruổi với những sân khấu và cơm áo gạo tiền.

Và hôm nay, dù đã đi qua một chặng đường, tôi lại may mắn được trở về, tiếp tục học tập dưới sự chỉ dạy của NSND Quốc Hưng.

Càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng thành công có thể đưa ta đến nhiều sân khấu, nhưng ân tình của người thầy sẽ luôn ở lại trong tim.

Du Thiên và giảng viên Kim Oanh

Biết ơn thầy, biết ơn cô. Không chỉ vì những bài học thanh nhạc, mà còn vì tình thương, niềm tin và sự nâng đỡ suốt hơn 20 năm qua.

Và chắc chắn 1 điều rằng đứa học trò cá tính này của thầy cô sẽ không bao giờ làm thầy cô thất vọng. Dẫu biết rằng con đường em đi chưa bao giờ thôi gian nan, thử thách, chịu đủ những thiệt thòi, nhưng đó là hành trình bắt buộc em phải đi qua, và chắc chắn em sẽ làm tốt".

Tiến sĩ, NSND Đỗ Quốc Hưng hiện giữ chức Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 7/2026), sau khi từng giữ cương vị Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ông sở hữu chất giọng bass trầm ấm, hào hùng, nổi bật ở dòng nhạc opera kinh điển, nhạc đỏ và nhạc Cách mạng.

Quốc Hưng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Ông từng giành giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc (2000) và Cúp vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng (2004).