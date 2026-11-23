Mới đây, nghệ sĩ cải lương Tú Tri đã lên tiếng xin lỗi khán giả và đưa ra một quyết định bất ngờ trong sự nghiệp của mình.

Tú Tri

Sau 2 năm giữ ngôi vị quán quân Học viện Cải lương cô gây bất ngờ khi xin nhường lại ngôi vị cho người khác: "Xin lỗi vì Tú Tri có 1 lời đường đột này! Những năm qua là những năm tôi gắn bó với Học viện Cải lương, rất là vui! Tôi luôn biết ơn vì điều đó!

Xin phép quý thầy cô và toàn thể quý vị khán thính giả cho phép tôi xin được nhường ngôi vị quán quân lại cho nghệ sĩ Biện Thuy. Lý do vì thời gian qua, tôi đã lầm tưởng mình sinh ra là dành cho nghệ thuật sân khấu cải lương".

Thông báo này của nghệ sĩ Tú Tri khiến nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp ngỡ ngàng. Nhiều người tỏ ra khó hiểu và không biết chuyện gì đang diễn ra với Tú Tri, Biện Thuy.

Một số người vào động viên, ủng hộ Tú Tri. Đa số mọi người đều nhận định Tú Tri hát rất hay nhưng Biện Thuy cũng rất tài năng và xứng đáng với ngôi vị quán quân.

Tú Tri và NSND Bạch Tuyết

Một khán giả bình luận: "Biết hát. Biết nhịp. Biết sống là hay rồi bé. Còn cái ngôi vị chỉ là 1 danh xưng. Nó không quan trọng đâu. Và giữa em và bé Biện Thuy, ai cũng xinh. Ai cũng tài. Cho nên, theo chị hai em sẽ có 1 vị trí nhất định trong lòng người nghe". Một khán giả khác nhận định: "Không cần quán quân, chỉ cần hát cải lương hay là được".

Tú Tri sinh năm 1999 - học trò NSND Bạch Tiết được biết đến qua biệt danh "hot girl ca cổ", từng đạt á quân Solo cùng Bolero 2018 và quán quân Gương mặt điện ảnh 2022.

Với đam mê cải lương từ nhỏ cùng chất giọng ngọt ngào và kỹ năng biểu diễn toàn diện, cô đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại Học viện Cải lương năm 2024.

Trong cuộc thi, cô gây ấn tượng mạnh qua các tiết mục kết hợp, hóa thân vào những trích đoạn kinh điển và thể hiện tình yêu sâu sắc với bộ môn cải lương truyền thống.

Học viện cải lương là một chương trình truyền hình thực tế kết hợp giữa đào tạo, tranh tài và trình diễn nhằm tìm kiếm và phát triển thế hệ nghệ sĩ cải lương mới. Chương trình do NSND - Tiến sĩ Bạch Tuyết cùng các cộng sự sáng lập và vận hành.