Mới đây, ca sĩ Trọng Tấn, NSND Tấn Minh và một số học trò đã đến thăm NSND Trần Hiếu nhân dịp 20/11. Tại nhà NSND Trần Hiếu, Trọng Tấn đã đánh đàn piano cho thầy mình hát.

NSND Trần Hiếu hát tặng học trò.

Ở tuổi 90, nam NSND vẫn hừng hực niềm đam mê với âm nhạc. Mặc dù phải ngồi xe lăn nhưng khi hát ông vẫn ngồi thẳng lưng, giọng vẫn vô cùng hào sảng và hát rõ lời. Ông hát ca khúc với nội dung hài hước, lạc quan của người ở tuổi xế chiều khiến các học trò ông "cười ngất".

Tinh thần lạc quan của NSND Trần Hiếu khiến nhiều người nể phục bởi những năm gần đây, sức khỏe của ông sa sút đáng kể do phải chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn 4 di căn lên xương hàm, gây nhiễm trùng và áp-xe nặng.

Ngoài ra, ông còn mắc nhiều bệnh lý nền như tiểu đường, suy thận, suy tim và tràn dịch khớp gối khiến việc đi lại khó khăn, phải gắn bó với xe lăn. Trải qua nhiều đợt nhập viện cấp cứu (gần nhất là vào tháng 10/2026 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô) cùng các đợt điều trị dài ngày, cân nặng của nam nghệ sĩ từng giảm từ 82kg xuống còn 58kg.

Hiện tại, hai vợ chồng NSND Trần Hiếu sinh sống tại Hà Nội. Bên cạnh ông luôn có người vợ kém 18 tuổi là bà Minh Ngà tận tình chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cùng sự hỗ trợ y tế và chi phí sinh hoạt từ người thân trong gia đình. Dù trí nhớ có phần giảm sút theo tuổi tác, ông vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan và luôn khao khát được cất tiếng hát mỗi khi bạn bè, học trò đến thăm.

NSND Trần Hiếu và con gái diva Hà Trần.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội, là anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến và là bố ruột của diva Trần Thu Hà. Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) năm 1954 và từng tu nghiệp tại Nhạc viện Sofia (Bulgaria), ông ghi dấu ấn sâu đậm với chất giọng nam trầm hiếm có qua loạt ca khúc kinh điển như Hò kéo pháo, Con voi, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính...

Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, ông còn là người thầy mẫu mực đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ thành danh như cố NSND Y Moan, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn...