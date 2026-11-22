Ngày 10/09/2026, Apple giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Cùng lúc đó, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max bị gỡ khỏi cửa hàng trực tuyến của Apple mà không có thông báo riêng nào.

Đây là thế hệ iPhone gần nhất bị Apple ngừng bán. Hai máy được giới thiệu vào tháng 9/2025, trong đó iPhone 17 Pro mở bán từ 19/09/2025, nên chỉ được bán chính hãng khoảng 12 tháng. Trong cùng đợt này, iPhone 16 Plus cũng bị loại khỏi danh mục.

Lần này Apple không giữ lại bản Pro cũ và hạ giá như cách làm với dòng tiêu chuẩn, mà gỡ hẳn. Tại Mỹ, mọi mẫu iPhone còn bán đều tăng thêm 100 USD. Danh mục hiện có iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, iPhone Duo, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17e và iPhone 16.

iPhone 17 Pro có màn hình 6,3 inch, khung nhôm nguyên khối và chip A19 Pro kèm tản nhiệt buồng hơi. Máy zoom quang học 8x, có cổng USB 3 tốc độ 10 Gb/s và xem video được khoảng 31 giờ. iPhone 17 Pro Max có màn hình 6,9 inch, RAM 12 GB và ba camera 48 MP. Bản bán tại Việt Nam xem video được khoảng 37 giờ.

Giá khởi điểm của hai mẫu iPhone này khi ra mắt tại Việt Nam là 34,99 triệu đồng và 37,999 triệu đồng cho bản 256 GB.

Theo bảng giá các cửa hàng máy cũ có bảo hành đầu tháng 11/2026, iPhone 17 Pro Max 256 GB có giá 29,1 - 30 triệu đồng, tức rẻ hơn lúc ra mắt khoảng 8 - 8,9 triệu đồng (21 - 23%). Bản 512 GB có giá 33 - 34 triệu đồng, bản 1 TB có giá 36,8 - 38 triệu đồng. Một lý do khiến giá giảm là lượng máy thu cũ đổi mới tăng lên từ khi iPhone 18 Pro mở bán tại Việt Nam ngày 18/09/2026.

Giá máy mới lại đi theo hướng khác. Cuối tháng 10/2026, một số đại lý giảm giá iPhone 17 Pro Max tới 3 triệu đồng, bản 256 GB còn 34,99 triệu đồng. Đến giữa tháng 11/2026, một số đại lý tăng giá thêm khoảng 500.000 đồng, lên quanh mức 35 triệu đồng. Tùy sức mua, hàng tồn có thể hết vào quý 1/2027.

Với người đang phân vân giữa hai thế hệ: iPhone 18 Pro Max 256 GB chính hãng có giá 41,999 triệu đồng, đắt hơn iPhone 17 Pro Max mới tại đại lý khoảng 7 triệu đồng. Thế hệ mới dùng chip A20 Pro trên tiến trình 2 nm và có camera chính 48 MP thay đổi được khẩu độ.

iPhone 17 Pro có màn hình 6,3 inch, chip A19 Pro, giá ra mắt 34,99 triệu đồng cho bản 256 GB. Đầu tháng 11/2026, máy cũ bản này có giá 27,6 - 28,5 triệu đồng, rẻ hơn lúc ra mắt khoảng 6,5 - 7,4 triệu đồng.

Với Apple, “khai tử” (discontinued) chỉ có nghĩa là hãng ngừng sản xuất và ngừng bán trực tiếp. Các đại lý AAR vẫn đang mở bán bình thường. Máy vẫn được cập nhật lên iOS 27, vẫn được bảo hành theo thời hạn đã mua và được sửa chữa chính hãng như bình thường.

Một chiếc máy chỉ bị xếp vào nhóm “vintage” khi Apple đã ngừng bán từ 5 đến 7 năm. Sau hơn 7 năm, máy bị xếp vào nhóm “lỗi thời” (obsolete) và Apple ngừng toàn bộ dịch vụ phần cứng. Ví dụ, iPhone X ra mắt năm 2017 và chỉ mới bị chuyển vào danh sách lỗi thời ngày 13/08/2026.