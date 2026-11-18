Ngày 09/09/2025 (giờ Mỹ), sau khi ra mắt iPhone 17, Apple ngừng bán iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Đúng một năm sau, ngày 09/09/2026, đến lượt iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 16 Plus bị khai tử khi iPhone 18 Pro ra mắt.

Ngừng bán trên Apple Store không có nghĩa là máy biến mất. Các hệ thống bán lẻ ủy quyền vẫn bán hàng tồn chính hãng VN/A, và nhiều mẫu xuất hiện dày đặc trên thị trường máy cũ.

Theo bảng giá các cửa hàng máy cũ có bảo hành đầu tháng 11/2026, 7 mẫu iPhone bị khai tử đang có giá thấp hơn lúc ra mắt từ 6,5 triệu đến khoảng 13,6 triệu đồng. Giảm sâu nhất là iPhone 15 và iPhone 15 Plus, chỉ còn khoảng một nửa giá gốc. Cả 7 mẫu đều được cập nhật iOS 27.

Giá máy cũ của 7 mẫu iPhone bị khai tử

iPhone 15 Plus và iPhone 15: còn khoảng một nửa giá

iPhone 15 Plus 128GB ra mắt tại Việt Nam năm 2023 với giá 25,999 triệu đồng. Đầu tháng 11/2026, máy cũ bản 128GB có giá khoảng 12,4 - 13,9 triệu đồng tùy tình trạng, tức rẻ hơn khoảng 12,1 - 13,6 triệu đồng. Bản 256GB có giá khoảng 13,5 - 14 triệu đồng.

iPhone 15 128GB có giá niêm yết 22,999 triệu đồng, nay máy cũ chỉ còn khoảng 11 - 11,5 triệu đồng, tức giảm khoảng 11,5 - 12 triệu đồng. Bản 256GB có giá khoảng 12 - 12,5 triệu đồng, bản 512GB khoảng 13,5 - 14 triệu đồng.

Cả 2 máy đều có Dynamic Island, cổng USB-C và camera chính 48MP. iPhone 15 có màn hình 6,1 inch, xem video được 20 giờ. iPhone 15 Plus có màn hình 6,7 inch và pin lâu hơn, xem video được 26 giờ. Điểm trừ là 2 mẫu này không chạy được Apple Intelligence và màn hình chỉ 60Hz.

iPhone 16 Pro: rẻ hơn tới khoảng 11,6 triệu đồng

iPhone 16 Pro 128GB ra mắt với giá 28,999 triệu đồng. Máy cũ bản 128GB có giá khoảng 17,35 - 19,5 triệu đồng, tức giảm khoảng 9,5 - 11,6 triệu đồng, tương đương 33 - 40%. Bản 256GB có giá khoảng 20,2 - 21 triệu đồng.

Máy có màn hình 6,3 inch luôn bật, khung titan, chip A18 Pro, nút Điều khiển Camera và camera tele zoom quang 5x như bản Pro Max. Pin xem video được 27 giờ. Đây là lựa chọn dòng Pro nhỏ gọn có Apple Intelligence với giá dưới 20 triệu đồng.

iPhone 16 Plus: giảm khoảng 9 - 9,7 triệu đồng

iPhone 16 Plus 128GB có giá niêm yết 25,99 triệu đồng. Máy cũ bản 128GB có giá khoảng 16,3 - 17 triệu đồng, giảm khoảng 35 - 37%. Bản 256GB có giá khoảng 17,8 - 18,5 triệu đồng, bản 512GB khoảng 19,3 - 20 triệu đồng.

Máy có màn hình 6,7 inch, chip A18, RAM 8GB, chạy được Apple Intelligence và xem video được 27 giờ. Đây là chiếc iPhone mang tên Plus cuối cùng, vì dòng iPhone 17 không còn phiên bản này.

iPhone 16 Pro Max: rẻ hơn khoảng 8,5 - 11,8 triệu đồng

iPhone 16 Pro Max 256GB ra mắt với giá 34,999 triệu đồng. Máy cũ bản này có giá khoảng 23,2 - 26,5 triệu đồng tùy tình trạng, tương đương mức giảm 24 - 34%. Bản 1TB có giá khoảng 28,5 - 29 triệu đồng.

Máy có màn hình 6,9 inch, chip A18 Pro, khung titan và camera tele 5x. Pin xem video được 33 giờ, là mức cao nhất trong các đời iPhone vào thời điểm ra mắt.

iPhone 17 Pro Max: giảm khoảng 8 - 8,9 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max 256GB ra mắt với giá 37,999 triệu đồng. Đầu tháng 11/2026, máy cũ bản 256GB có giá khoảng 29,1 - 30 triệu đồng, giảm khoảng 21 - 23%. Bản 512GB có giá khoảng 33 - 34 triệu đồng, bản 1TB khoảng 36,8 - 38 triệu đồng.

Máy có màn hình 6,9 inch, chip A19 Pro, RAM 12GB, tản nhiệt buồng hơi và 3 camera 48MP. Bản bán tại Việt Nam xem video được 37 giờ. Máy mới dùng khoảng 14 tháng nên phần lớn pin còn tốt.

iPhone 17 Pro: giảm khoảng 6,5 - 7,4 triệu đồng

iPhone 17 Pro 256GB có giá niêm yết 34,99 triệu đồng khi mở bán ngày 19/09/2025. Máy cũ bản 256GB có giá khoảng 27,6 - 28,5 triệu đồng, giảm khoảng 19 - 21%. Bản 512GB có giá khoảng 30 - 31 triệu đồng.

Máy có màn hình 6,3 inch, khung nhôm nguyên khối, chip A19 Pro kết hợp tản nhiệt buồng hơi, camera zoom chất lượng quang học 8x và cổng USB 3 truyền dữ liệu tới 10 Gb/s. Pin xem video được 31 giờ.