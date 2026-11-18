Vừa qua, tại một livestream, ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ về thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Lúc đó, mọi thứ đến rất bất ngờ với tôi. Dù ca hát không nằm trong mơ ước của tôi hồi nhỏ, nhưng tôi lại được Tổ nghiệp thương, khán giả thương, bước lên một bước là nổi tiếng.

Thanh Thảo

Sau khi học xong ở Nhạc viện, tôi ra trường đi hát đã được lên các sân khấu đại nhạc hội, đi khắp các tỉnh thành, nổi tiếng dữ lắm. Tôi đi hát tỉnh được yêu mến lắm, cứ căng tên tôi ở băng rôn lên là khán giả đổ xô tới xem.

Hồi đó tôi nhớ mỗi show đi tỉnh như vậy tôi được trả 25 triệu đồng. Thời ấy, 25 triệu đồng lớn lắm.

Tên của tôi bán vé rất chạy ở các tỉnh, nên cứ một tối là tôi chạy show 3, 4 tỉnh gần nhau. Có những Tết tôi đi show từ mùng 1 tới ngày 15 luôn, sau Rằm tôi mới về nhà. Tôi cứ rong ruổi theo các đại nhạc hội như vậy.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra không thể cứ như vậy, cần phải phát triển hơn. Tôi cần phải có album, có bài hit riêng.

Anh Đức Trí làm cho tôi album đầu tiên trong cuộc đời mình là Có quên được đâu. Vừa thu xong album, anh Đức Trí trúng tuyển ở đại học bên Boston và sang Boston học, bỏ tôi bơ vơ với album đó. Tôi không biết phải làm sao để phát hành nó.

Tôi phải tự đi chào mời các trung tâm băng nhạc và bị từ chối vì tôi chưa phải tên tuổi đủ lớn để bán băng đĩa. May mà có một trung tâm nhận tôi và tôi có bài hit đầu tiên là Ôi tình yêu.

Từ đó, tôi có bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của mình. Con đường âm nhạc của tôi không trải đầy hoa hồng nhưng cũng không phải quá chông gai. Đó là cả một quá trình tôi nỗ lực, cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ".

Ca sĩ Thanh Thảo sinh năm 1977 tại TP. Hồ Chí Minh. Cô nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 và đạt đỉnh cao sự nghiệp qua các bản hit Pop đình đám như Ôi tình yêu, Thiên thần bóng đêm cùng chuỗi ca khúc gắn liền với hình tượng "Búp bê".

Ngoài vai trò ca sĩ từng đoạt giải Làn Sóng Xanh và Mai Vàng, Thanh Thảo còn tham gia đào tạo nghệ sĩ khi sáng lập công ty giải trí Music Box Entertainment. Về đời tư, cô từng trải qua một số mối tình gây chú ý trong giới giải trí trước khi tìm được bến đỗ bình yên bên ông xã hiện tại.