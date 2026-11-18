Lý Tiểu Nhiễm là nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình. Gần đây, cô vừa xác nhận đã ly hôn nhà sản xuất Từ Giai Ninh. Thông tin được công bố giữa lúc nam doanh nhân vướng thông tin bị cưỡng chế thi hành án với số tiền hơn 21 triệu NDT (hơn 81 tỷ đồng).

Doanh nghiệp liên quan được thành lập vào tháng 1/2020, có vốn đăng ký 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng). Từ Giai Ninh đảm nhiệm các vị trí người đại diện pháp luật, giám đốc và người phụ trách tài chính. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, sáng tác kịch bản, kinh doanh bản quyền tác phẩm, quản lý nghệ sĩ và môi giới biểu diễn.

Thông tin về khoản tiền thi hành án khiến tên tuổi Lý Tiểu Nhiễm một lần nữa được nhắc đến trên truyền thông. Tuy nhiên, nữ diễn viên không đề cập đến vấn đề tài chính trong thông báo ly hôn.

Không chỉ được chú ý bởi hình ảnh mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cuộc sống riêng của Lý Tiểu Nhiễm cũng khiến nhiều người tò mò, đặc biệt là căn biệt thự được cho là có giá trị 800 triệu NDT, tương đương khoảng 3.120 tỷ đồng.

Biệt thự tọa lạc ở khu vực ngoại ô, bao quanh bởi cây xanh và không gian thoáng đãng. Thay vì lựa chọn nơi ở giữa khu vực trung tâm đông đúc, Lý Tiểu Nhiễm dành sự ưu tiên cho môi trường gần gũi thiên nhiên, với sân vườn rộng để trồng hoa, chăm sóc cây cảnh và nghỉ ngơi. Những con đường nhỏ lát đá chạy giữa thảm cỏ, hàng cây tạo nên khung cảnh yên tĩnh, tách biệt với nhịp sống náo nhiệt thường gắn liền với giới giải trí.

Bước vào bên trong, phòng khách nổi bật với nội thất gỗ tự nhiên tông đỏ sẫm kết hợp đèn chùm pha lê. Những món đồ gỗ mang hơi hướng cổ điển tạo cảm giác ấm áp, trong khi hệ thống đèn làm tăng vẻ sang trọng cho không gian. Cách bài trí thiên về sự tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng vẫn cho thấy sự chăm chút trong việc lựa chọn nội thất.

Khu vực phòng khách nối liền với phòng ăn theo thiết kế mở, không sử dụng vách ngăn cố định, giúp các không gian sinh hoạt trở nên rộng rãi và thông thoáng hơn. Giữa những món đồ mang phong cách cổ điển, mô hình Bearbrick của Nhật Bản được đặt tại khu vực chung, tạo điểm nhấn có phần trẻ trung và cá tính.

Khu vườn phía sau biệt thự cũng được bố trí thành nơi thư giãn riêng tư. Những lối đi uốn quanh cây xanh, hoa cỏ kết hợp bàn ghế ngoài trời, phù hợp để đọc sách, thưởng trà hoặc tận hưởng không khí trong lành. Đây là khoảng không gian giúp chủ nhân nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn.

Ngoài các khu vực sinh hoạt chung, căn nhà còn có phòng làm việc và đọc sách riêng. Kệ sách lớn chứa nhiều đầu sách, kết hợp thảm mềm và sofa tạo nên không gian thoải mái, phục vụ nhu cầu đọc, làm việc và thư giãn. Cách bố trí cho thấy biệt thự được thiết kế hướng đến trải nghiệm sinh hoạt thực tế, thay vì chỉ chú trọng vẻ bề ngoài.

Phòng ngủ sử dụng ánh sáng dịu, bộ chăn ga với họa tiết sang trọng, tạo cảm giác ấm cúng. Nội thất được tiết chế, ưu tiên sự thoải mái cho việc nghỉ ngơi. Hệ thống đèn được bố trí nhiều vị trí, từ đèn chiếu sáng chính đến đèn đầu giường, giúp điều chỉnh không khí trong phòng theo từng nhu cầu.

Trong khi đó, phòng tắm mang vẻ xa hoa hơn với vật liệu đá cẩm thạch và các chi tiết thiết bị màu vàng ánh kim. Bồn tắm được trang trí bằng nến và cánh hoa, gợi cảm giác như một không gian spa thu nhỏ. Căn bếp lại theo hướng gọn gàng, với mặt bàn rộng và dụng cụ nấu nướng được sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày.

Tổng thể, biệt thự của Lý Tiểu Nhiễm gây ấn tượng bởi giá trị được nhắc đến lên tới hàng nghìn tỷ đồng cùng cách thiết kế phân chia không gian hợp lý. Từ phòng khách, khu vườn đến nơi đọc sách, phòng ngủ và bếp, mỗi khu vực đều có chức năng riêng nhưng vẫn hài hòa trong tổng thể, phần nào thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống của nữ diễn viên.

(Tổng hợp)