Với sự hội tụ của năm giọng ca, Liveshow Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường được kỳ vọng là một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi kỹ thuật và sự từng trải hòa cùng những bài ca đã đi qua nhiều thế hệ.

Nhạc sĩ Thanh Phương và Lưu Hà An đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc và Phạm Hoàng Giang làm tổng đạo diễn chương trình.

5 ngôi sao nhạc đỏ, thính phòng hội ngộ

Các nghệ sĩ nhạc đỏ nổi danh sẽ đứng chung sân khấu.

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ đã tạo dựng vị trí riêng bằng tài năng, sự bền bỉ cùng những đóng góp cho các ca khúc viết về quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Khán giả lâu nay đã quen thuộc với tam ca nhạc đỏ Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn, cũng như những màn song ca của Trọng Tấn - Anh Thơ. Tuy nhiên, Lửa tuổi 20 mang đến một cuộc hội ngộ khác biệt khi cả năm giọng ca cùng xuất hiện trong một chương trình.

Sự tương tác giữa những cá tính thanh nhạc riêng mở ra kỳ vọng về cách thể hiện mới cho các tác phẩm quen thuộc, làm nổi bật vẻ đẹp của từng giọng hát.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc không ngừng xuất hiện các xu hướng và phương thức biểu diễn mới, việc năm nghệ sĩ tiêu biểu cùng thực hiện một đêm nhạc đậm dấu ấn thính phòng, dân gian và nhạc cách mạng là một tín hiệu đáng chú ý.

Không chỉ là cuộc gặp gỡ của năm ngôi sao, cũng không đơn thuần là cột mốc nhìn lại chặng đường gần 30 năm ca hát, Lửa tuổi 20 còn mang theo một mục tiêu dài hơi đó là xây dựng thương hiệu concert nhạc đỏ mang dấu ấn riêng của Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ.

Ý tưởng ấy được tiếp thêm cảm hứng từ sức lan tỏa của những concert quy mô quốc gia trong năm vừa qua. Hình ảnh đông đảo khán giả trẻ cùng hòa giọng trong các bài hát về Tổ quốc cho thấy dòng nhạc cách mạng vẫn sở hữu sức sống mạnh mẽ khi được đặt trong những không gian biểu diễn phù hợp.

Lửa tuổi 20 diễn ra ngày 17/1/2027 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, không dừng lại ở một đêm diễn mà hướng tới trở thành một thương hiệu concert được tổ chức hằng năm.

Mỗi mùa diễn có thể khai thác một chủ đề riêng về lịch sử, quê hương, con người Việt Nam, tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật giữa các thế hệ. Từ đó, chương trình được kỳ vọng hình thành một điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa, nơi khán giả trẻ có thể đến gần hơn với những giá trị âm nhạc và ký ức dân tộc.

Trọng Tấn là người đầu tiên trong nhóm mua xe Cup 82

Các nghệ sĩ ôn lại kỷ niệm thời nghèo khó nhưng vẫn cháy bỏng với niềm đam mê âm nhạc.

Tại họp báo giới thiệu liveshow, năm nghệ sĩ không chỉ chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình mà còn nhắc lại nhiều kỷ niệm từ thời sinh viên, chập chững bước vào nghề.

Ca sĩ Trọng Tấn cho biết ý tưởng hội tụ năm nghệ sĩ đã có từ lâu nhưng chưa đủ duyên để triển khai. Lần này, Anh Thơ chủ động đưa ra kế hoạch thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông và các chương trình âm nhạc, đồng thời mời bốn người bạn cùng thực hiện dự án.

Trọng Tấn cho biết anh khá bất ngờ và nể phục năng lượng của đồng nghiệp. Trong khi Anh Thơ vẫn đầy nhiệt huyết với những kế hoạch mới, anh hài hước nói bản thân đã ngại làm những show lớn và chỉ muốn trồng rau, nuôi mèo, chơi chim.

Dù vậy, khi được Anh Thơ chia sẻ ý tưởng về liveshow và mong muốn xây dựng một chương trình có thể trở thành thương hiệu riêng của năm nghệ sĩ, Trọng Tấn cùng các đồng nghiệp đã đồng ý ngay, không đặt ra điều kiện hay thỏa thuận nào.

Nam ca sĩ cũng cho rằng tên gọi Lửa tuổi 20 gợi nhắc thời điểm cả năm bắt đầu hành trình học tập, theo đuổi âm nhạc và xây dựng sự nghiệp. Gần 30 năm trôi qua, ngọn lửa ấy vẫn cháy và họ vẫn may mắn nhận được tình cảm của khán giả.

Trong câu chuyện của các nghệ sĩ, những năm tháng đầu tiên của sự nghiệp hiện lên với nhiều hình ảnh giản dị như những chiếc xe đạp mini, chiếc Cup 82, căn phòng ký túc xá, những buổi đàn hát và cả những bữa cơm đồng nghiệp dành cho nhau.

NSƯT Lan Anh nhớ Trọng Tấn là người đầu tiên mua được chiếc xe Cup 82. Khi ấy, nam ca sĩ thường chở bạn bè đi diễn, trong đó có những chuyến đến địa điểm biểu diễn ở 51 Trần Hưng Đạo.

Một kỷ niệm khác khiến nữ nghệ sĩ nhớ mãi là những bữa ăn do Anh Thơ chuẩn bị. “Anh Thơ từng kho cá, kho nghệ cho Lan Anh ăn”, chị kể.

Ca sĩ Anh Thơ cũng nhắc lại xuất phát điểm của nhóm. Chị cho biết cả năm nghệ sĩ đều từng là những sinh viên từ quê ra thành phố học tập, lập nghiệp. Khi ấy, phương tiện đi lại chủ yếu là những chiếc xe đạp mini, cuộc sống sinh viên nhiều thiếu thốn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Anh Thơ cho rằng điều hạnh phúc là cả năm người đều có những thành công nhất định, có nhà cửa, xe cộ và quan trọng hơn cả là đã đi đúng con đường mình lựa chọn đó là theo đuổi tình yêu với dòng nhạc cách mạng.