Mới đây, rapper Đen Vâu thu hút sự chú ý khi chia sẻ về việc chuyển khoản 1 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Trong bài đăng dài trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ công khai chi tiết nguồn gốc số tiền. Cụ thể, khoản tiền trên được tổng hợp từ doanh thu bài hát Nấu Ăn Cho Em trong khoảng thời gian từ ngày 1/6/2025 đến 31/7/2026.

Trong đó, doanh thu thực nhận từ Video và Audio là 15.983,60 Euro, tương đương khoảng 463.748.170 đồng. Bên cạnh đó, tiền bản quyền từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), tính từ tháng 4/2025 đến quý II/2026, là 437.921.396 đồng sau khi đã trừ các chi phí và thuế liên quan.

Như vậy, tổng doanh thu thực nhận từ hai nguồn đạt 901.669.566 đồng. Đen Vâu cho biết đã làm tròn khoản tiền này lên 1 tỷ đồng và chuyển toàn bộ đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Sau đợt đóng góp mới nhất, tổng số tiền được trích từ doanh thu ca khúc Nấu Ăn Cho Em để ủng hộ các hoạt động dành cho trẻ em đã lên đến 3 tỷ 860 triệu đồng.

Đen Vâu công khai giao dịch chuyển khoản 1 tỷ đồng đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Nam rapper chia sẻ: "Tất cả doanh thu đợt này chúng em xin phép sẽ chuyển toàn bộ vào tài khoản của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, hy vọng được góp thêm một phần sức nhỏ bé để các em nhỏ trên khắp mọi miền đất nước luôn được lớn lên trong tình yêu thương, được chăm sóc đủ đầy và bảo vệ an toàn".

Nam rapper cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã lắng nghe, ủng hộ ca khúc và các chương trình sử dụng bài hát. Anh bày tỏ niềm vui khi được trở thành cầu nối, đưa tình cảm của công chúng đến với những em nhỏ có hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Đen Vâu viết: "Thật vui vì chúng mình được làm người trung gian, chuyên chở tình yêu thương của khán giả bốn phương đến với các em nhỏ".

Anh còn gửi gắm thêm: "Mỗi hạt đất nhỏ tí xíu làm nên những đồng bằng bát ngát phù sa. Chúng ta dẫu chỉ là hạt cát hạt bụi, cũng có những giá trị dễ thương của riêng mình, khi ta yêu thương cuộc đời, yêu thương mọi người".

Nam rapper luôn công khai minh bạch nhưng khoản tiền đóng góp

Ra mắt ngày 13/5/2023, Nấu Ăn Cho Em là sản phẩm kết hợp giữa Đen Vâu và PiaLinh. Ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu thích nhờ giai điệu trong trẻo cùng thông điệp hướng đến trẻ em vùng cao. Đặc biệt, dự án được nam rapper ấp ủ với mong muốn dùng doanh thu âm nhạc để hỗ trợ các em nhỏ một cách lâu dài, đều đặn.

Từ một ca khúc được khán giả yêu mến, Nấu Ăn Cho Em đã trở thành cầu nối cho nhiều hoạt động sẻ chia. Việc Đen Vâu tiếp tục công khai doanh thu và khoản tiền đóng góp không chỉ thể hiện sự minh bạch mà còn giúp lan tỏa tinh thần dùng sức ảnh hưởng của nghệ thuật để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Tính đến hiện tại, đã có hơn 3,6 tỷ đồng doanh thu từ ca khúc Nấu Ăn Cho Em giúp đỡ các em nhỏ

Trong chặng đường làm nghề, Đen Vâu nói không với thị phi, chỉ mong được sống và cống hiến những giá trị tích cực cho âm nhạc và cộng đồng. Đen Vâu chia sẻ: "Đen không bao giờ dám nhận danh xưng là một người tử tế. Nhưng khi không dám nhận, mọi người lại tưởng tôi… khiêm tốn, rồi lại khen tôi tử tế hơn. Thử nghĩ mà xem, đời sống này có muôn vàn góc cạnh để nhận xét về một con người. Những gì mình làm nó chỉ nhỏ xíu thôi, còn biết bao nhiêu thứ mà mình phải đối diện, phải làm, phải sống kia mà. Đó toàn là những điều chúng ta được dạy từ nhỏ, những bài học đạo đức vỡ lòng và nếp sống mà người lớn truyền đạt. Trong cuộc sống, đôi khi ai đó có thể lơ là chút xíu thôi. Nhưng tôi muốn làm rõ câu này để mọi người đừng coi tôi là cái gì đó thánh thiện xa vời".

Những việc làm thiết thực và ý nghĩa của Đen Vâu khiến công chúng ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV