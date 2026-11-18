Mới đây, ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ với ca sĩ Siu Black sau khi vướng nhiều tin đồn thất thiệt.

Cô tâm sự: "Ai hỏi tôi có thương chị Siu không, có giúp Siu tiền bạc không. Tôi trả lời luôn là không, vì nếu giúp như vậy sẽ tạo ra sự ỷ lại, là giúp sai.

Phương Thanh và Siu Black

Tôi giúp chị Siu bằng cách khác. Tôi kiếm show để hai chị em đi show chung cùng nhau, rồi cùng nhau kiếm tiền mưu sinh. Giúp nhau trí tuệ, lập thân tự lực. Tự mình độ cho chính mình. Vậy nha".

Đi kèm đó, nữ ca sĩ chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc thân thiết với đàn chị. Cả hai cùng ngồi nói cười vui vẻ với nhau.

Rất nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp bày tỏ sự ủng hộ với hành động của Phương Thanh. Một khán giả bình luận: "Đó gọi là tình thương có trí tuệ á. Show chị có thể kiếm dùm bao nhiêu cũng được, thậm chí nhường show cũng không sao, nhưng tiền thì ko biết cho bao nhiêu mới đủ!".

Tình bạn giữa Phương Thanh và Siu Black từng được xem là biểu tượng tri kỷ hiếm có của làng nhạc Việt từ những năm cuối thập niên 1990, đầu 2000.

Cả hai không chỉ đồng điệu trong phong cách âm nhạc máu lửa, nội lực, mà còn gắn bó khăng khít như chị em ruột thịt cả trên sân khấu lẫn ngoài đời.

Khi biến cố Siu Black vỡ nợ hàng tỷ đồng nổ ra vào năm 2013, Phương Thanh là người bạn hiếm hoi công khai đứng ra bảo vệ và gánh vác mọi áp lực truyền thông thay đàn chị.

Giọng ca Trống vắng trực tiếp đứng ra tổ chức đêm nhạc gây quỹ, đứng mũi chịu sào dàn xếp với các chủ nợ để Siu Black có cơ hội đi hát trả nợ.

Tuy nhiên, ngay sau biến cố, mối quan hệ giữa hai người bất ngờ rơi vào im lặng, làm dấy lên tin đồn rạn nứt sâu sắc khiến công chúng xôn xao.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ những bất đồng trong cách giải quyết nợ nần, sự thiếu thống nhất thông tin và những hiểu lầm từ phía gia đình, người thân hai bên.

Suốt nhiều năm sau đó, cả Phương Thanh và Siu Black đều né tránh nhắc về nhau và không còn xuất hiện chung trong các sự kiện âm nhạc.

Dù vậy, Phương Thanh từng khẳng định giữa họ không có sự thù ghét, chỉ là mỗi người chọn cách lùi lại để giữ sự bình yên riêng sau sóng gió quá lớn.

Mãi đến những năm gần đây, mối quan hệ của hai nữ ca sĩ mới dần được hóa giải khi họ bắt đầu tương tác trở lại trên mạng xã hội và tái ngộ trên sân khấu.

Trải qua bao thăng trầm từ đỉnh cao đến vực sâu, tình bạn của "Chanh" và "Họa mi núi rừng" đã đi qua giông bão để trở về trạng thái trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau.