Cách đây không lâu, Trâm Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh kỷ niệm 6 năm bên một chàng trai. Ngay lập tức, cư dân mạng nhanh chóng soi ra bối cảnh chụp ảnh cùng bóng lưng nhân vật xuất hiện trong khung hình có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh từng được Trương Thế Vinh chia sẻ trên trang cá nhân. Kết hợp với loạt hint được khán giả phát hiện trong suốt thời gian qua, nhiều người cho rằng nam diễn viên chính là nhân vật đồng hành cùng Trâm Anh.

Tuy nhiên, mới đây, cặp đôi lại tiếp tục khiến dân tình bàn tán khi bị soi không có tương tác tại thảm đỏ một sự kiện. Cả hai cùng xuất hiện nhưng không có động thái trò chuyện hay thể hiện sự thân thiết trước ống kính. Chi tiết này lập tức làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ giữa họ đang gặp trục trặc.

Thế nhưng, đến tối 17/11, Trâm Anh lại có động thái khiến nhiều người chú ý. Nữ diễn viên đăng tải hình ảnh ban công nhà được trồng thêm hoa và cải tạo thành một góc thư giãn cực chill. Cô không tiết lộ danh tính người đã chuẩn bị món quà bất ngờ này, nhưng lại đính kèm biểu tượng một chú gấu trong bài viết.

Đáng nói, biểu tượng chú gấu này có nét tương đồng với hình ảnh Trâm Anh từng sử dụng để che mặt Trương Thế Vinh trong một bức ảnh chụp chung trước đó. Chính chi tiết nhỏ này khiến cư dân mạng tiếp tục liên tưởng đến nam diễn viên, đồng thời cho rằng cả hai vẫn đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Dù không trực tiếp nhắc đến đối phương, nhưng Trâm Anh vẫn ngầm khoe được chiều chuộng, yêu thương.

Trâm Anh khoe được tặng một vườn hoa cẩm tú cầu ở ban công

Cô khoe được "bạn" tặng hoa tại nhà riêng

Góc ban công cũng được sắp xếp lại sạch sẽ, gọn gàng

Chú gấu trong bài đăng của Trâm Anh giống với biểu tượng cô từng dùng che mặt Trương Thế Vinh trong khung ảnh chụp chung

Mối quan hệ Trâm Anh và Trương Thế Vinh

Trâm Anh là nữ diễn viên được chú ý qua một số dự án phim truyền hình, trong đó có Cây Táo Nở Hoa. Những năm gần đây, cô tiếp tục tạo dấu ấn với các dự án điện ảnh như Tử Chiến Trên Không, Hoàng Hậu Cuối Cùng, được kỳ vọng trở thành một trong những “ngọc nữ” thế hệ mới của màn ảnh Việt. Song song với diễn xuất, Trâm Anh còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô từng là học trò của Minh Hằng tại The Face Vietnam 2018, sau đó tham gia Face of Asia trong khuôn khổ Asia Model Festival 2019

Tin đồn Trương Thế Vinh và Trâm Anh bắt đầu rộ lên khi netizen phát hiện cả hai thường xuyên đăng ảnh với… cùng một chú chó, trông "na ná" nhau tới 99,9%. Chưa hết, Trâm Anh và Trương Thế Vinh còn từng hợp tác chung trong phim Cây Táo Nở Hoa, và dân tình tin chắc họ đã "bén duyên" từ đây.

Cả hai nhiều lần bị soi xuất hiện cùng nhau trong những buổi tiệc, dịp họp mặt bạn bè

Ngoài ra, một đoạn clip được lan truyền ghi lại cảnh Trâm Anh và Trương Thế Vinh ngồi cạnh nhau thân thiết trong một buổi tiệc. Cô nàng không ngần ngại xoa lưng, thể hiện tình cảm với đối phương. Cả hai còn bị bắt gặp chờ nhau ra về ở một sự kiện.

Nói về gu bạn gái mong muốn, Trương Thế Vinh có chia sẻ: "Vinh không đóng khung hình mẫu nào cả, thay vào đó sẽ lắng nghe và cảm nhận nếu ai đó có sự san sẻ nhiều nhất thì Vinh sẽ chọn người đó. Vinh cũng từng dự định vài lần rồi nhưng không có kết quả tốt đẹp, nên sẽ không có kế hoạch cụ thể nào nữa. Biết đâu Vinh sẽ gặp một người nào đó mà ban đầu họ có chút gì đó khác với mong đợi nhưng cuối cùng lại san sẻ được với Vinh thì sao".

Trâm Anh từng công khai tháp tùng đưa Trương Thế Vinh đi quay hình

Bức ảnh Trâm Anh kỷ niệm 6 năm yêu, chàng trai có bóng lưng y hệt Trương Thế Vinh

Ảnh: FBNV