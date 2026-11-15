Chiếc iPhone Pro Max giảm giá, hiện chỉ còn khoảng 15 triệu đồng

Từng là dòng smartphone cao cấp có giá bán hàng chục triệu đồng, những mẫu iPhone Pro Max luôn thu hút sự quan tâm của người dùng nhờ thiết kế và cấu hình nổi bật. Sau vài năm ra mắt, giá bán của các thiết bị này thường giảm đáng kể trên thị trường máy cũ.

Đáng chú ý, iPhone 14 Pro Max từng có giá gần 38 triệu đồng khi lên kệ, hiện chỉ còn khoảng 15 triệu đồng cho phiên bản 128GB đã qua sử dụng.

iPhone 14 Pro Max còn đáng mua?

Sau hơn 4 năm có mặt trên thị trường, iPhone 14 Pro Max hiện không còn được Apple phân phối mới.

Việc iPhone 14 Pro Max không còn được Apple phân phối trực tiếp là diễn biến theo chu kỳ kinh doanh sản phẩm của hãng. Cụ thể, sau khi giới thiệu iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vào tháng 9/2023, Apple đã đưa thế hệ iPhone 14 Pro ra khỏi danh mục bán hàng trực tuyến. Đây cũng là cách hãng thường áp dụng khi giới thiệu thế hệ iPhone Pro mới, dành vị trí cho các sản phẩm kế nhiệm.

Do đó, người dùng muốn mua iPhone 14 Pro Max hiện chủ yếu chỉ tìm được trên thị trường máy đã qua sử dụng. Nguồn cung, tình trạng thiết bị và chính sách bảo hành của từng cửa hàng cũng khiến giá bán có sự chênh lệch.

Theo giá tham khảo trong tháng 11/2026, iPhone 14 Pro Max đã qua sử dụng bản 128GB hiện có giá khoảng 14-15 triệu đồng. Trong khi đó, bản 256GB được chào bán từ khoảng 16 triệu đồng, còn bản 512GB có giá khoảng 17,5 triệu đồng.

Khi mới ra mắt năm 2022, iPhone 14 Pro Max có giá khởi điểm 33,99 triệu đồng cho bản 128GB, 36,99 triệu đồng cho bản 256GB và 43,99 triệu đồng cho bản 512GB. (Ảnh: Phương Lâm)

Dù đã ra mắt hơn 4 năm, iPhone 14 Pro Max vẫn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý. Máy có màn hình OLED 6,7 inch, tần số quét 120Hz, Dynamic Island và tính năng Always-On Display.

Thiết bị sử dụng chip A16 Bionic, RAM 6GB, đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến như lướt web, xem video, chỉnh sửa ảnh và chơi game.

Hệ thống ba camera sau gồm camera chính 48MP, góc siêu rộng 12MP và tele 12MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Máy cũng hỗ trợ chụp ảnh ProRAW và quay video 4K.

Tuy nhiên, sản phẩm có một số hạn chế như sử dụng cổng Lightning, trọng lượng khoảng 240g và không hỗ trợ Apple Intelligence. Đây là những điểm người dùng cần cân nhắc khi lựa chọn.

Có 15 triệu đồng, nên mua iPhone 14 Pro Max hay chọn đời mới?

Ở mức giá khoảng 15 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max có lợi thế về màn hình lớn, camera đa dụng và trải nghiệm cao cấp.

Trong khi đó, iPhone 15 Pro cũ là lựa chọn đáng cân nhắc với chip A17 Pro, cổng USB-C và khả năng hỗ trợ Apple Intelligence. Tuy nhiên, màn hình của máy chỉ có kích thước 6,1 inch.

Nếu có ngân sách khoảng 18 triệu đồng, người dùng có thể tham khảo iPhone 15 Pro Max cũ với màn hình 6,7 inch và camera zoom quang học 5x.

Nhìn chung, iPhone 14 Pro Max vẫn là lựa chọn đáng chú ý trong tầm giá 15 triệu đồng. Tuy nhiên, do là máy đã qua sử dụng nhiều năm, người mua cần kiểm tra kỹ dung lượng pin, màn hình, Face ID và lịch sử thay thế linh kiện trước khi quyết định.