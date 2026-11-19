Năm 2026, nhiều hãng Android đổi tên dòng cao cấp nhất từ “Ultra” sang “Pro Max” để cạnh tranh trực tiếp với iPhone. Tính đến ngày 19/11/2026, thị trường Việt Nam có 4 chiếc Pro Max bán chính hãng. iPhone 18 Pro Max mở bán từ ngày 18/09/2026. OPPO Find X10 Pro Max mở bán từ ngày 28/10/2026. vivo X500 Pro Max ra mắt ngày 31/10/2026. Gần nhất là Xiaomi 18 Pro Max, ra mắt tối 17/11/2026.

Khi đặt giá niêm yết cạnh nhau, iPhone 18 Pro Max lại là chiếc có giá khởi điểm thấp nhất: 41.999.000 đồng cho bản 256GB. Xiaomi 18 Pro Max khởi điểm 43.990.000 đồng. OPPO Find X10 Pro Max và vivo X500 Pro Max cùng có giá 49.990.000 đồng, và cả hai chỉ bán một phiên bản 512GB.

iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,99 triệu đồng, thấp hơn nhiều mẫu flagship ra mắt năm 2026 từ các thương hiệu khác

Nói cách khác, người dùng muốn có một chiếc “Pro Max” chính hãng với số tiền ít nhất hiện vẫn phải chọn Apple. Điều này trái với suy nghĩ quen thuộc rằng điện thoại Android cao cấp luôn rẻ hơn iPhone.

iPhone 18 Pro Max có 4 phiên bản. Bản 256GB giá 41.999.000 đồng, bản 512GB giá 48.499.000 đồng, bản 1TB giá 61.499.000 đồng và bản 2TB giá 80.999.000 đồng. Máy có màn hình 6,9 inch và dùng chip A20 Pro.

Xiaomi 18 Pro Max có 2 phiên bản. Bản 12GB/256GB giá 43.990.000 đồng, bản 12GB/512GB giá 47.990.000 đồng. Máy dùng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, có hai camera 200MP hợp tác cùng Leica và một màn hình phụ 2,9 inch ở mặt lưng. Pin bản bán tại Việt Nam là 7.050mAh, thấp hơn mức 8.500mAh của bản Trung Quốc.

OPPO Find X10 Pro Max chỉ có bản 16GB/512GB, giá 49.990.000 đồng. Đây là mẫu Pro Max đầu tiên của dòng Find. Máy có ba camera sau đều 200MP, chip Dimensity 9600 Pro tiến trình 2nm và pin 8.000mAh, hỗ trợ sạc có dây 80W và sạc không dây 50W.

vivo X500 Pro Max bản 12GB/512GB, cũng giá 49.990.000 đồng. Máy dùng chip Dimensity 9600 Pro, camera tele ZEISS 200MP và pin 7.800mAh. Khi lắp thêm ống kính phụ của hãng, máy chụp được ở tiêu cự tương đương 400mm. vivo quảng bá đây là chiếc điện thoại dành cho người hay quay concert.

Giá 4 chiếc điện thoại Pro Max ra mắt năm 2026 (Infographic: Khả Văn)

Lợi thế giá của iPhone 18 Pro Max chủ yếu đến từ việc Apple bán bản 256GB, trong khi OPPO và vivo bắt đầu ngay từ 512GB. Nếu so cùng 512GB, Xiaomi 18 Pro Max có giá 47.990.000 đồng, thấp hơn iPhone 18 Pro Max (48.499.000 đồng) khoảng 509.000 đồng. Ở mức dung lượng này, OPPO và vivo vẫn đắt hơn iPhone 1.491.000 đồng. Riêng OPPO Find X10 Pro Max có 16GB RAM, còn ba mẫu kia đều 12GB.

Giá thực tế cũng thay đổi theo khuyến mãi. Từ ngày 17/11 đến hết ngày 03/12/2026, khách đặt trước Xiaomi 18 Pro Max được giảm 6 triệu đồng, nên giá bản 256GB còn 37.990.000 đồng. Từ ngày 04/12 đến hết ngày 31/12/2026, mức giảm còn 4 triệu đồng.

Xét rộng ra thế giới, iPhone 18 Pro Max cũng không hề rẻ. Tại Mỹ, máy có giá khởi điểm 1.299 USD, tăng 100 USD so với thế hệ trước. Những mẫu Pro Max rẻ nhất năm 2026 là các bản tầm trung của Honor như X70 Pro Max hay X80 Pro Max, giá khoảng 1.999 nhân dân tệ, nhưng chỉ bán tại Trung Quốc.