Mới đây, danh ca Minh Cảnh đã tới Nghĩa trang nghệ sĩ ở tận Bình Dương để thăm mộ các đồng nghiệp cũ.

Được biết, danh ca Minh Cảnh định cư tại Mỹ cùng gia đình, năm nay đã 89 tuổi và sức khỏe đã yếu, khó khăn trong việc đi lại, di chuyển. Vì thế, ông quyết tâm dốc hết sức về nước lần cuối làm liveshow chia tay khán giả, giã từ sân khấu.

Sau khi thực hiện xong liveshow, danh ca Minh Cảnh tranh thủ những ngày còn lại để làm một số hoạt động. Dù không thể đi lại và phải ngồi xe lăn nhưng nam danh ca vẫn cất công đi từ TP.HCM tới Nghĩa trang nghệ sĩ ở Bình Dương để thăm mộ các đồng nghiêp năm xưa.

Đi cùng ông có nghệ sĩ Bích Hạnh, trợ lý và con gái. Nam danh ca ăn mặc chỉnh tề, đầy chất nghệ sĩ khi tới nghĩa trang. Việc đầu tiên ông làm là tới gặp ban lãnh đạo nghĩa trang.

Ông được ban lãnh đạo nghĩa trang tiếp đón nhiệt tình, mời ăn uống và thậm chí còn gửi tặng 500 đô tiền mặt làm chút chi phí để ông mua vé máy bay trở lại Mỹ.

Ban quản lý nghĩa trang cũng hứa sẽ dành một nơi an nghỉ tại đây cho danh ca Minh Cảnh khi ông qua đời để ông được bầu bạn cùng các đồng nghiệp.

Gia đình nam danh ca cũng cho biết, sau khi ông qua đời sẽ đưa ông về Việt Nam và chôn cất mộ phần tại Nghĩa trang nghệ sĩ ở Bình Dương.

Tiếp đó, nam danh ca đi thăm mộ các nghệ sĩ đồng nghiệp năm xưa như nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, NSND Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ Thanh Sang. Được biết, năm 2023 danh ca Minh Cảnh đã từng tới đây để thăm các đồng nghiệp và năm nay tiếp tục tới đây trong lần về nước cuối cùng.

Danh ca Minh Cảnh (tên thật Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1937) là một trong những giọng ca vàng của nghệ thuật cải lương Việt Nam.

Sở hữu chất giọng cao vút, truyền cảm với lối ca ngân dài và nhả chữ độc đáo, ông đã sáng tạo ra trường phái ca vọng cổ hơi dài mang đậm dấu ấn riêng. Tên tuổi của ông gắn liền với hàng loạt vở tuồng kinh điển như Bên cầu dệt lụa, Máu nhuộm sân chùa, Sầu quan ải cùng các bài tân cổ giao duyên bất hủ như Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà. Năm 2023, sau thời gian dài định cư tại Mỹ, ông trở về Việt Nam biểu diễn.

Cho đến nay, tiếng hát của "đệ nhất danh ca" Minh Cảnh vẫn sống mãi trong lòng nhiều thế hệ khán giả mộ điệu cải lương.