Vân Hugo từng tham gia Vua Đầu Bếp 2017 - Phiên bản người nổi tiếng và để lại nhiều ấn tượng với khả năng nấu nướng. Tại chương trình, nữ MC nhiều lần khiến ban giám khảo lẫn khán giả thích thú bởi những món ăn vừa ngon miệng vừa được trình bày đẹp mắt. Trong đó, món cơm chiên đựng trong trái dứa, ăn kèm canh dưa leo từng gây chú ý. Vân Hugo cho biết món ăn này cũng phần nào thể hiện con người cô vẻ ngoài có thể xù xì, gai góc nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Chung cuộc, người đẹp dừng chân ở top 10.

Món ăn Vân Hugo từng trổ tài làm món cơm chiên trái thơm và nhận được nhiều lời khen

Ít ai biết rằng trước khi có niềm đam mê với chuyện bếp núc, Vân Hugo từng xem đây là một nơi xa lạ và chỉ có những kiến thức trên lý thuyết. Nữ MC từng chia sẻ trên truyền hình rằng động lực khiến cô quyết tâm học nấu ăn lại xuất phát từ một lần khiến con trai thất vọng. Cô kể: "Ngày xưa đối với tôi bếp là một nơi cực kì đáng sợ và mỗi khi mọi người nói với tôi về bếp thì tôi đều lảng tránh. Tôi quyết định bước chân vào bếp đó là lúc tôi nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của con trai tôi. Tôi có hứa với Bin là hôm nay mẹ sẽ nấu cho con một bữa ăn thật là ngon, bạn ấy rất là mong đợi vào điều đó.

Hôm đấy thì tôi đã nói dối, tôi mua đồ ăn bên ngoài về và chỉ hâm lại thôi… và bé đã biết được điều ấy. Thật là kinh khủng và bạn ấy đã… từ chối, không hề động đến một món ăn nào. Lúc đó, tôi biết là tôi cần phải thay đổi, tôi sẽ phải đi học nấu ăn, học làm bánh, nói chung là học tất cả những thứ có thể để cải thiện chính mình".

Vân Hugo từng thi Vua Đầu Bếp 2017 - Phiên bản người nổi tiếng và dừng chân top 10

Từ câu chuyện ấy, Vân Hugo dần tìm thấy niềm vui trong căn bếp. Cô bắt đầu yêu thích việc tự tay chuẩn bị món ăn, thử nghiệm công thức mới và chăm chút từng bữa cơm cho những người thân yêu. Những mâm cơm gia đình của nữ MC thường có cách kết hợp khá đa dạng, từ các món truyền thống như canh cua đồng, cà pháo, nem rán đến những món ăn chiều theo sở thích của các con, kèm rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ.

Không chỉ Vân Hugo, ông xã doanh nhân cũng thường xuyên vào bếp phụ vợ. Cả hai cùng nhau chuẩn bị những món quen thuộc như bún riêu, bún ốc, nem rán hay các món pasta để chiêu đãi gia đình. Những bữa ăn tại nhà hoặc khi tiếp đãi bạn bè đều được vợ chồng nữ MC chuẩn bị đầy đủ, trình bày đẹp mắt. Chồng Vân Hugo cũng nhận được lời khen nhờ sự khéo léo mỗi khi trổ tài nấu nướng.

Cơm nhà của Vân Hugo có nhiều món ăn quen thuộc, được chế biến và phối hợp nguyên liệu hấp dẫn

Vân Hugo và chồng thích nấu những món bún Hà Nội tại nhà

Món xôi cua của Vân Hugo nấu tại nhà

Cô cũng nấu cơm gà hấp dẫn, đẹp mắt

Vân Hugo có sở thích đặc biệt với các món pasta

Chồng Vân Hugo cũng nhiều lần vào bếp cùng vợ

Những mâm cơm đãi bạn bè, người thân của cả hai đều được khen vì quá xịn xò

Vân Hugo tên thật là Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985. Cô được đông đảo khán giả biết đến từ chương trình Vui cùng Hugo, sau đó tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Nhật ký Vàng Anh, Giả sử, Hoa nở trái mùa, Lựa chọn số phận... Những năm gần đây, nữ MC ít tham gia phim truyền hình hơn, chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực sitcom, kinh doanh và dẫn chương trình, sự kiện.

Ông xã của Vân Hugo là doanh nhân Hùng Cường, từng du học nước ngoài và hoạt động trong lĩnh vực đầu tư trường mầm non. Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ bà xã, anh cho biết cả hai quen nhau thông qua sự giới thiệu của một người bạn hàng xóm thân thiết, cũng là anh rể của Vân Hugo. Trước khi đến với nữ MC, doanh nhân Hùng Cường từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai người con riêng. Hiện tại, các con đều sống cùng vợ chồng anh. Dù công việc bận rộn, anh tự nhận bản thân là người biết sắp xếp thời gian để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Cặp đôi cũng có một con chung là bé Bình An, sinh năm 2022.

Vân Hugo có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc sau khi tái hôn

Đầu năm 2024, Vân Hugo tổ chức hôn lễ lãng mạn cùng chồng doanh nhân tại Phú Quốc. Đám cưới được đầu tư hoành tráng, có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Mai Phương Thúy, Diễm My 9X, Huyền Baby... Trong ngày trọng đại, nữ MC xúc động gửi lời thề nguyện đến ông xã: "Sau 5 năm, em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên. Hôm nay, mình cùng nhau đứng giữa trời xanh, trước nhiều người yêu thương, hứa mãi mãi yêu thương, tôn trọng nhau, cùng chăm sóc các con".

Đáp lại tình cảm của vợ, doanh nhân Hùng Cường cũng dành những lời ngọt ngào: "Anh sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của em khi dám chấp nhận rời xa gia đình để về làm vợ anh, làm mẹ của các con anh. Anh trân trọng em hơn bất cứ điều gì. Em hãy yên tâm, anh sẽ là bờ vai vững chắc, đầy trách nhiệm cho mẹ con em, cố gắng hết sức làm em hạnh phúc". Sau nhiều năm bên nhau, Vân Hugo và ông xã đang xây dựng tổ ấm với sự gắn kết của các thành viên trong gia đình.