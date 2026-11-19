Theo Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, Cơ quan Quản lý Di trú và Cửa khẩu Singapore (ICA) cho biết từ ngày 26 đến 29/10/2026, lực lư

ợng chức năng nước này đã phát hiện 50 trường hợp vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử. Tổng cộng hơn 5.476 thiết bị và linh kiện bị thu giữ. Trong số người vi phạm, 68% là khách lưu trú ngắn hạn và 32% là người cư trú tại Singapore.

Mức phạt rất nặng

Singapore quản lý thuốc lá điện tử theo Đạo luật Kiểm soát Thuốc lá và Thuốc lá điện tử (TVCA). Hành vi mua, sở hữu hoặc sử dụng có thể bị phạt đến 10.000 SGD. Quy định này cũng áp dụng với hành khách quá cảnh tại sân bay Changi. Việc sử dụng thuốc lá điện tử bị cấm trong toàn bộ khu vực sân bay, kể cả khu vực hút thuốc thông thường.

Với thuốc lá điện tử chứa chất hướng thần thuộc danh mục SPS, mức xử phạt nặng hơn nhiều: phạt đến 20.000 SGD, phạt tù đến 10 năm, hoặc cả hai. Khách lưu trú ngắn hạn tái phạm có thể bị cấm nhập cảnh. Người có giấy phép lưu trú dài hạn có thể bị thu hồi giấy phép, trục xuất và cấm tái nhập cảnh từ lần vi phạm thứ ba.

Tại Việt Nam cũng bị cấm

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất lưu ý rằng ở Việt Nam, từ ngày 01/01/2025, Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo Nghị quyết số 173/2024/QH15.

Theo Nghị định số 371/2025/NĐ-CP, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng và buộc tiêu hủy sản phẩm. Hành vi chứa chấp người khác sử dụng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Khuyến cáo với hành khách

Trước tình hình trên, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách trước hết cần tìm hiểu và chấp hành quy định pháp luật của quốc gia đến hoặc quá cảnh, đặc biệt đối với thuốc lá điện tử. Hành khách không nên mang theo thuốc lá điện tử, thiết bị hóa hơi (vape), tinh dầu và linh kiện liên quan khi đến quốc gia sở tại nghiêm cấm. Đồng thời, không nhận vận chuyển, xách hộ hành lý, hàng hóa khi chưa biết rõ nguồn gốc và thành phần bên trong. Cuối cùng, hành khách cần chấp hành quy định kiểm tra, giám sát an ninh hàng không và phối hợp với lực lượng chức năng khi được yêu cầu.

Nguồn: Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dẫn thông tin từ ICA Singapore.