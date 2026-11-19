Ở làng nhạc Việt, không ít ca sĩ từng gây ấn tượng tại các cuộc thi âm nhạc lớn nhưng phải mất nhiều năm mới tìm được hướng đi riêng. Có những giọng ca sở hữu kỹ thuật thanh nhạc tốt, được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng lại chưa có bản hit cá nhân đủ sức tạo dấu ấn rộng rãi với công chúng.

Trong đó có một nam ca sĩ từng lọt Top 3 ở cả Sao Mai điểm hẹn lẫn Vietnam Idol. Sau hơn một thập kỷ theo đuổi âm nhạc với nhiều thăng trầm, anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế đình đám, nơi anh không chỉ phát huy thế mạnh giọng hát mà còn thử sức với hàng loạt kỹ năng trình diễn mới.

Nam ca sĩ Việt 33 tuổi bất ngờ thử sức với đu dây, nhảy hiện đại và chơi beatbox trên sân khấu

Nhân vật được nhắc đến là ca sĩ Đông Hùng, sinh năm 1993, một trong 34 nghệ sĩ tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Vốn quen thuộc với hình ảnh chỉn chu, nghiêm túc và phong cách biểu diễn thiên về thanh nhạc, nam ca sĩ gây bất ngờ khi liên tục thử sức với những kỹ năng sân khấu mới.

Tại Công diễn 1, nam ca sĩ đảm nhận vai quái thú trong tiết mục nhạc kịch Xa. Để hóa thân thành nhân vật, anh phải trải qua gần 4 tiếng hóa trang với sừng, tóc, lông và các lớp da giả. Trong một tiết mục khác mang tên Tháng tư là lời nói dối của em, Đông Hùng còn thực hiện màn đu dây trên không, dù bản thân vốn sợ độ cao.

Màn thay đổi hình tượng của nam ca sĩ tiếp tục được thể hiện rõ qua tiết mục Mời buồn sang chơi. Ban đầu, anh chủ động đề nghị được đảm nhận phần hát vì đây là sở trường. Tuy nhiên, các thành viên còn lại lại muốn nam ca sĩ thử sức với vũ đạo và bỏ phiếu để anh chuyển sang nhóm trình diễn.

Quyết định này khiến ca sĩ Đông Hùng phải làm quen với những động tác nhảy hiện đại, đồng thời học cách điều tiết hơi thở để vừa hát vừa thực hiện vũ đạo. Trong tiết mục được phát sóng vào tháng 8/2026, nam ca sĩ còn gây bất ngờ khi thử sức với beatbox, bên cạnh các thành viên Tùng Mint, Mew Amazing và It's Charles.

Đông Hùng lột xác tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai

Nhạc sĩ Cheng cũng từng nhận xét ca sĩ Đông Hùng là một trong những nghệ sĩ mang lại nhiều bất ngờ tại chương trình nhờ tinh thần sẵn sàng thử thách bản thân. Với nam ca sĩ, việc bước ra khỏi vùng an toàn không chỉ giúp làm mới hình ảnh mà còn mở ra cơ hội khám phá những khả năng biểu diễn trước đây ít được thể hiện.

Hai lần lọt Top 3 ở các cuộc thi âm nhạc lớn, 10 năm đi hát vẫn thiếu một bản hit riêng

Trước khi xuất hiện tại Anh trai vượt ngàn chông gai, nam nghệ sĩ đã được biết đến từ khá sớm qua những cuộc thi âm nhạc lớn. Năm 2012, khi mới 19 tuổi, anh tham gia Sao Mai điểm hẹn và lọt vào Top 3 chung cuộc, cùng Nguyễn Đình Thanh Tâm và Lê Việt Anh. Tại đêm chung kết, Đông Hùng nhận giải Ca sĩ triển vọng, gây ấn tượng với giọng hát khỏe khoắn, giàu năng lượng và khả năng thể hiện các ca khúc pop, rock.

Hai năm sau, nam ca sĩ tiếp tục thử sức tại Vietnam Idol 2014 và một lần nữa lọt vào Top 3. Thành tích tại hai sân chơi âm nhạc giúp Đông Hùng được đánh giá là giọng ca có thực lực, sở hữu kỹ thuật thanh nhạc tốt và phong cách biểu diễn giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, con đường phát triển sự nghiệp của Đông Hùng không thuận lợi như nhiều người kỳ vọng. Dù thường xuyên đi hát, anh chưa có bản hit cá nhân đủ sức tạo dấu ấn rộng rãi trên thị trường âm nhạc. Trong nhiều năm, khán giả biết đến anh chủ yếu qua giọng hát, những màn trình diễn trực tiếp và các ca khúc được anh thể hiện lại.

Một trong những nguyên nhân xuất phát từ biến cố tài chính của gia đình. Khi còn trẻ, Đông Hùng phải dành phần lớn thời gian đi hát kiếm sống, hỗ trợ người thân và giải quyết những khó khăn về kinh tế. Có giai đoạn, anh làm việc từ 5 giờ sáng đến tận khuya, liên tục nhận lời biểu diễn tại nhiều sân khấu để có thêm thu nhập.

Đông Hùng từng lọt Top 3 ở cả chương trình Sao Mai điểm hẹn và Vietnam Idol

Áp lực cuộc sống khiến nam ca sĩ chưa thể tập trung đầu tư cho các dự án âm nhạc cá nhân. Phải đến tháng 6/2023, sau khoảng 10 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Đông Hùng mới ra mắt album đầu tay The 30? Project, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Dự án gồm 8 ca khúc, có sự góp mặt của nhiều nhạc sĩ như Đức Trí, Phan Mạnh Quỳnh, Phạm Toàn Thắng và Việt Anh. Trong đó, Gánh đời, ca khúc do nhạc sĩ Đức Trí sáng tác, được xem là sản phẩm mang nhiều ý nghĩa đối với Đông Hùng khi phản ánh những trải nghiệm và thăng trầm mà anh từng đi qua.

Góp giọng trong ca khúc gây sốt tại đại lễ 30/4, tiếp tục khẳng định thực lực trên sân khấu lớn

Dù chưa có bản hit cá nhân thực sự nổi bật, Đông Hùng vẫn ghi dấu ấn qua nhiều màn trình diễn được công chúng đón nhận. Đặc biệt, sáng 30/4/2025, nam ca sĩ cùng Võ Hạ Trâm thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong chương trình nghệ thuật Rạng rỡ non sông Việt Nam, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phần trình diễn của hai nghệ sĩ nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Đến ngày 7/5/2025, video tiết mục đã vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành YouTube Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông, Đông Hùng cho biết việc được góp giọng trong sự kiện trọng đại của đất nước là niềm vinh dự đặc biệt đối với anh.

Đông Hùng ghi dấu ấn qua nhiều màn trình diễn tại các sân khấu lớn nhỏ

Bên cạnh những sân khấu ca nhạc, Đông Hùng còn từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực nhạc kịch. Năm 2024, anh giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc với vai Chí Phèo trong vở Giấc mơ Chí Phèo. Đây cũng là một trong những trải nghiệm giúp nam ca sĩ tích lũy thêm kỹ năng diễn xuất và khả năng hóa thân vào nhân vật, trước khi tiếp tục thử thách bản thân tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Sau những màn trình diễn đa dạng tại chương trình, Đông Hùng tiếp tục có cơ hội xuất hiện trên các sân khấu quy mô lớn. Tháng 10/2026, anh góp mặt trong đội hình 17 nghệ sĩ của Gia tộc toàn năng, đồng thời tham gia concert quy tụ khoảng 50.000 khán giả tại TP.HCM.

Ở tuổi 33, Đông Hùng vẫn đang tích cực tìm kiếm những cách thể hiện mới trong âm nhạc. Những trải nghiệm từ các cuộc thi, sân khấu nhạc kịch đến chương trình truyền hình thực tế không chỉ giúp nam ca sĩ hoàn thiện kỹ năng mà còn mang đến cơ hội để khán giả nhìn nhận anh ở nhiều khía cạnh khác nhau, bên cạnh giọng hát nội lực đã trở thành dấu ấn suốt hơn một thập kỷ.