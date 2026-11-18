Mới đây, màn trình diễn của Hồ Quỳnh Hương tại Gala Sao Mai 2026 diễn ra tối 15/11 ở Quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Xuất hiện trên sân khấu ngoài trời, nữ ca sĩ mang đến hai ca khúc quen thuộc là Có Nhau Trọn Đời và Hoang Mang. Đặc biệt, phần thể hiện Có Nhau Trọn Đời khiến nhiều người chú ý bởi cách xử lý giàu cảm xúc, những nốt cao chắc chắn và giọng hát đầy nội lực.

Đáng chú ý, Hồ Quỳnh Hương còn chọn áo croptop ánh bạc, quần short ngắn và mái tóc dài buông xõa. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến nữ ca sĩ thời những năm 2000, khi cô thường xuất hiện với phong cách trẻ trung, có phần cá tính. Không chỉ trang phục, thần thái biểu diễn của Hồ Quỳnh Hương cũng gợi lại hình ảnh quen thuộc trong ký ức của những người từng theo dõi cô từ thuở mới nổi tiếng.

Hồ Quỳnh Hương thể hiện phong độ đỉnh cao dường như bị thời gian bỏ quên trên sân khấu

Những đoạn video ghi lại sân khấu nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh lời khen dành cho diện mạo trẻ trung, giọng hát của nữ ca sĩ mới là điều được nhắc đến nhiều. Khán giả nhận xét chất giọng Hồ Quỳnh Hương vẫn có độ dày, nội lực và cách nhả chữ đặc trưng. Nhiều người còn tìm nghe lại những ca khúc cũ của cô sau khi xem màn trình diễn. Với không ít khán giả, cảm giác thú vị nhất là được nhìn thấy một Hồ Quỳnh Hương rất quen thuộc, từ phong cách đến giọng hát, dù đã hơn hai thập kỷ trôi qua.

Nhiều lời khen ngợi dành cho tiết mục của Hồ Quỳnh Hương

Sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh, Hồ Quỳnh Hương bén duyên với con đường ca hát chuyên nghiệp từ khá sớm. Năm 1999, cô giành giải Giọng ca tài năng trẻ triển vọng tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc. Thành tích này mở ra cơ hội để nữ ca sĩ bước vào con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, Hồ Quỳnh Hương từng hai lần tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2002, cô đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp hệ Trung cấp khi trường còn mang tên Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đến năm 2013, dù đã là ca sĩ nổi tiếng, cô tiếp tục hoàn thành chương trình liên thông đại học và đạt điểm tuyệt đối 10/10 trong kỳ thi tốt nghiệp.

Hồ Quỳnh Hương từng hai lần tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Được đào tạo bài bản, Hồ Quỳnh Hương sở hữu chất giọng nữ cao, quãng giọng rộng và khả năng xử lý những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật. Khi bước vào giai đoạn hoạt động sôi nổi của Vpop đầu những năm 2000, cô nhanh chóng có chỗ đứng riêng với loạt ca khúc như Anh, Hoang Mang, Có Nhau Trọn Đời, Honey và Bức Thư Tình Thứ Hai. Đây cũng là thời kỳ tên tuổi Hồ Quỳnh Hương phủ sóng trên nhiều sân khấu ca nhạc, trở thành một trong những giọng ca nữ được khán giả yêu thích.

Không dừng lại ở những bản hit, nữ ca sĩ còn liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc và thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau. Những album như Vào Đời, Ngày Dịu Dàng, Sao Tình Yêu, Non-Stop, Diamond Noir và Năng Lượng cho thấy sự đầu tư của cô trong từng giai đoạn hoạt động. Năm 2011, Hồ Quỳnh Hương thực hiện liveshow Sắc Màu Hồ Quỳnh Hương tại TP.HCM và Hà Nội, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình ca hát.

Hồ Quỳnh Hương sở hữu nhiều bản hit quen thuộc với khán giả

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn được chú ý, Hồ Quỳnh Hương dần thu hẹp hoạt động biểu diễn. Cô dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh, cuộc sống cá nhân và giảng dạy thanh nhạc. Việc ít xuất hiện trên các sân khấu lớn khiến khán giả không khỏi tiếc nuối, đặc biệt là những người vẫn mong được nghe nữ ca sĩ trình diễn các bản hit một thời.

Năm 2024, Hồ Quỳnh Hương trở lại với các sản phẩm âm nhạc mới như Mùa Hoa Năm Ấy và Cứ Để Cho Em, đồng thời có những buổi gặp gỡ khán giả ở cả hai miền Nam - Bắc. Đến năm 2025, nữ ca sĩ kết hôn với doanh nhân Hoàng Công Thành sau nhiều năm gắn bó. Hôn lễ được tổ chức tại Quảng Ninh, quê nhà của cô. Trước đó, cả hai đã có con trai chung, thường được gọi thân mật là bé Táo.

Màn trình diễn tại Gala Sao Mai 2026 một lần nữa cho thấy sức hút của giọng ca từng ghi dấu ấn sâu đậm trong Vpop những năm 2000

Hiện tại, Hồ Quỳnh Hương dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh, không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu như trước. Dù vậy, mỗi lần tái xuất, nữ ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm nhờ giọng hát và những ca khúc quen thuộc. Màn trình diễn tại Gala Sao Mai 2026 một lần nữa cho thấy sức hút của giọng ca từng ghi dấu ấn sâu đậm trong Vpop những năm 2000.

Ảnh: FBNV