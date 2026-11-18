Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân sinh ngày 16/11/1992 tại Hà Nội, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên, niềm yêu thích âm nhạc đã được nam ca sĩ nuôi dưỡng từ nhỏ. Ít người biết rằng anh trai của Trung Quân là ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, người đang điều hành một trong bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn tại Việt Nam – VietinBank.

Ngay từ khi còn nhỏ, Nguyễn Trần Trung Quân đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và tham gia nhiều cuộc thi. Năm 2002, anh giành danh hiệu Gương mặt ấn tượng tại cuộc thi Đơn ca Họa Mi. Năm 2005, nam ca sĩ đạt giải Nhì Liên hoan ca khúc dân ca Bắc Bộ.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và anh trai Nguyễn Trần Mạnh Trung chụp ảnh hồi Tết 2025 - Ảnh: FBNV

Năm 2011, Trung Quân giành giải Ca sĩ trẻ triển vọng dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Sao Mai. Một năm sau, anh tiếp tục tham gia Sao Mai điểm hẹn và lọt vào Top 4. Đây được xem là những dấu mốc quan trọng, giúp nam ca sĩ từng bước bước vào con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

Năm 2014, Trung Quân ra mắt album đầu tay Khởi hành. Sản phẩm mang đến dấu ấn riêng trong phong cách âm nhạc của anh. Tại giải Cống hiến 2015, album này giúp nam ca sĩ giành hai giải thưởng gồm Album của năm và Nghệ sĩ mới của năm.

Tên tuổi Nguyễn Trần Trung Quân được đông đảo khán giả biết đến hơn qua những sản phẩm âm nhạc được đầu tư về hình ảnh và nội dung như Trong trí nhớ của anh, Màu nước mắt, Tự tâm và Canh ba. Trong đó, MV Trong trí nhớ của anh từng đạt 12 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau một tháng phát hành.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân sở hữu hàng loạt ca khúc hit triệu view

Không chỉ ca hát, Trung Quân còn tham gia sản xuất âm nhạc và giảng dạy thanh nhạc. Anh bắt đầu công việc giảng dạy từ năm 20 tuổi, từng đào tạo nhiều học viên theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Các buổi livestream dạy hát của anh thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, có thời điểm lên đến hơn 30.000 người theo dõi cùng lúc.

Nếu người em lựa chọn nghệ thuật, anh cả Nguyễn Trần Mạnh Trung lại xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ông sinh năm 1983, tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân và có bằng thạc sĩ cùng chuyên ngành tại Học viện Ngân hàng.

Theo hồ sơ công bố của VietinBank, ông Mạnh Trung bắt đầu làm việc tại ngân hàng từ tháng 9/2005, với vị trí cán bộ quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội.

Nguyễn Trần Mạnh Trung được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VietinBank - Ảnh: VietinBank

Sau gần 10 năm công tác, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí quản lý tại trụ sở chính, trong đó có Phó giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp. Từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2022, ông giữ chức Giám đốc VietinBank Chi nhánh Hà Nội.

Tháng 9/2022, ông Mạnh Trung được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc VietinBank.

Đến ngày 17/10/2024, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung trở thành tân Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc VietinBank, thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 05 năm.

Dù theo đuổi hai lĩnh vực khác nhau, Trung Quân từng chia sẻ gia đình là điểm tựa tinh thần quan trọng trong cuộc sống. Nam ca sĩ cho biết anh thường xuyên hỏi han, chia sẻ với anh trai về những điều trong cuộc sống. Anh cũng xem bố mẹ và anh trai là những người thầy đặc biệt, luôn đồng hành và dành cho mình những lời khuyên chân thành.

Được biết, bố mẹ nam ca sĩ không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng vẫn tạo điều kiện để anh theo đuổi niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ.

Tổng hợp