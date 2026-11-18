Jang Nara kết hôn với ông xã kém 6 tuổi - nhà quay phim Jung Ha Cheol hồi năm 2022. Trong khoảng 1 năm qua, những thông tin mới về cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Jang Nara không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, cặp đôi từng dính phải tin đồn ly hôn sau 2 năm làm đám cưới. Vậy nên, người hâm mộ đã không khỏi tò mò về tình trạng hôn nhân của Jang Nara - Jung Ha Cheol ở thời điểm hiện tại.

Mãi tới sáng 18/11, tờ Sports Chosun mới đăng tải bài viết giải đáp những thắc mắc trong lòng công chúng. Theo đó, Jang Nara vừa xuất hiện trên kênh YouTube TEO và chia sẻ về mối quan hệ với ông xã Jung Ha Cheol ở thời điểm hiện tại. Như vậy cuối cùng thì nữ diễn viên đình đám cũng không còn che giấu tình trạng hôn nhân thực sự của bản thân nữa.

Theo lời mỹ nhân họ Jang, sau khi kết hôn, 2 vợ chồng cô vẫn trìu mến gọi nhau bằng hàng loạt biệt danh thân mật và hiện vẫn đong đầy hạnh phúc như thuở mới yêu. Nữ minh tinh cười rạng rỡ bày tỏ: “Cứ vừa tan làm về đến nhà là anh ấy lại trêu chọc tôi rồi. Có lúc ông xã búng nhẹ lên trán tôi 1 cái rồi chạy mất. Những hành động đó tuy rất trẻ con nhưng lại làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên vô cùng vui vẻ”.

Jang Nara 1 lần chia sẻ hết về cuộc hôn nhân bên Jung Ha Cheol. Ảnh: Naver

Đồng thời, mỹ nhân không tuổi xứ Hàn cũng hạnh phúc chia sẻ về cách ông xã hỗ trợ cô trong công việc: “Mỗi khi tôi xuất hiện trên YouTube hay các chương trình giải trí, anh ấy đều tỏ ra thích thú, ngồi xem rồi cười thích thú như 1 đứa trẻ. Thế nhưng hễ tôi đóng phim truyền hình là anh ấy liền chuyển sang phân tích chuyên môn, giúp tôi nâng cao diễn xuất”.

Cũng trong talk show mới đây, Jang Nara cho biết cô đã nhanh chóng có cảm tình với Jung Ha Cheol khi lần đầu gặp gỡ anh trên phim trường bộ phim VIP và đã chủ động tiếp cận đàng trai trước.

“Tôi đã kiếm cớ để nhắn tin cho anh ấy. Vì có bức ảnh hậu trường chụp chung nên tôi lấy đó làm lý do để liên lạc với đối phương, rồi cả 2 bắt đầu trò chuyện qua lại và khen đối phương hết lời. Khi anh ấy nói rằng tôi là ‘1 người chị rất tốt’, tôi đã đáp lại rằng ‘Em thích anh’. Ban đầu anh ấy chỉ nghĩ đó là lời khen xã giao bình thường nên đã đáp lại ‘Cảm ơn chị’. Tới đây, tôi mới đành phải nói rõ ràng luôn rằng mình đã nảy sinh tình cảm yêu đương với đối phương”, Jang Nara nhớ lại hành trình “cọc đi tìm trâu” của mình.

Theo lời Jang Nara, ban đầu cô có rất ít thông tin về Jung Ha Cheol: “Tôi không biết anh ấy bao nhiêu tuổi, càng không biết anh ấy đã kết hôn hay có bạn gái hay chưa. Khi ấy tôi thậm chí không dám mở miệng hỏi vì lo rằng biểu hiện của mình quá lộ liễu”. Sau đó, cô âm thầm thu thập thông tin về nhà quay phim họ Jung từ các đồng nghiệp. Và sau khoảng 3-4 tháng sau khi ghi hình cho bộ phim VIP, Jang Nara đã có được nhiều thông tin quan trọng về Jung Ha Cheol như ngày sinh, chuyện đối phương có nửa kia hay chưa. Tới lúc này, cô đã mở lời trò chuyện cùng đối phương. Theo thời gian, 2 người dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau.

Jang Nara dành cho ông xã nhiều lời ngọt ngào “có cánh”. Ảnh: X

Nữ minh tinh sinh năm 1981 cũng tiết lộ luôn khoảnh khắc khiến cô muốn kết hôn với Jung Ha Cheol: “Trong 1 lần vừa mải mê ăn snack tôm vừa trò chuyện cùng anh ấy, tự dưng tôi lại nghĩ ‘Chắc mình sắp lấy chồng thật rồi đây’ với vẻ lâng lâng hạnh phúc”.

Jang Nara sinh năm 1981, được công chúng châu Á nhớ đến qua loạt tác phẩm nổi đình nổi đám gắn liền với tuổi thơ 8X, 9X như Chuyện Tình Nàng Hề, Cô Gái Thông Minh, Công Chúa Bướng Bỉnh, VIP... Bên cạnh đóng phim, cô còn gặt hái nhiều thành công vang dội trên mặt trận âm nhạc, từng gây sốt với siêu hit Sweet Dream.

Mỹ nhân họ Jang lần đầu gặp ông xã quay phim trên phim trường của tác phẩm VIP (2019). Họ dần nảy sinh tình cảm và trải qua khoảng 2 năm hẹn hò trước khi về chung 1 nhà hồi tháng 6/2022.

Cô tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật qua nhiều bộ phim gây tiếng vang lớn. Ảnh: Naver