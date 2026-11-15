Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lại thêm một nghệ sĩ tự hủy hoại sự nghiệp

| | Lifestyle

Lại thêm một nghệ sĩ tự hủy hoại sự nghiệp

Go Kyung Pyo bị cáo buộc lái ô tô cá nhân và tông vào một xe vệ sinh môi trường, nồng độ cồn cao tới mức anh có thể bị tước giấy phép lái xe. Nhiều show giải trí đã gạch bỏ tên của nam diễn viên.

Tờ Yonhap News đưa tin rạng sáng ngày 14/11, nam diễn viên Go Kyung Pyo đã đâm vào một xe vệ sinh môi trường tại khu vực Donggyo Dong, quận Mapo, Seoul.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường cho thấy chỉ số cồn trong máu của Go Kyung Pyo ở mức bị tước giấy phép lái xe (từ 0,08% trở lên). Hiện tại, nam diễn viên đã được về nhà nhưng vẫn phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ liên quan đến hành vi lái xe khi say rượu.

Go Kyung Pyo gây tai nạn vì lái xe khi say rượu.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, công ty quản lý CLN Company đã chính thức gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng cũng như khán giả.

"Go Kyung Pyo đã va chạm với chiếc xe dọn vệ sinh khi đang lái xe trong tình trạng có hơi men vào rạng sáng nay, kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của anh ấy ở mức bị tước bằng lái", đại diện công ty nêu. Công ty cho biết Go Kyung Pyo đã trở về nhà sau khi hoàn tất quá trình điều tra của cảnh sát. Anh ấy thừa nhận lỗi lầm của mình và đang tự kiểm điểm sâu sắc.

Công ty quản lý cho biết: "Chúng tôi nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm lái xe khi say, sẽ chấp nhận mọi hình phạt được đưa ra trong tương lai và sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, bao gồm cả việc khắc phục thiệt hại".

Ngay sau khi có thông tin nam nghệ sĩ lái xe gây tai nạn, sự kiện fanmeeting vốn được lên lịch vào ngày 21/11 tại Seoul đã bị hủy. Nhiều chương trình có sự góp mặt của Go Kyung Pyo cũng đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ.

Show giải trí Hangout with Yoo của đài MBC đã đưa ra lập trường: "Phân cảnh có sự xuất hiện của Go Kyung Pyo dự kiến sẽ được biên tập, cắt ghép tối đa khi phát sóng để không gây khó chịu cho khán giả".

Ngoài ra, Go Kyung Pyo còn tham gia các show như Sixth Sense: B-side, Bogum’s Magic Curl 2 và The Great Escape: Urban Legends.

Trước đó, nam diễn viên còn là đại sứ an toàn giao thông của Hàn Quốc và từng quay video kêu gọi mọi người không lái xe khi uống rượu bia.

Nhiều khán giả đã bày tỏ sự tức giận trước hành vi vô ý thức của Go Kyung Pyo, yêu cầu cấm sóng anh: "Mong anh ta đừng xuất hiện trước công chúng nữa", "Khi những nghệ sĩ xuất hiện trên mặt báo vì những scandal liên quan đến pháp luật thì đừng nói đến chuyện tự kiểm điểm hay tạm ngừng hoạt động nữa, tốt nhất là đừng cho họ xuất hiện trước công chúng luôn", "Các đối tác, chương trình giải trí phải kiện đòi bồi thường thiệt hại cho thật nặng, có thế thì những kẻ lái xe khi say rượu mới chừa", "Lại thêm một nghệ sĩ nữa tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình".

Nam diễn viên khiến khán giả thất vọng.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua sêri Reply 1988, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều phim như Cười xuyên biên giới, Bỗng dưng trúng số, Hợp đồng hôn nhân, Phát thanh viên thành thật...

Gần đây nhất, Go Kyung Pyo góp mặt trong phim Mang mẹ đi bỏ. Phim kể về Hạnh (Hồng Đào), một người mẹ bị Alzheimer, được con trai tên Hoan (Tuấn Trần) chăm sóc. Khi bệnh tình bà Hạnh ngày càng nặng, Hoan đưa bà sang Hàn Quốc - nơi bà sống thời trẻ - để đoàn tụ với người con đầu Ji Hwan (Go Kyung Pyo).

Theo Minh Vũ

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam chỉ mất 300 ngày để hoàn thành siêu công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới": Sử dụng 24.000 tấn thép, rộng bằng 14 sân bóng FIFA, sai số thi công chỉ vài milimet

Việt Nam chỉ mất 300 ngày để hoàn thành siêu công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới": Sử dụng 24.000 tấn thép, rộng bằng 14 sân bóng FIFA, sai số thi công chỉ vài milimet Nổi bật

Một vùng biển du lịch nổi tiếng ở Việt Nam chuẩn bị triển khai công trình hơn 230 tỷ đồng: Đóng 5 cửa xả, xây hệ thống đặc biệt để bảo vệ bãi tắm

Một vùng biển du lịch nổi tiếng ở Việt Nam chuẩn bị triển khai công trình hơn 230 tỷ đồng: Đóng 5 cửa xả, xây hệ thống đặc biệt để bảo vệ bãi tắm Nổi bật

Cặp ca sĩ - người mẫu chính thức chia tay sau 1 năm hẹn hò, nhà gái là người đòi kết thúc trước

Cặp ca sĩ - người mẫu chính thức chia tay sau 1 năm hẹn hò, nhà gái là người đòi kết thúc trước

16:14 , 15/11/2026
Phát hiện loài chim "uyên ương” cực hiếm xuất hiện trong cảnh tượng chưa từng có

Phát hiện loài chim "uyên ương” cực hiếm xuất hiện trong cảnh tượng chưa từng có

16:03 , 15/11/2026
Nam ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới là con trai bà chủ villa 3.5000m2 ở Hà Nội, sắp cưới bạn gái đẹp như hoa hậu quen từ cấp 3

Nam ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới là con trai bà chủ villa 3.5000m2 ở Hà Nội, sắp cưới bạn gái đẹp như hoa hậu quen từ cấp 3

16:02 , 15/11/2026
Người phụ nữ 68 tuổi vẫn đi nhanh, đứng lên ngồi xuống thoăn thoắt tiết lộ bí quyết chẳng tốn tiền là 3 bài tập tại nhà

Người phụ nữ 68 tuổi vẫn đi nhanh, đứng lên ngồi xuống thoăn thoắt tiết lộ bí quyết chẳng tốn tiền là 3 bài tập tại nhà

15:50 , 15/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên