Phát hiện loài chim "uyên ương” cực hiếm xuất hiện trong cảnh tượng chưa từng có

Trong thập kỷ qua, công tác bảo tồn sinh thái tại Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Mới đây, loài chim nước quý hiếm "sếu đầu trắng" (còn gọi là sếu cổ trắng) — vốn chỉ còn hơn 10.000 cá thể trên toàn thế giới — đã bất ngờ đi chệch khỏi lộ trình di cư thông thường để dừng chân nghỉ ngơi tại hồ chứa Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông.

Ở phía đông bắc xa xôi, tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hữu Nghị thuộc tỉnh Hắc Long Giang, cùng một chiếc camera hồng ngoại tự động đã tình cờ ghi lại được khung cảnh kỳ diệu khi bốn loài động vật được bảo vệ quý hiếm gồm sếu đầu trắng, linh miêu, mẹ con gấu nâu và nai sừng tấm lần lượt xuất hiện. Khoảnh khắc "muông thú cùng hội tụ" hiếm có này tựa như một phiên bản đời thực của tác phẩm Sơn Lâm Kỳ Ngộ Ký.

Theo thông tin tổng hợp từ truyền thông, vào ngày 11/11, khi anh Trần Minh, một người đam mê nhiếp ảnh tại Sơn Đông, đang túc trực bên bờ tây hồ chứa nước Nhật Chiếu, một cá thể chim lội nước cỡ lớn, dáng vẻ thanh thoát với bộ lông xám sẫm cùng phần đầu và cổ trắng muốt đã bất ngờ lọt vào ống kính của anh.

Sau nhiều lần giám định kỹ lưỡng, các chuyên gia xác nhận đây chính là sếu đầu trắng, loài động vật được bảo vệ trọng điểm cấp quốc gia hạng nhất và nằm trong danh sách các loài dễ bị tổn thương tại Trung Quốc. Hằng năm vào mùa hè, loài chim này thường sinh sản tại các vùng đất ngập nước ở vùng Viễn Đông và đông bắc nước Nga, đến mùa thu lại di cư về phía nam dọc theo châu thổ sông Hoàng Hà để trú đông ở khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử. Chuyến rẽ hướng hiếm hoi đến Nhật Chiếu lần này đã biến chúng thành những vị khách đặc biệt trong mắt giới yêu chim địa phương.

Sếu đầu trắng, còn được biết đến với tên gọi "huyền hạc" hay "sếu nữ tu", không chỉ sở hữu dáng vẻ thanh tao với phần đầu và cổ trắng tinh khôi nổi bật trên nền lông xám xanh, mà còn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm loài dễ bị tổn thương với quần thể toàn cầu chỉ hơn 10.000 cá thể.

Hơn thế nữa, loài chim này còn nổi tiếng khắp thế giới tự nhiên bởi tình cảm sâu đậm, mang lại cho chúng mỹ danh lãng mạn là "chim uyên ương". Vào mùa sinh sản, sếu đực thường phô diễn những vũ điệu uyển chuyển cùng tiếng hót trong trẻo để thu hút bạn tình. Một khi đã kết đôi thành công, chúng sẽ cùng nhau xây tổ, thay phiên ấp trứng và nuôi con. Phần lớn các cặp sếu đều gắn bó trọn đời bên nhau, và nếu một con không may qua đời, con còn lại rất hiếm khi tìm bạn đời mới, khiến lòng chung thủy của chúng trở thành biểu tượng chuẩn mực về tình nghĩa vợ chồng trong thế giới loài chim.

Cùng với sự ghé thăm của cặp "chim uyên ương" huyền thoại tại Nhật Chiếu, hình ảnh cá thể linh miêu — loài động vật hoang dã quý hiếm được ví như báu vật quốc gia của Trung Quốc đại lục — xuất hiện tại tỉnh Hắc Long Giang tiếp tục khẳng định những tín hiệu phục hồi tích cực của hệ sinh thái tự nhiên nơi đây.

Nguồn: ETtoday