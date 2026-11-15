Đã rõ tình trạng hôn nhân của Vũ. và vợ tiểu thư gia thế

Những người theo dõi cuộc sống của ca sĩ Vũ. đều biết anh là người kín tiếng trong chuyện đời tư. Từ khi hẹn hò đến lúc kết hôn, nam ca sĩ hiếm khi chia sẻ những câu chuyện riêng tư trước công chúng. Thời gian gần đây, cuộc hôn nhân của Vũ. và bà xã Thái Hằng bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ một số chi tiết như việc nam ca sĩ không còn thường xuyên đeo nhẫn cưới hay cả hai ít xuất hiện cùng nhau.

Cho đến ngày 15/11, Thái Hằng bất ngờ có động thái khiến nhiều người chú ý. Cô đăng tải hình ảnh trong lễ dạm ngõ cùng dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "On this day 5 years ago" (Vào ngày này 5 năm trước). Bài đăng gợi nhắc một kỷ niệm tình cảm của cặp đôi, đồng thời cho thấy bà xã Vũ. vẫn trân trọng những dấu mốc trong hành trình yêu đương của hai người.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi trước đó, cuộc sống hôn nhân của Vũ. và Thái Hằng từng vướng nhiều đồn đoán. Dù không trực tiếp lên tiếng về những bàn luận trên mạng xã hội, việc Thái Hằng chia sẻ lại khoảnh khắc tình cảm cũng phần nào cho thấy cuộc sống của cả hai vẫn bình yên, hạnh phúc.

Vợ của Vũ. bất ngờ đăng lại ảnh kỷ niệm 5 năm ngày lễ ăn hỏi

Cách đây 5 năm, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi ấm cúng tại nhà riêng

Cuộc hôn nhân kín tiếng của Vũ. và bà xã tiểu thư

Vợ của nam ca sĩ Vũ. là Thái Hằng, hơn anh 3 tuổi. Cô là con gái của bà Nga Dior - cựu đại diện thương hiệu Christian Dior tại Việt Nam. Trước khi trở thành hậu phương của nam ca sĩ, Thái Hằng từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại một công ty âm nhạc. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, lại là vợ của một ca sĩ nổi tiếng, nhưng cô khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Những hình ảnh hiếm hoi được Thái Hằng đăng tải chủ yếu xoay quanh thời trang, du lịch và các buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi vào năm 2023, khi được hỏi về khoảnh khắc cầu hôn bà xã, Vũ. hài hước kể lại: "Chuyện bình thường thôi! Lúc đó, tôi đang ngủ bỗng bật dậy, quyết định đặt vé máy bay, lấy món quà đã chuẩn bị sẵn muốn tặng từ lâu và lao đến nhà cô ấy rồi cầu hôn. Hết!".

Hôn lễ của cả hai cũng diễn ra trong không gian riêng tư, ấm áp tại Hà Nội

Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi tổ chức lễ cưới vào tháng 7/2023. Kể từ khi về chung một nhà, cả hai vẫn duy trì nguyên tắc hạn chế chia sẻ chuyện gia đình trước công chúng. Tháng 6/2024, Hà Anh Tuấn từng lỡ lời tiết lộ chuyện Vũ. đã lên chức bố. Tuy nhiên, nam ca sĩ không xác nhận hay chia sẻ thêm mà chọn cách giữ im lặng trước thông tin này.

Về cuộc sống sau kết hôn, Vũ. từng cho biết cả hai có những thay đổi nhất định nhưng luôn cố gắng lắng nghe và học cách dung hòa với đối phương. Nam ca sĩ chia sẻ: "Để cuộc sống gia đình viên mãn, điều quan trọng nhất là chia sẻ với đối phương. Hai người phải nói, không thể im im được. Khi mà chia sẻ với nhau được thì mọi chuyện không có gì khó khăn. Gia đình luôn 100% ủng hộ. Nên mình rất tự tin đi du lịch rất nhiều để tìm hiểu các câu chuyện mới của bạn bè và các anh chị nghệ sĩ".

Vũ. và Thái Hằng kín tiếng từ lúc hẹn hò đến về chung nhà

Gắn với hình ảnh ca sĩ chuyên trị những bản nhạc buồn, tâm trạng, Vũ. cũng từng tiết lộ đôi khi phải giải thích với vợ về những câu chuyện xuất hiện trong âm nhạc. Anh cho biết: "Có một hậu phương vững chắc để ủng hộ, tôi không ngại gì thỏa sức sáng tạo trong bài hát cả. Nhưng lấy vợ rồi, đôi khi cũng phải 'ăn trông nồi, ngồi trông hướng'. Có những lúc, bạn cùng nhà nghe nhạc xong, tôi cũng thấy đôi mắt cô ấy có vẻ hơi thay đổi. Lúc ấy, tôi phải trấn an ngay. Có những câu chuyện tôi vay mượn từ bạn từ bè, có những câu chuyện tôi chứng kiến được và đưa vào âm nhạc. Những cái ấy có thể ảnh hưởng nhỏ tới cuộc sống, nhưng cả hai đứa đều hiểu cho nhau nên cũng không sao cả".

Vũ. vốn kín tiếng trong chuyện đời tư

Ảnh: FBNV