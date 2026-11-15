Bắt gặp thủ môn Trung Kiên uống cà phê vỉa hè ở Gia Lai, nhả thoại câu nào choáng câu đó

Thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003) là một trong những gương mặt nổi bật của lứa cầu thủ trẻ bóng đá Việt Nam. Ngoài những khoảnh khắc trên sân cỏ, cuộc sống đời thường của anh chàng cũng thường xuyên viral trên MXH.

Mới đây, khoảnh khắc ghi lại cảnh Trung Kiên đi uống nước tại một quán vỉa hè ở Gia Lai bất ngờ lọt xu hướng. Trong video, nam thủ môn xuất hiện với trang phục đời thường, thoải mái trò chuyện cùng chủ quán. Đáng chú ý, khi gửi lời chúc buôn may bán đắt đến người bán hàng, Trung Kiên khiến người xem bật cười vì màn nhả thoại trơn tru chẳng khác nào MC chuyên nghiệp.

Khoảnh khắc đời thường của thủ môn Trung Kiên (Nguồn: @kf1596)

Cụ thể, anh chàng nói: “Hôm nay em trai Trung Kiên mở hàng cho anh Quang. Chúc cho anh Quang tối nay bán hàng coi như là bàn ghế không có chỗ ngồi, khách vô nườm nượp, làm không kịp trở tay ha. Chúc anh làm ăn thuận lợi, 8386 ha. Mai mốt là có một cái quán riêng chứ không phải đứng ở đây nữa”.

Từ cách dẫn dắt, nhấn nhá cho đến biểu cảm khi nói lời chúc, Trung Kiên đều thể hiện sự tự nhiên và nhiệt tình. Một màn chúc mở hàng tưởng chừng đơn giản lại trở thành khoảnh khắc giải trí khiến cư dân mạng thích thú. Nhiều người còn đùa rằng nam thủ môn có thể lấn sân làm MC nếu không theo nghiệp bóng đá.

Bên dưới đoạn clip, hàng loạt bình luận được để lại: “Ổng nói như máy luôn”, “Giọng nói thật tình cảm, chân thành”, “Trung Kiên chúc nghe mát lòng nha”, “Cháu Kiên cũng nhuần nhuyễn trong lời chúc mở hàng buôn bán kinh doanh ghê”, “Lời chúc mượt thế này thì chắc chắn chủ buôn may bán đắt khách rồi”, “Đẹp trai chơi bóng giỏi mà còn chân thành đáng yêu nha Kiên ơi”,...

Theo chia sẻ từ chủ quán, Trung Kiên vốn là khách quen tại đây. Mỗi lần ghé uống nước, anh đều tạo cảm giác gần gũi, dễ thương và rất dễ bắt chuyện. Có lẽ vì sự thân thiện này mà khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người không chỉ chú ý đến màn chúc mở hàng mà còn thích thú trước hình ảnh một Trung Kiên giản dị, hòa đồng ngoài sân bóng.

Thủ môn Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên quê Hưng Yên, sinh năm 2003 nhưng sinh ra và lớn lên tại Gia Lai. Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB Hoàng Anh Gia Lai và hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho đội bóng phố Núi, đồng thời được triệu tập lên các đội tuyển Việt Nam.

Sở hữu chiều cao 1m91 cùng khả năng phản xạ tốt, Trung Kiên được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Tên tuổi của anh được nhiều khán giả biết đến hơn sau hành trình cùng các đội tuyển trẻ, đặc biệt là tại VCK U23 châu Á 2026.

Mới đây, Trung Kiên tiếp tục góp mặt trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. Dù không được ra sân thi đấu, anh vẫn cùng các đồng đội nâng cúp vô địch. Đáng chú ý, nam thủ môn trở thành trường hợp đặc biệt khi có hai lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup vào các năm 2024 và 2026 mà chưa thi đấu một phút nào tại giải.

Bên cạnh chuyên môn, ngoại hình cũng là một trong những yếu tố giúp Trung Kiên thu hút sự quan tâm. Gương mặt góc cạnh, nụ cười sáng, chiều cao nổi bật và phong thái tự nhiên trước ống kính khiến mỗi lần xuất hiện của anh đều nhận được nhiều lời khen. Trên MXH, Trung Kiên hiện sở hữu hơn 577.000 người theo dõi. Ngoài đời, anh được nhận xét là người hướng ngoại, hài hước ngầm.

Nam thủ môn được nhận xét dễ thương, dễ gần

(Ảnh: TTNV)