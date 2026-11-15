Thần đồng âm nhạc 19 tuổi vừa lên ngôi quán quân châu Á: 12 tuổi ẵm 7 HCV tại Mỹ, bằng khen quốc tế nhiều vô kể

Tối 14/11, đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia của 11 đại diện đến từ các quốc gia châu Á. Ngay khi được xướng tên ở vị trí quán quân, CARMELLE, nữ ca sĩ 19 tuổi đến từ Philippines, nhanh chóng trở thành cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả khu vực, trong đó có người hâm mộ Việt Nam. Với 211 điểm, cô vượt qua đại diện chủ nhà Thái Lan và Tóc Tiên của Việt Nam để trở thành chủ nhân chiếc cúp vô địch đầu tiên trong lịch sử cuộc thi. Đáng chú ý, CARMELLE dẫn đầu ở cả hai hệ thống bình chọn của ban giám khảo và khán giả.

CARMELLE - đại diện Philippines vừa giành chiến thắng tại Eurovision Song Contest Asia 2026

Đại diện Philippines mang đến chung kết ca khúc Sobra-Sobra theo phong cách pop kết hợp rap, sử dụng cả tiếng Filipino và tiếng Anh. Bài hát truyền tải thông điệp về sự tự tin, độc lập và quyền được thể hiện cá tính của phụ nữ. Nội dung ca khúc đề cập đến những định kiến mà phái nữ thường phải đối mặt khi quá mạnh mẽ, tham vọng hoặc không muốn sống theo kỳ vọng của người khác. Một trong những câu hát đáng chú ý là “If I'm too much for you, maybe you're just not enough for me”, tạm dịch: Nếu tôi quá nhiều đối với bạn, có lẽ bạn mới là người chưa đủ tốt dành cho tôi.

Tiết mục Sobra-Sobra

Trong phần trình diễn, CARMELLE xuất hiện trong bộ trang phục xanh đỏ có thiết kế gợi hình ngọn lửa, kết hợp cùng dàn vũ công và những động tác vũ đạo mạnh mẽ. Sân khấu được đầu tư hiệu ứng khói, pháo sáng cùng hệ thống ánh sáng nhiều màu sắc, tạo không khí sôi động xuyên suốt tiết mục. Bên cạnh chất pop-dance hiện đại, Sobra-Sobra còn đưa vào những chất liệu âm nhạc truyền thống Philippines như kubing và kulintang. Sự kết hợp này giúp tiết mục vừa mang màu sắc quốc tế, vừa tạo dấu ấn riêng từ văn hóa quê nhà.

CARMELLE được mệnh danh là thần đồng âm nhạc của Philippines

Đằng sau chiến thắng ở tuổi 19 là hành trình theo đuổi âm nhạc kéo dài từ khi CARMELLE còn là một cô bé. Nữ ca sĩ tên thật là Carmelle Allyza San Juan Collado, sinh ngày 16/7/2007 tại Sipocot, tỉnh Camarines Sur, Philippines. Cô lớn lên trong gia đình có truyền thống ca hát, với bà ngoại cũng từng tham gia các cuộc thi âm nhạc. Theo chia sẻ từ gia đình, CARMELLE đã bộc lộ năng khiếu ca hát từ năm 3 tuổi. Mẹ cô cũng là người trực tiếp đồng hành và hướng dẫn con gái trong quá trình rèn luyện thanh nhạc.

Năm 2019, khi mới 12 tuổi, CARMELLE đã có cơ hội đại diện Philippines tham gia World Championships of Performing Arts (WCOPA) tổ chức tại California, Mỹ. Đây là sân chơi nghệ thuật quốc tế quy tụ nhiều thí sinh có khả năng ca hát, biểu diễn đến từ các quốc gia khác nhau. Tại cuộc thi, cô xuất sắc giành 7 huy chương vàng cùng 7 bằng khen và các giải thưởng tiền mặt. Thành tích tại WCOPA giúp CARMELLE sớm được chú ý như một tài năng nhí nổi bật của Philippines.

CARMELLE đại diện Philippines tham gia World Championships of Performing Arts (WCOPA) tổ chức tại California, Mỹ và giành 7 huy chương vàng khi mới 12 tuổi

Cũng trong năm 2019, cô tiếp tục thử sức tại The Voice Kids Philippines mùa thứ 4. Ban đầu, CARMELLE mong muốn được về đội huấn luyện viên Sarah Geronimo, nhưng cuối cùng lại được Bamboo Mañalac lựa chọn. Dưới sự hướng dẫn của nam huấn luyện viên, cô tiến sâu vào cuộc thi và giành ngôi Á quân. Việc liên tiếp đạt thành tích tại hai sân chơi âm nhạc lớn khi mới 12 tuổi giúp CARMELLE có thêm cơ hội tiếp cận khán giả truyền hình, đồng thời tạo nền tảng cho con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp sau này.

Sau dấu mốc tại The Voice Kids Philippines, CARMELLE tiếp tục trở lại đường đua âm nhạc với Tawag Ng Tanghalan: The School Showdown. Đại diện King Thomas Learning Academy bước vào cuộc thi và xuất sắc trở thành Quán quân đầu tiên của phiên bản này vào tháng 1/2025. Trong đêm chung kết, cô trình diễn liên khúc các ca khúc nổi tiếng của Aretha Franklin gồm Natural Woman, Chain Of Fools và Ain't No Way, nhận được tràng pháo tay đứng từ ban giám khảo lẫn khán giả.

CARMELLE còn giành nhiều bằng khen, giải thưởng về âm nhạc khác khi còn rất nhỏ

Với số điểm trung bình 98%, CARMELLE vượt qua hai đối thủ Isay Olarte và Arvery Lagoring để giành ngôi vị cao nhất. Phần thưởng dành cho cô bao gồm 1 triệu peso, hợp đồng quản lý với Star Magic và hợp đồng thu âm cùng Star Music. Đây cũng là bước ngoặt giúp nữ ca sĩ tiến gần hơn đến con đường hoạt động chuyên nghiệp.

Song song với truyền hình, CARMELLE từng bước xây dựng sự nghiệp âm nhạc riêng. Cô gia nhập Star Music, phát hành các sản phẩm cá nhân và thử nghiệm màu sắc pop, dance-pop. Đến tháng 8/2026, nữ ca sĩ tham gia Pili, Pinas!: Philippine Selection Night với ca khúc Sobra-Sobra, cạnh tranh cùng 9 tiết mục khác để tìm kiếm đại diện Philippines tại Eurovision Asia. Sáng tác của Nica del Rosario và Mat Olavides giúp CARMELLE giành chiến thắng trong đêm tuyển chọn ngày 30/8, chính thức nhận tấm vé đến Bangkok.

Chiến thắng tại Eurovision Song Contest Asia 2026 không chỉ đưa CARMELLE trở thành quán quân đầu tiên của cuộc thi mà còn mở ra cơ hội đưa âm nhạc Philippines tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế hơn

Từ cô bé 3 tuổi đã bộc lộ năng khiếu ca hát, từng giành 7 huy chương vàng quốc tế ở tuổi 12 đến nữ ca sĩ chinh phục sân khấu châu Á ở tuổi 19, CARMELLE có hành trình trưởng thành với nhiều dấu mốc đáng chú ý. Chiến thắng tại Eurovision Song Contest Asia 2026 không chỉ đưa cô trở thành quán quân đầu tiên của cuộc thi mà còn mở ra cơ hội đưa âm nhạc Philippines tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế hơn.

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