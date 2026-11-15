Cặp ca sĩ - người mẫu chính thức chia tay sau 1 năm hẹn hò, nhà gái là người đòi kết thúc trước

Ngày 15/11, tờ Page Six đưa nam ca sĩ Joe Jonas và bạn gái người mẫu Tatiana Gabriela đã chính thức đường ai nấy đi sau khoảng 1 năm hẹn hò. Một nguồn tin thân cận cho biết cặp sao đã đi đến quyết định chia tay trong hòa bình cách đây vài tuần. Trong đó, Tatiana Gabriela là người chủ động đòi chấm dứt mối quan hệ trước.

"Họ đã có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ bên nhau và thực sự rất xứng đôi. Vì vậy, bạn bè vẫn hy vọng cả hai có thể giải quyết những khúc mắc để quay lại. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, họ có lối sống khác biệt nên cuối cùng phải đi đến quyết định cho nhau lối đi riêng", nguồn tin chia sẻ.

Joe Jonas và bạn gái người mẫu Tatiana Gabriela chia tay sau 1 năm hẹn hò. Ảnh: Instagram.

Theo nguồn tin, mối quan hệ giữa Joe Jonas và Tatiana Gabriela đã có những thay đổi, dù họ từng trải qua một mùa hè vô cùng vui vẻ với nhiều chuyến du lịch cùng nhau. Sự rạn nứt của họ xảy ra khi Joe Jonas ngày càng bận rộn với các dự án công việc, khiến cả hai có ít thời gian dành cho nhau và thường xuyên phải xa cách.

Không chỉ vậy, Joe Jonas còn phải cân bằng nhiều trách nhiệm cùng lúc, từ công việc đến việc chăm sóc con cái. Đây được xem là áp lực không nhỏ đối với một người đang trong mối quan hệ tình cảm. Cặp đôi từng cố gắng giải quyết một số vấn đề liên quan đến lòng tin trước khi chia tay, nhưng bất thành và đi đến lựa chọn kết thúc.

Cặp đôi rạn nứt vì Joe Jonas bận rộn với công việc và trách nhiệm chăm sóc 2 con riêng của anh với vợ trước. Ảnh: Getty Images.

Joe Jonas và Tatiana Gabriela xác nhận hẹn hò vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, theo một nguồn tin chia sẻ với Us Weekly, cả hai thực chất đã bắt đầu tìm hiểu nhau từ cuối mùa hè năm trước. Người trong cuộc tiết lộ Joe Jonas từng đưa bạn gái 30 tuổi về ra mắt gia đình, bạn bè và hai con gái riêng là Willa (6 tuổi), Delphine (4 tuổi). Hai bé là con chung của nam ca sĩ với vợ cũ Sophie Turner.

Joe Jonas từng đưa bạn gái 30 tuổi về ra mắt gia đình, bạn bè và hai con gái riêng. Ảnh: BACKGRID.

Trước khi đến với Tatiana Gabriela, Joe Jonas từng có cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Sophie Turner - ngôi sao của series Game of Thrones. Cặp đôi kết hôn năm 2019 và có 2 con gái chung. Tuy nhiên, sau 4 năm chung sống, Joe Jonas đã đệ đơn ly hôn vào năm 2023. Khi thông báo về quyết định chia tay, cả hai từng đưa ra tuyên bố chung, khẳng định đây là quyết định đồng thuận từ hai phía, đồng thời mong muốn công chúng tôn trọng quyền riêng tư của gia đình và các con.

Đến tháng 9/2024, Joe Jonas và Sophie Turner đạt được thỏa thuận giải quyết các vấn đề hậu ly hôn. Tuy nhiên, những điều khoản cụ thể không được công khai.

Trước đây, Joe Jonas đã kết hôn với Sophie Turner và đệ đơn ly hôn vào năm 2023. Ảnh: WireImage.

Nguồn: Page Six