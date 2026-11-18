Sơn Tùng từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Gucci (nghệ sĩ nam Việt Nam đầu tiên làm điều này), Deli Vietnam, Red Bull, Ecovacs Robotics, OPPO và GoVie. Nếu thường xuyên theo dõi văn hóa đại chúng Việt Nam, hẳn bạn đã từng nghe đến tên anh.

Nổi tiếng với giọng hát giàu cảm xúc, kết hợp âm nhạc dân gian Việt Nam cùng R&B, rap, hip-hop, pop và EDM, M-TP là một nghệ sĩ trình diễn đầy năng lượng trên sân khấu. Anh thường xuất hiện với những bộ trang phục nổi bật, bắt mắt, kết hợp túi xách hàng hiệu và kính râm. Mỗi lần biểu diễn đều giống như một bữa tiệc âm nhạc sôi động, ngoại trừ những ca khúc ballad.

Khi được hỏi có thể so sánh mình với nghệ sĩ nổi tiếng nào của Mỹ, anh thường được gọi là "Justin Bieber của Việt Nam" hoặc "Bruno Mars của Việt Nam". M-TP cho biết anh cảm thấy vinh dự khi được so sánh như vậy.

Khi cùng ê-kíp đến Encanto, một nhà hàng Mexico yên tĩnh tại Los Feliz, Los Angeles, anh ăn mặc khá giản dị, hoàn toàn khác với hình ảnh trên sân khấu. Không có kính râm hay túi xách hàng hiệu. Anh chào mọi người bằng nụ cười thân thiện, đồng thời thừa nhận có chút lo lắng trước buổi phỏng vấn vì tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, dù anh có thể sử dụng ngôn ngữ này khá thành thạo. Ê-kíp chuẩn bị sẵn một phiên dịch viên để đề phòng trường hợp cần thiết.

"Tôi mới bắt đầu học tiếng Anh cách đây 4-5 năm. Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của tôi, mà là tiếng Việt. Tôi đang cố gắng đưa âm nhạc của mình ra thế giới, vì vậy tôi muốn sử dụng tiếng Anh như một công cụ để kết nối với những người xung quanh, đặc biệt là người hâm mộ quốc tế", M-TP chia sẻ.

Trước đây, anh từng hợp tác với Snoop Dogg trong một ca khúc vào năm 2019, nhưng khi đó phải sử dụng phiên dịch viên. Sau nhiều năm luyện tập, anh cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh. Trong dự án gần đây với rapper người Mỹ Tyga, nghệ sĩ có dòng máu Việt, M-TP chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh.

Thực tế, cả hai đã quen biết nhau từ khá lâu. Sau khi hoàn thành ca khúc Come My Way, M-TP biết rằng mình muốn có sự góp mặt của Tyga trong sản phẩm này.

"Tôi muốn tìm một người có thể hòa hợp với không khí và năng lượng của ca khúc. Tyga là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, vì vậy tôi đề nghị ê-kíp liên hệ với anh ấy. Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn có thể nhắn tin trực tiếp cho Tyga, nhưng tôi muốn mọi thứ được thực hiện một cách chuyên nghiệp. May mắn là anh ấy rất thích ca khúc. Từ thời điểm đó, mọi chuyện gần như diễn ra suôn sẻ", M-TP tiết lộ.

Ca khúc này có màu sắc rất khác so với phong cách quen thuộc của M-TP, vốn kết hợp âm nhạc dân gian Việt Nam với R&B, soul, hip-hop, pop và house. Lần này, anh tập trung vào những âm thanh mang bản sắc Việt Nam, kết hợp hip-hop và Afrobeats. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ thử nghiệm thể loại nhạc này.

Ngay từ lần đầu nghe Afrobeats, M-TP đã có ấn tượng mạnh và biết rằng mình muốn đưa dòng nhạc này vào các sản phẩm của bản thân.

Muốn thực hiện Afrobeats một cách chỉn chu, anh tìm đến nhà sản xuất âm nhạc Marvey Muziqyue, người từng được đề cử giải Grammy. Nhà sản xuất này cũng hào hứng khi được hợp tác với anh.

M-TP cảm nhận Afrobeats có thể tạo được sự đồng điệu với âm nhạc Việt Nam. Anh không rõ lý do cụ thể, nhưng cảm nhận điều đó thông qua nhịp điệu và giai điệu của hai dòng nhạc. Với anh, chúng dường như có một mối liên kết chung.

"Đó là lý do tôi muốn thử nghiệm. Tôi muốn thử thách bản thân với thể loại này, dù nó vẫn còn rất mới mẻ đối với người Việt Nam", anh nói.

Toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của M-TP được xây dựng dựa trên trực giác của chính mình, bởi anh quan niệm: "Âm nhạc không phải thứ tôi làm, mà là con người tôi. Tôi sinh ra để làm nhạc".

Sau 13 năm hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc, nam ca sĩ đã sẵn sàng đón nhận thử thách tiếp theo. Anh muốn thử sức với thị trường phương Tây, trong bối cảnh âm nhạc châu Á đang dần xuất hiện nhiều hơn trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Mỹ.

Sơn Tùng chụp ảnh cùng bố mẹ, em trai - ca sĩ Mono

Tại Việt Nam, M-TP được xem là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc. Anh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Global Charts, nghệ sĩ đầu tiên có phim tài liệu về tour diễn được phát hành trên Netflix với Sky Tour: The Movie, đồng thời là nghệ sĩ đầu tiên có MV vượt mốc 100 triệu lượt xem. Anh cũng từng biểu diễn tại gần như tất cả những sân khấu hòa nhạc lớn trong nước.

M-TP đã đạt được nhiều thành tựu kể từ khi ra mắt và hiện muốn tiến xa hơn nữa.

"Tôi không còn cảm thấy hứng thú với việc tiếp tục làm những điều mình đã làm suốt hơn 13 năm qua. Tôi muốn thúc đẩy bản thân nhiều hơn. Tôi muốn phá vỡ những giới hạn cũ để giờ đây có thể thực sự chơi đùa với âm nhạc trên tư cách một nghệ sĩ. Tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều về thành công, danh tiếng hay tiền bạc. Tôi chỉ muốn chơi nhạc. Thời gian trôi qua quá nhanh, tôi cũng không còn quá trẻ nữa, vì vậy tôi muốn dành tất cả những gì mình có cho hành trình này và làm điều gì đó trước khi quá muộn", anh thừa nhận.

M-TP cho biết không có một cá nhân cụ thể nào truyền cảm hứng khiến anh đến với âm nhạc. Anh không muốn nêu tên bất kỳ ai bởi điều đó có thể khiến bản thân bị đóng khung trong một hình mẫu âm nhạc nhất định, qua đó hạn chế trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Cảm giác này cũng tương tự quan điểm của anh về các thể loại nhạc.

Anh không muốn nói mình yêu thích một thể loại cụ thể nào, bởi anh yêu tất cả các dòng nhạc và muốn thử nghiệm tất cả. Thay vào đó, nam ca sĩ xem tuổi thơ mới là nguồn cảm hứng thực sự cho tình yêu âm nhạc của mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh còn học mẫu giáo. Khi đó, M-TP được lựa chọn tham gia các tiết mục biểu diễn của trường. Anh cho rằng đó là may mắn, nhưng có lẽ các giáo viên đã nhìn thấy tài năng mà chính anh chưa nhận ra.

Sơn Tùng khi còn nhỏ

Anh nhớ rằng khi ấy mình còn quá nhỏ để biết liệu bản thân có thực sự yêu âm nhạc hay không, nhưng anh thường xuyên ca hát, gần như mỗi ngày. M-TP bắt chước nhiều nghệ sĩ Việt Nam và cố gắng biểu diễn giống họ.

Mẹ nhận thấy năng khiếu này nên đăng ký cho anh tham gia các lớp học âm nhạc tại Cung Văn hóa Thiếu nhi. Điều đó mang đến cho anh nhiều cơ hội biểu diễn và tích lũy kinh nghiệm sân khấu. Ban đầu, cha mẹ chỉ nghĩ đây là một sở thích thú vị của con trai, nhưng dần dần, M-TP nhận ra âm nhạc chính là công việc anh muốn theo đuổi trong suốt phần đời còn lại.

"Khi học trung học phổ thông, đó trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Đây là thời điểm đầu tiên tôi đi ngược lại mong muốn của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng muốn con mình có một cuộc sống ổn định. Bố mẹ tôi cũng vậy và họ không tin rằng tôi có thể kiếm sống bằng âm nhạc. Họ không tin điều đó, nhưng khi ấy tôi còn trẻ và âm nhạc là điều duy nhất tôi muốn làm. Tôi muốn theo đuổi âm nhạc một cách chuyên nghiệp", anh nhớ lại.

M-TP từng xin mẹ mua máy tính nhưng bà lo ngại thiết bị này sẽ khiến anh xao nhãng việc học nên từ chối. Tuy nhiên, người cậu tin tưởng anh đã mua máy tính cho cháu trai.

"Đó thực sự là món quà lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình từ thời điểm đó. Tôi đã đấu tranh cho ước mơ của mình. Bố mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để tôi tự bước đi trên con đường của mình", anh chân thành chia sẻ.

Dù M-TP ra mắt năm 2012 và có một số ca khúc hit, phải đến Em Của Ngày Hôm Qua năm 2015, cha mẹ anh mới thực sự nhìn nhận con trai theo cách khác và chấp nhận lựa chọn sự nghiệp của anh.

Nhớ lại thời điểm đó, nam ca sĩ cũng nhắc đến việc nhiều người hâm mộ vẫn thường xuyên yêu cầu anh biểu diễn ca khúc này.

"Tôi không biết tại sao mọi người lại yêu thích ca khúc đó đến vậy. Bài hát đã ra đời từ rất lâu, nhưng đến tận bây giờ, mỗi khi biểu diễn, đó vẫn luôn là ca khúc cuối cùng tôi hát trước khi rời sân khấu. Đó luôn là bài hát cuối cùng tôi hát trước khi ra về và mỗi khi giai điệu vang lên, tất cả mọi người đều hát theo tôi".

Thành công của M-TP cũng tạo điều kiện để em trai anh, MONO, xây dựng vị trí riêng trong ngành công nghiệp âm nhạc. Nam ca sĩ tỏ ra bất ngờ khi được nhắc đến mối quan hệ thân thiết với em trai, đồng thời cảm ơn người phỏng vấn vì đã tìm hiểu về cuộc sống, trong đó có gia đình anh. Anh chia sẻ gia đình có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với mình.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi đồ ăn được mang lên bàn. Đây là lần đầu tiên M-TP thử món ceviche. Anh hào hứng muốn thưởng thức thêm các món ăn Mexico, một nền ẩm thực vốn không phổ biến tại Việt Nam.

Nam ca sĩ cầm một miếng bánh tortilla, xúc một phần lớn thức ăn rồi đưa lên miệng. Khi nếm thử, đôi mắt anh sáng lên đầy thích thú.

"Thành thật mà nói, món này ngon hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Hương vị thật tuyệt vời".

Anh còn đưa món ăn cho quản lý và các thành viên trong ê-kíp cùng thử, nói rằng món này rất dễ ăn và mọi người nhất định phải nếm thử. Người quản lý của anh nhận xét: "Món này rất đậm đà".

Sau đó, cuộc trò chuyện chuyển sang kế hoạch của M-TP tại Mỹ và những điều anh muốn thực hiện ngoài đĩa đơn Come My Way, bước đi thực sự đầu tiên trên hành trình vươn ra toàn cầu.

Vì toàn bộ ca khúc được thể hiện bằng tiếng Anh, nam ca sĩ muốn đưa các yếu tố Việt Nam vào MV.

"Chúng tôi phải làm điều gì đó để MV trở nên ý nghĩa và độc đáo hơn. Vì ca khúc không có bất kỳ yếu tố tiếng Việt nào, trong khi đây là thời điểm rất quan trọng và có ý nghĩa với tôi, đặc biệt đối với sự nghiệp, nên tôi muốn thể hiện mình nghiêm túc và tự hào về đất nước cũng như dòng máu Việt Nam của mình như thế nào", anh giải thích.

MV được ghi hình tại trung tâm thành phố Los Angeles và Việt Nam, do đạo diễn MV Phương Vũ của AntiantiArt thực hiện. Sản phẩm đưa vào nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam, trong đó có hình tượng Chim Lạc cổ đại và những chiếc mặt nạ dân gian Xuân Phả.

"Điều đó giúp mọi người hiểu tôi là ai và tôi đến từ đâu. Trong MV, tôi có thể làm nhiều hơn thế để cho mọi người thấy mình là ai và xuất thân từ đâu", anh chia sẻ.

Là một trong những nghệ sĩ âm nhạc lớn nhất Việt Nam, M-TP hy vọng những khán giả mới, đặc biệt là công chúng phương Tây, sẽ đón nhận anh thông qua âm nhạc và tìm thấy những điều gần gũi, đồng cảm trong đó, bởi anh đơn giản chỉ đang sống đúng với con người mình.

Nam ca sĩ cho biết rất khó để mô tả chính xác âm nhạc hay phong cách của bản thân, bởi chúng luôn thay đổi theo thời gian và qua từng giai đoạn trong hành trình nghệ thuật. Anh muốn được biết đến như một người không ngại thử những điều mới mẻ và phá vỡ những thói quen cũ.

"Tôi muốn mọi người nhắc đến mình như một người luôn chạy cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi muốn mọi người nhớ đến mình là người không bao giờ ngừng thử thách bản thân", anh nói.

M-TP cảm thấy đã sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn tại Việt Nam để theo đuổi ước mơ hợp tác với nhiều nhà sản xuất và nghệ sĩ hơn. Anh thừa nhận Los Angeles mang đến cảm giác choáng ngợp, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác bởi đây chính là giấc mơ mà anh đang theo đuổi.

"Tôi đã hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc hơn 13 năm và giờ chỉ muốn làm điều gì đó điên rồ hơn. Nếu không phải bây giờ thì là khi nào? Thành thật mà nói, tôi không nghĩ có thời điểm hoàn hảo để làm bất cứ điều gì. Nếu cứ chờ đến khi mọi thứ có vẻ hoàn hảo, tôi sẽ chẳng bao giờ dám thực hiện.

Tôi nhận ra rằng khi chúng ta do dự trước một điều gì đó, có nghĩa là điều ấy thực sự quan trọng với mình. Vì vậy, chúng ta phải làm thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Cứ làm đi.

Dù biết hành trình này khó khăn đến mức nào, nhưng ai biết được? Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Hãy cứ thử một lần. Và bây giờ, tôi sẽ làm điều đó".

Theo Forbes