Trong khi nhiều người dành cả đời để phấn đấu cho một vị trí danh giá tại các trường đại học hàng đầu, Shin Chang Jae (Hàn Quốc) lại quyết định khép lại gần 2 thập kỷ gắn bó với ngành y ở tuổi 43. Từ một bác sĩ sản phụ khoa hoàn toàn xa lạ với thương trường, ông đã rẽ hướng sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và từng bước chèo lái Tập đoàn Kyobo Life trở thành đế chế bảo hiểm thuộc top đầu tại Hàn Quốc, sở hữu tổng tài sản gần 100 tỷ USD.

Trụ sở Tập đoàn Kyobo Life tại Hàn Quốc

Từ giảng đường y khoa danh giá đến "vị giám đốc bất đắc dĩ"

Shin Chang Jae sinh năm 1953 tại Hàn Quốc. Thuở nhỏ, ông chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ trở thành một doanh nhân. Ông từng từ chối lời đề nghị du học ngành quản trị kinh doanh của cha mình là ông Shin Yong Ho (nhà sáng lập Tập đoàn Kyobo Life) để theo đuổi ước mơ khoác áo blouse trắng.

Theo hồ sơ tiểu sử chính thức từ Kyobo Life, sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul năm 1978, ông bắt đầu sự nghiệp bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul và nhận bằng Tiến sĩ Y khoa vào năm 1987.

Từ tháng 10/1989 đến tháng 10/1996, ông có 7 năm giữ chức vụ Giáo sư chuyên ngành Sản phụ khoa tại Trường Y, Đại học Quốc gia Seoul. Sau khoảng thời gian này cũng là lúc ông khép lại tổng cộng 18 năm miệt mài với công tác điều trị và giảng dạy.

Ông Shin Chang Jae từng có thời gian dài làm việc tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Bước ngoặt cuộc đời ập đến vào năm 1993 khi cha ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trong suốt 3 năm liền, với chuyên môn của một bác sĩ, Shin Chang Jae dành toàn bộ tâm sức để chăm sóc và đồng hành cùng cha chống chọi với bệnh tật. Đến tháng 10/1996, trước biến cố sức khỏe của cha và sự thúc giục từ người thân, vị giáo sư 43 tuổi quyết định rời giảng đường đại học để gia nhập Kyobo Life ở vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bốn năm "bắt bệnh" cho một tập đoàn gặp nhiều biến cố

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes, Shin Chang Jae thừa nhận thời điểm mới bước chân vào công ty, ông vấp phải không khó khăn và sự hoài nghi về năng lực điều hành của một bác sĩ. Thay vì vội vàng đưa ra các quyết sách lớn, ông dành trọn 4 năm đầu tiên để âm thầm quan sát, học hỏi từ con số không và tìm ra "căn bệnh" cốt lõi của doanh nghiệp.

Đến năm 2000, khi chính thức đảm nhiệm ghế Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, ông đã chỉ ra 3 điểm nghẽn trầm trọng của tổ chức lúc bấy giờ. Thứ nhất là sự đứt gãy giao tiếp giữa các bộ phận do cơ cấu quản lý quan liêu từ trên xuống khiến nhân viên e ngại bày tỏ ý kiến. Thứ hai là chiến lược chỉ tập trung chạy theo doanh số bán hàng mới mà bỏ quên việc chăm sóc, giữ chân khách hàng cũ. Thứ ba là văn hóa làm việc nặng tính cảm tính thay vì dựa trên quy chuẩn minh bạch.

Trả lời phỏng vấn trên Forbes, Shin Chang Jae thừa nhận từng gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu với lĩnh vực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

Áp dụng tư duy chẩn đoán và điều trị tỉ mỉ của ngành y một cách linh hoạt, Shin Chang Jae bắt tay vào cuộc cải tổ toàn diện. Ông phá bỏ rào cản thứ bậc bằng cách khuyến khích nhân viên thẳng thắn góp ý, đồng thời tổ chức các hoạt động gắn kết như đi bộ đường dài, ngày hội thể thao và tiệc trà để tạo môi trường làm việc cởi mở.

Song song đó, ông triển khai kế hoạch cải cách kéo dài 10 năm nhằm đưa trải nghiệm khách hàng trở thành trọng tâm. Sự thay đổi tận gốc này mang lại kết quả ấn tượng khi tỷ lệ khách hàng hủy hợp đồng trong vòng 3 tháng đầu tiên đã giảm mạnh từ 12,9% xuống chỉ còn 2,9%.

Đứng ngoài cơn sốt niêm yết và quy mô gần 100 tỷ USD

Dưới sự chèo lái của cựu giáo sư sản phụ khoa, Kyobo Life có bước chuyển mình ngoạn mục. Theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán công bố trên hệ thống công bố thông tin điện tử (DART) của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cùng xếp hạng từ Hiệp hội Bảo hiểm Nhân thọ Hàn Quốc (KLIA), tổng tài sản của tập đoàn hiện đạt hơn 135 nghìn tỷ Won (tương đương gần 100 tỷ USD), vững vàng trong nhóm 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất xứ kim chi.

Bản lĩnh của Shin Chang Jae còn thể hiện rõ qua sự điềm tĩnh trước các biến động thị trường. Khi chính phủ Hàn Quốc mở đường cho các công ty bảo hiểm niêm yết cổ phiếu vào năm 2007 và hàng loạt đối thủ lớn ồ ạt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), ông kiên quyết đứng ngoài cuộc chơi. Ông nhận định thị trường đang có dấu hiệu bão hòa và doanh nghiệp không cần huy động vốn ngắn hạn bằng mọi giá, thay vào đó tiếp tục củng cố nội lực dài hạn.

Nhờ nắm giữ hơn 33% cổ phần tại đế chế bảo hiểm này, khối tài sản ròng cá nhân của Shin Chang Jae cũng tăng trưởng ấn tượng. Theo cập nhật từ danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes tính đến ngày 17/11/2026, tài sản cá nhân của ông ước tính đạt 1,3 tỷ USD (khoảng 34.000 tỷ đồng), xếp thứ 2.909 thế giới.

Mặc dù xuất thân là bác sĩ sản phụ khoa, ông Shin Chang Jae đã chứng minh năng lực kinh doanh của mình qua hàng loạt con số tăng trưởng ấn tượng của Kyobo Life

Hành trình từ giảng đường Đại học Quốc gia Seoul đến ghế Chủ tịch đế chế bảo hiểm gần 100 tỷ USD của Shin Chang Jae là minh chứng rõ nét cho giá trị của tư duy khoa học và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Dù không xuất thân từ trường lớp kinh doanh, sự cẩn trọng của một bác sĩ và tinh thần cầu thị đã giúp vị giáo sư năm nào đã góp phần không nhỏ để ông viết nên một chương đầy thuyết phục trên thương trường khốc liệt. Hiện ở tuổi 73, ông vẫn đang tiếp tục chèo lái đế chế trăm tỷ đô này.

Nguồn và ảnh: Forbes Asia, Chosun, Asia One