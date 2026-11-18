Thông tin từ Đại học Huế cho biết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký Quyết định số 3366/QĐ-BGDĐT ngày 17/11, về việc bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược (Đại học Huế) giữ chức Giám đốc Đại học Huế, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Trước đó, ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ban hành quyết định về việc giao Quyền Giám đốc Đại học Huế đối với GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược (Đại học Huế).

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Huế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy sinh ngày 22/11/1969 tại TP Huế; là Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, Bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức.

Ông cũng là nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm và là một trong những gương mặt tiêu biểu của Đại học Huế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy hiện cũng là Đại biểu HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, phụ trách hoạt động khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong 30 năm công tác, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy cũng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị đại học.

Với những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Giải thưởng Hồ Chí Minh (2021), danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2017), Huân chương Lao động hạng Nhì (2025), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2023).

Năm 2024, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được Tổng thống Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Công trạng Quốc gia, tước Hiệp sĩ nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong thúc đẩy hợp tác y tế và giáo dục giữa Việt Nam và Pháp.

Hiện nay, Ban Giám đốc Đại học Huế gồm: GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế và các Phó Giám đốc: GS.TS. Trần Đăng Hòa; TS. Bùi Văn Lợi và PGS.TS. Đỗ Thị Xuân Dung.