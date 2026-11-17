Ngày 17/11, concert “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường” tổ chức họp báo, công bố đêm diễn chính thức dự kiến diễn ra vào 20h ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Họp báo concert “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”

5 cánh sao, 5 cá tính âm nhạc

Đêm nhạc sẽ hội tụ 5 giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc cách mạng Việt Nam: Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ, với thông điệp “Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại”.

Chia sẻ về đêm nhạc, Trọng Tấn tiết lộ Anh Thơ chính là người khởi xướng dự án với mong muốn trao di sản cho các con. Khi nghe được điều đó, tất cả 4 anh em đều đồng ý tham gia.

Khi được hỏi về cát-xê để mời được 4 giọng ca tiêu biểu của Việt Nam đứng chung trên một sân khấu, ca sĩ Anh Thơ tiết lộ, đây là điều vô giá. “Vì khi tôi nói ra thì các bác các cô bảo cứ hát đi, cứ diễn đi. Điều quan trọng nhất là chúng ta có chương trình âm nhạc ấn tượng, dấu ấn nhất. Chuyện cát-xê thì có thể hôm nay Anh Thơ nợ, mai trả không vấn đề gì bởi chúng tôi còn đi với nhau lâu dài, ít nhất là... 40 năm nữa”, nữ ca sĩ nói.

Ca sĩ Anh Thơ chia sẻ về cát-xê để mời được những giọng ca “nhạc đỏ” của Việt Nam

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ đã tạo dựng vị trí riêng bằng tài năng, sự bền bỉ cùng những đóng góp cho các ca khúc viết về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Mỗi người sở hữu một màu sắc, một phong cách biểu đạt, nhưng đều gặp nhau ở nền tảng thanh nhạc bài bản, sự nghiêm túc với nghề và tình yêu dành cho những giá trị nghệ thuật có chiều sâu.

Nếu ví mỗi giọng hát như một cánh sao, thì sự hội tụ của cả năm nghệ sĩ trong “Lửa tuổi 20” có thể hình dung như năm cánh sao cùng tạo nên một ngôi sao lớn, rực rỡ. Sự kết hợp ấy không chỉ đến từ danh tiếng mà còn được bồi đắp bởi những hành trình nghề nghiệp có nhiều điểm tương đồng, từ khát vọng của tuổi trẻ đến độ chín trong cách hát và cảm nhận tác phẩm.

Sự tương tác giữa những cá tính thanh nhạc riêng mở ra kỳ vọng về cách thể hiện mới cho các tác phẩm quen thuộc, đồng thời làm nổi bật vẻ đẹp của từng giọng hát.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc không ngừng xuất hiện các xu hướng và phương thức biểu diễn mới, việc năm nghệ sĩ tiêu biểu cùng thực hiện một đêm nhạc đậm dấu ấn thính phòng, dân gian và nhạc cách mạng là một tín hiệu đáng chú ý. Những tác phẩm giàu chiều sâu nghệ thuật, tư tưởng và cảm xúc vẫn có khả năng chạm đến công chúng; đôi khi chính sự từng trải của nghệ sĩ và những trải nghiệm mới của người nghe khiến các giai điệu cũ có thêm một đời sống khác.

Khát vọng xây dựng thương hiệu concert nhạc đỏ thường niên

Không chỉ là cuộc gặp gỡ của năm ngôi sao, cũng không đơn thuần là cột mốc nhìn lại chặng đường gần 30 năm ca hát, “Lửa tuổi 20” còn mang theo một mục tiêu dài hơi: xây dựng thương hiệu concert nhạc đỏ mang dấu ấn riêng của Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ. Thông qua chương trình, ê-kíp mong muốn tiếp tục đưa những ca khúc cách mạng đến gần công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

5 giọng ca cách mạng và dân gian hàng đầu Việt Nam sẽ hội tụ tại concert “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”

Ý tưởng ấy được tiếp thêm cảm hứng từ sức lan tỏa của những concert quy mô quốc gia trong năm vừa qua. Hình ảnh đông đảo khán giả trẻ cùng hòa giọng trong các bài hát về Tổ quốc cho thấy dòng nhạc cách mạng vẫn sở hữu sức sống mạnh mẽ khi được đặt trong những không gian biểu diễn phù hợp. “Lửa tuổi 20” mong muốn tiếp nối tinh thần ấy bằng một concert được đầu tư nghiêm túc về nội dung, âm nhạc và ngôn ngữ dàn dựng, có hơi thở đương đại nhưng vẫn trân trọng giá trị cốt lõi của từng tác phẩm.

Một mục tiêu quan trọng khác là thêm một lần khẳng định giá trị nghệ thuật và sức sống lâu bền của những ca khúc cách mạng; tri ân, tôn vinh các thế hệ nhạc sĩ lớn đã để lại những di sản âm nhạc quý báu trong những năm tháng kháng chiến, đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc. Những sáng tác ấy không chỉ là dấu mốc lịch sử mà còn chứa đựng chiều sâu tư tưởng, vẻ đẹp nghệ thuật và những rung động nhân văn vượt thời gian.

Bên cạnh tác phẩm và các nhạc sĩ, chương trình cũng mong muốn tôn vinh những thế hệ ca sĩ bền bỉ lựa chọn và theo đuổi dòng nhạc này. Bằng tài năng, trách nhiệm và tình yêu nghề, họ đã góp phần đưa những bài ca đi cùng năm tháng tiếp tục hiện diện trong đời sống tinh thần của công chúng. Đó cũng là một cách để khẳng định vị trí và đóng góp của những nghệ sĩ gắn bó với dòng nhạc chính thống trong bức tranh âm nhạc Việt Nam đương đại.

Theo định hướng của ê-kíp, “Lửa tuổi 20” không dừng lại ở một đêm diễn mà hướng tới trở thành một thương hiệu concert được tổ chức hằng năm. Mỗi mùa diễn có thể khai thác một chủ đề riêng về lịch sử, quê hương, con người Việt Nam, tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật giữa các thế hệ. Từ đó, chương trình kỳ vọng hình thành một điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa, nơi khán giả trẻ có thể đến gần hơn với những giá trị âm nhạc và ký ức dân tộc.