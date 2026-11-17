Thực đơn của The Crab Shack hiện chia làm hai nhóm. Các món lẻ có giá từ 79.000 đến 980.000 đồng. Combo hải sản sốt Cajun có giá từ 799.000 đồng đến 2,4 triệu đồng, trong đó 2,4 triệu đồng là mức cao nhất. Hóa đơn trung bình khoảng 300.000 - 700.000 đồng mỗi khách. Nhóm khách chính là dân văn phòng thu nhập khá, gia đình và doanh nhân.

Ảnh: The Crab Shack

Combo sốt Cajun nằm trong nhóm món được gọi nhiều

Combo hải sản sốt Cajun được nhắc đến là món khách gọi nhiều nhất của nhà hàng. Đây là kiểu hải sản sốt Cajun của Mỹ, ăn chung cả bàn.

Thứ làm nên món ăn là phần sốt, được xem là “linh hồn” của cả thực đơn. Sốt Cajun ở đây làm từ hành tây, cần tây, bột Cajun, ớt cayenne cùng một số nguyên liệu được giữ bí mật. Sốt đã được điều chỉnh cho hợp khẩu vị Á Đông: bớt béo, đậm đà hơn, cay nồng và hậu ngọt nhẹ. Nhà hàng có 5 loại sốt để khách chọn, trong đó có sốt Cajun.

Ảnh: The Crab Shack

Bên cạnh combo, thực đơn còn có cua gạch hấp sữa sốt Thái, cua sốt tiêu đen, cua tắm ớt, tôm hùm nướng phô mai và mực nang baby tỏi ớt. Những năm gần đây, các món làm từ cánh gà dần được thay bằng nguyên liệu đắt đỏ hơn như cua hoàng đế, chân cua tuyết và ốc hương. Dù vậy, món gắn với tên tuổi nhà hàng từ ngày đầu vẫn là tôm hùm đất sốt Cajun.

Ngồi vào bàn là được phát yếm, ăn xong rửa tay bằng trà chanh ấm

Ở The Crab Shack, khách dùng tay bóc hải sản. Để sốt không bắn lên quần áo, mỗi người được phát một chiếc yếm chuyên dụng làm từ vải không dệt, có khả năng tự phân hủy. Ăn xong, khách rửa tay bằng nước trà chanh ấm.

Chiếc yếm nằm trong định hướng giảm rác thải mà nhà hàng theo đuổi từ khi mở bán. Đồ ăn mang về cũng được đựng trong hộp giấy kraft kết hợp khay nhôm giữ nhiệt.

Nhà hàng có sức chứa hơn 100 khách, kèm khu riêng cho nhóm đông. Không gian các cơ sở có nhiều phong cách: có nơi dùng tông đỏ cam, đèn vàng, logo con cua phát sáng và nền gạch caro đen trắng, có nơi lại dùng tông kem, ghế băng dài và gương lớn. Trên các nền tảng đánh giá, nhà hàng hiện đạt khoảng 4,9/5 sao.

Ảnh: Tripadvisor

Từ món hải sản nấu cho gia đình thành nhà hàng 12 năm

The Crab Shack khai trương tối 20/2/2014 tại số 11 Lê Quý Đôn (quận 3 cũ). Ý tưởng bắt nguồn từ món hải sản sốt Cajun mà Tăng Thanh Hà hay nấu ở nhà. Thấy người thân ai cũng thích, ông xã gợi ý cô đưa món ăn ra kinh doanh để phục vụ nhiều người hơn. Khi mới mở, nhà hàng giới thiệu tôm hùm đất và cua hoàng đế nhập từ Mỹ, chế biến theo khẩu vị người Việt.

Ảnh: Tripadvisor

Sau 12 năm, chuỗi đã nhiều lần thu gọn và dời địa điểm. Nhà hàng đóng cơ sở Phan Xích Long, rút khỏi Phú Mỹ Hưng, còn cơ sở đầu tiên trên đường Lê Quý Đôn chuyển sang đường Tú Xương. Cơ sở mới nhất là The Crab Shack Central, khai trương tháng 11/2025. Hiện chuỗi còn 3 địa điểm tại TP.HCM: 84 Ký Con (phường Bến Thành), 61B Tú Xương (phường Xuân Hòa) và 14 Lê Văn Miến (phường An Khánh).

The Crab Shack Central. Ảnh: The Crab Shack

Tăng Thanh Hà được khán giả gọi là “ngọc nữ” màn ảnh Việt. Sau 13 năm vắng bóng, cô trở lại điện ảnh với vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim Hoàng hậu cuối cùng, dự kiến khởi chiếu ngày 5/3/2027. Từ khi phim công bố, chuỗi nhà hàng của cô cũng được nhiều khán giả quan tâm trở lại.

Từ combo 2,4 triệu đồng, món tôm hùm đất sốt Cajun làm nên tên tuổi đến chiếc yếm vải phát cho từng khách, mọi thứ ở The Crab Shack đều xoay quanh một cách ăn: bóc hải sản bằng tay.



