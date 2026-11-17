UBND tỉnh Tuyên Quang đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo tồn, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Theo dự thảo tờ trình, mức phí được đề xuất là 30.000 đồng/lượt người/đêm nghỉ tại khu vực Công viên địa chất. Đối tượng phải nộp phí là khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch, trải nghiệm các tài nguyên địa chất, văn hóa, danh lam thắng cảnh, lưu trú tại các cơ sở trong khu vực.

Cao nguyên đá Đồng Văn mang vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ. Ảnh: Hoàng An.

Đáng chú ý, khoản phí này được xác định là phí bảo tồn và phát triển công viên địa chất, không bao gồm phí tham quan theo Luật Phí và lệ phí và giá dịch vụ tại những điểm hiện đang thu phí trên địa bàn.

Dự thảo đề xuất miễn phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, người thuộc hộ nghèo, hướng dẫn viên và người dẫn tour có thẻ theo quy định; đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân có hộ khẩu thường trú tại các xã thuộc vùng Công viên địa chất và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi công tác theo quy định.

Các trường hợp được giảm 50% mức phí gồm trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người thuộc hộ cận nghèo, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú và người có công với cách mạng.

Công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang cũng thuộc diện được giảm 50%, trừ những người đã được miễn phí theo quy định.

Về phương án tổ chức thu, dự thảo giao Trung tâm Dịch vụ công các xã thuộc vùng Công viên địa chất tổ chức thu phí. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có thể được ủy nhiệm lập biên lai và trực tiếp thu phí của khách. Việc thanh toán dự kiến thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; biên lai điện tử được gửi qua mã QR, email hoặc bản in từ máy POS.

Dự thảo đề xuất nộp 60% số tiền thu được vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh, 40% còn lại được trích cho đơn vị tổ chức quản lý thu phí và các hoạt động tại cấp xã. Trong đó, phần ngân sách cấp tỉnh được phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, phát triển bền vững giá trị di sản trên toàn công viên địa chất. Phần trích lại được sử dụng cho hoạt động thu phí, duy trì phần mềm, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và bổ sung kinh phí xây dựng, phát triển Công viên địa chất của UBND cấp xã.

Lý giải sự cần thiết ban hành nghị quyết, UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết từ khi thành lập, các hoạt động quản lý, bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch tại Cao nguyên đá Đồng Văn chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước. Trong khi đó, lượng khách và doanh thu du lịch tại khu vực Công viên địa chất giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 15-20% mỗi năm.

Theo tờ trình, kinh phí trực tiếp phục vụ hoạt động xây dựng và phát triển Công viên địa chất dự kiến khoảng 100 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2026-2028. Việc xây dựng cơ chế thu phí được tỉnh xác định nhằm tạo nguồn lực tái đầu tư, đáp ứng các khuyến nghị của UNESCO về cải thiện khả năng tự chủ tài chính, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát triển di sản.

UBND tỉnh Tuyên Quang dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề tháng 11 này.