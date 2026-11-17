Từ những ngày đầu đến với âm nhạc, Phúc Tiệp đã lựa chọn gắn bó với dòng nhạc thính phòng. Nam ca sĩ được biết đến với chất giọng Baritone trầm dày, khỏe khoắn, giàu nội lực. Anh từng giành giải Ba cuộc thi hát Opera nhạc kịch toàn quốc năm 2004 và ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Sao Mai 2007. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Phúc Tiệp còn ghi dấu ấn qua nhiều dự án âm nhạc và album như Vết xưa, Còn thương nhớ nhau... cùng những thử nghiệm ở các phong cách khác nhau.

Từ tháng 9/2008 đến nay, anh công tác tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với vai trò giảng viên. Công việc giảng dạy không chỉ giúp nam ca sĩ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm biểu diễn mà còn tạo cơ hội để anh đồng hành, dìu dắt và truyền lại những giá trị nghề nghiệp cho các thế hệ học trò.

Ca sĩ Phúc Tiệp (Ảnh: Hoà Nguyễn)

Ấp ủ gần 2 thập kỷ để thực hiện liveshow riêng

Với Phúc Tiệp, The Gentleman là sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp. Trước đó, nam ca sĩ từng tổ chức 4 minishow với quy mô nhỏ, nhưng luôn ấp ủ một đêm nhạc lớn hơn để kể lại hành trình âm nhạc 25 năm của mình.

Ít ai biết rằng, ý tưởng thực hiện liveshow riêng đã được Phúc Tiệp nuôi dưỡng từ năm 2007, sau khi anh giành ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi “Sao Mai” toàn quốc. Khi ấy, nam ca sĩ tìm đến người thầy của mình là NSND Quang Thọ để hỏi ý kiến về việc phát hành CD và tổ chức đêm nhạc cá nhân. Câu hỏi duy nhất người thầy dành cho anh là: “Thế đã thấy chín chưa?”.

Phúc Tiệp cho biết anh đã mang câu hỏi ấy theo suốt 19 năm và đến hôm nay mới có thể tự tin trả lời: “Bây giờ em đã chín rồi!”. Theo nam ca sĩ, một liveshow lớn, được đầu tư chỉn chu và có chất lượng nghệ thuật cao đòi hỏi người nghệ sĩ phải đạt đến độ trưởng thành nhất định về nghề nghiệp, trải nghiệm và bản lĩnh. Nếu quá vội vàng khi chưa đủ độ chín, khả năng thành công sẽ không cao.

Sau nhiều năm tích lũy, Phúc Tiệp cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện ước mơ. Anh cảm thấy đủ tự tin, trưởng thành và nhận được sự yêu thương, ủng hộ của mọi người để mang đến một đêm nhạc bằng tất cả đam mê và tinh thần cầu thị.

The Gentleman và bài toán làm mới giọng ca thính phòng

Nhạc sĩ Tú Dưa, Tổng giám đốc Mars Entertainment, đơn vị tổ chức chương trình, cho biết ê-kíp nhận thấy ở Phúc Tiệp khát vọng có một đêm nhạc thực sự ghi dấu sau 25 năm làm nghề. Trước đó, nam ca sĩ từng thực hiện một số minishow nhưng chưa có liveshow quy mô lớn tại một địa điểm như Nhà hát Hồ Gươm.

Tuy nhiên, việc xây dựng chương trình dành cho một giọng ca opera, đồng thời là giảng viên thanh nhạc, cũng đặt ra những yêu cầu riêng. Theo Tú Dưa, thách thức không chỉ nằm ở việc phát huy thế mạnh giọng hát mà còn phải khai thác sự đa năng của nam ca sĩ, tạo thêm những màu sắc mới để chương trình tiếp cận đông đảo khán giả nhưng vẫn giữ được cá tính nghệ thuật riêng.

Để hiện thực hóa điều đó, Phúc Tiệp cùng ê-kíp lựa chọn dàn khách mời có phong cách và mối quan hệ gắn bó khác nhau với mình, gồm NSND Quang Thọ, Bảo Trâm Idol, Đào Tố Loan, Bằng Kiều cùng các thế hệ học trò.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc của liveshow chia sẻ về dự án (Ảnh: Hoà Nguyễn)

Trong đó, NSND Quang Thọ là người có ảnh hưởng đặc biệt đến hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ. Từ những năm học trung cấp đến khi tốt nghiệp đại học, Phúc Tiệp luôn nhận được sự dìu dắt của người thầy mà anh từng xem là thần tượng và hình mẫu nghệ thuật.

Nam ca sĩ cho biết điều trân trọng nhất trong mối quan hệ này không chỉ là những bài học chuyên môn mà còn là sự quan tâm, chăm sóc vượt ra ngoài khuôn khổ giảng đường. Với anh, môi trường đào tạo âm nhạc có tính đặc thù, khiến tình thầy trò thường gắn bó như tình thân trong gia đình. Vì vậy, lời mời NSND Quang Thọ tham gia The Gentleman cũng là cách nam ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn với người đã đặt nền móng cho con đường nghệ thuật của mình.

Bên cạnh đó, màn kết hợp với Bảo Trâm Idol hứa hẹn mang đến màu sắc khác biệt. Cả hai sẽ song ca ca khúc mới “Ai mang mùa thu đi”, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành riêng cho Phúc Tiệp. Nam ca sĩ đánh giá chất giọng nhẹ nhàng, mượt mà của Bảo Trâm phù hợp với tinh thần tác phẩm, tạo sự bổ trợ cho giọng Baritone trầm dày, giàu nội lực của anh.

Một cuộc hội ngộ đáng chú ý khác là màn trình diễn cùng Đào Tố Loan, giọng Soprano hàng đầu hiện nay và cũng là học trò đầu tiên của Phúc Tiệp. Hai người từng nhiều lần đứng chung sân khấu trong nước và quốc tế. Tại liveshow lần này, họ dự kiến thể hiện một ca khúc nổi tiếng kết hợp Pop và Semi-Classic với bản phối mới.

Đặc biệt, Phúc Tiệp còn dành không gian cho các thế hệ học trò của mình như Dương Trường Giang, Trần Tùng Anh, nghệ sĩ Opera Trường Linh và Phương Thủy - Quán quân “Tuyệt đỉnh song ca” năm 2023. Sự góp mặt của họ không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn tập thể mà còn thể hiện sự tiếp nối trong hành trình giảng dạy và truyền nghề của nam ca sĩ.

Tên gọi The Gentleman (Quý ông) gợi hình ảnh người đàn ông lịch lãm, tự tin và có phong thái riêng. Với Phúc Tiệp, đây cũng là cách anh nhìn nhận chặng đường đã qua sau 25 năm theo đuổi âm nhạc.

Ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ không còn đặt nặng việc chứng minh khả năng hay tìm kiếm một hình ảnh khác biệt. Thay vào đó, anh muốn tập trung vào chất lượng biểu đạt, sự tinh tế trong xử lý tác phẩm và chiều sâu cảm xúc. Vì thế, “The Gentleman” không chỉ là dịp để Phúc Tiệp nhìn lại hành trình nghệ thuật mà còn là nơi hội tụ những mối quan hệ đã góp phần tạo nên chân dung của anh trong âm nhạc.