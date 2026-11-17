Hồ Quỳnh Hương (sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh) là nữ ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt, được khán giả yêu mến nhờ giọng hát soprano nội lực, giàu cảm xúc cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện.

Từng hai lần tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô ghi dấu ấn trong những năm 2000 với loạt ca khúc đình đám như Anh, Hoang mang, Có nhau trọn đời, Vũ điệu hoang dã và Bức thư tình thứ hai. Trong sự nghiệp, nữ ca sĩ nhận được nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có Giải Cống hiến, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh và danh hiệu Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại MAMA 2014.

Hồ Quỳnh Hương là giọng ca hạng A của Vbiz.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hồ Quỳnh Hương còn tham gia giảng dạy thanh nhạc, kinh doanh và phát triển các dự án về thực phẩm thuần chay. Với sự nghiệp đa dạng cùng cuộc sống kín tiếng, cô vẫn là một trong những giọng ca được chú ý của showbiz Việt.

Ở tuổi 45, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khiến công chúng bất ngờ khi chính thức lên xe hoa với doanh nhân Hoàng Công Thành sau nhiều năm gắn bó. Đám cưới được tổ chức vào ngày 15/5/2025 tại đảo Rều, Quảng Ninh, quê nhà của nữ ca sĩ, với sự tham dự của khoảng 150 khách mời thân thiết.

Hồ Quỳnh Hương và doanh nhân Hoàng Công Thành đã có con trai 2 tuổi trước khi làm đám cưới vào năm 2025.

Điều đặc biệt là ngay trong ngày trọng đại, giọng ca Anh lần đầu tiết lộ vợ chồng cô đã có một cậu con trai tên thân mật là bé Táo, sinh năm 2023. Trước đó, nữ ca sĩ giữ kín chuyện mang thai và sinh con, khiến thông tin này trở thành bất ngờ lớn với người hâm mộ.

Được biết, Hồ Quỳnh Hương và ông xã đã có khoảng 9 năm quen biết, trong đó có 5 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống gia đình bình yên, dành nhiều thời gian chăm sóc con trai và vun đắp tổ ấm bên người bạn đời có chung quan điểm sống, yêu thích ăn chay và hướng đến những giá trị giản dị.

Trên trang cá nhân, giọng ca "Anh" thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai đầu lòng - bé Táo khiến nhiều fan thích thú. Ở tuổi lên 3, bé Táo đã bắt đầu học tập, làm quen với các chữ số với mục tiêu trở thành "sinh viên Harvard". Đoạn clip con trai nữ ca sĩ học bài thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng.

Con trai Hồ Quỳnh Hương chăm chỉ học toán với ước mơ trở thành "sinh viên Harvard".

"Ha ha sinh viên này giỏi quá, sau mình không vào được Harvard thì mình vào YG Entertainment cũng được nha bé yêu", một người dùng bình luận.

"Cậu bé giỏ quá", một người khác viết.

Bên cạnh đó, Hồ Quỳnh Hương cũng hướng tạo điều kiện cho con vận động, đến lớp học nhảy. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ngày đầu ba mẹ đưa đi học nhảy ở trung tâm mà Táo yêu của ba mẹ cũng rất chịu khó "bơi theo" cô giáo dạy nhảy lắm. Được cái Táo học gì cũng rất tập trung và hào hứng".

Hồ Quỳnh Hương từng chia sẻ cô không mong con phải trở thành người quá xuất sắc hay nổi tiếng, mà chỉ hy vọng bé lớn lên khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc với những gì mình lựa chọn.

Trong hành trình làm mẹ, Hồ Quỳnh Hương lựa chọn cách nuôi dạy con trai bé Táo bằng tình yêu thương, sự thấu hiểu và không đặt nặng áp lực thành tích. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô không mong con phải trở thành người quá xuất sắc hay nổi tiếng, mà chỉ hy vọng bé lớn lên khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc với những gì mình lựa chọn.

Vợ chồng cô cũng luôn cố gắng lắng nghe, tôn trọng quan điểm của nhau trong việc dạy con, cùng tìm ra phương pháp phù hợp nhất với sự phát triển của bé. Thay vì áp đặt, cả hai chú trọng đồng hành, khuyến khích con khám phá sở thích và nuôi dưỡng năng khiếu tự nhiên thông qua những hoạt động như học nhảy, học các lớp năng khiếu.



