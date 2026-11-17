Tối 17/11 trên sân vận động Thiên Trường, trong trận đấu quyết định ngôi vô địch giải giao hữu Casper Cup 2026, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã tạo nên điểm nhấn bùng nổ nhất hiệp một với pha độc diễn và dứt điểm đẳng cấp, đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước Kyrgyzstan 1-0.

Bước vào cuộc đối đầu này, tuyển Việt Nam chịu áp lực buộc phải thắng để đăng quang do kém đối thủ Trung Á về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +3). Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn gây bất ngờ khi thực hiện tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát nhằm thử nghiệm nhân sự, trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ kết hợp cùng các cựu binh giàu kinh nghiệm.

Trước một Kyrgyzstan được đánh giá cao nhờ nền tảng thể hình, thể lực và khả năng tổ chức lối chơi toàn diện, đội chủ nhà đã chọn cách nhập cuộc chặt chẽ và chờ đợi thời cơ từ sự cơ động trên hàng công. Và ngay ở cơ hội đáng chú ý đầu tiên của trận đấu, bước ngoặt đã xuất hiện.

Phút 20, từ đường chuyền thuận lợi của Phan Tuấn Tài, bóng được luân chuyển ra bên hành lang trái cho Nguyễn Đình Bắc. Tại đây, cầu thủ mang áo số 7 thực hiện pha độc diễn đầy kỹ thuật để loại bỏ hậu vệ theo kèm, mở ra khoảng trống thuận lợi trước khi tung cú "nã đại bác" quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Bóng đi với lực căng, quỹ đạo hiểm hóc và găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Kyrgyzstan hoàn toàn bó tay.

Đình Bắc lập siêu phẩm cho đội tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng