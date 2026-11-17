Theo thông tin từ Vietnam Airlines, hôm nay (17/11), hãng chính thức khai thác đường bay thẳng Đà Nẵng - Singapore với tần suất mỗi ngày một chuyến, nâng tổng số chuyến bay khứ hồi giữa Việt Nam và Singapore của hãng lên 42 chuyến mỗi tuần.

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN691 khởi hành từ sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 15h ngày 17/11, chở 169 hành khách, đạt hệ số sử dụng ghế gần 92%.

Hành khách trên chuyến bay Đà Nẵng - Singapore làm thủ tục tại quầy check-in. Ảnh: Vietnam Airlines

Đường bay mới được khai thác hằng ngày bằng máy bay Airbus A321, thời gian bay khoảng 3 giờ. Ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Singapore khởi hành lúc 19h45 (giờ địa phương).

Trước khi mở thêm tuyến này, Vietnam Airlines khai thác 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Hà Nội và Singapore, cùng 21 chuyến giữa TP HCM và quốc đảo này. Với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ Đà Nẵng, tổng tần suất khai thác của hãng trên đường bay Việt Nam - Singapore tăng lên 42 chuyến.

Việc mở đường bay diễn ra trong bối cảnh lượng khách Singapore đến Việt Nam tăng trưởng tích cực. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 388.000 lượt khách từ thị trường này, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đà Nẵng là một trong những điểm đến được du khách Singapore quan tâm nhờ lợi thế du lịch biển, nghỉ dưỡng và khả năng kết nối với các địa danh nổi tiếng miền Trung như bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills, phố cổ Hội An và cố đô Huế.

Đường bay thẳng giúp hành khách từ Singapore đến Đà Nẵng thuận tiện hơn, giảm nhu cầu nối chuyến qua Hà Nội hoặc TP HCM khi lựa chọn Vietnam Airlines. Tuyến bay cũng bổ sung lựa chọn đi lại cho nhóm khách công vụ, doanh nhân trong bối cảnh Đà Nẵng đang phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, hướng tới tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế trong khu vực.

Đà Nẵng - Singapore là một trong những đường bay quốc tế mới được Vietnam Airlines đưa vào khai thác trong năm 2026. Trước đó, hãng đã mở các đường bay Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan), Hà Nội - Ahmedabad (Ấn Độ), TP HCM - Phuket (Thái Lan) và TP HCM - Colombo (Sri Lanka).

Hãng cũng có kế hoạch khai thác thêm đường bay Hà Nội - Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 22/11. Cùng với việc mở mới các tuyến, Vietnam Airlines tăng tần suất tại một số thị trường trọng điểm nhằm mở rộng khả năng kết nối quốc tế.

Việc bổ sung các đường bay mới được thực hiện trong bối cảnh nhu cầu đi lại quốc tế và du lịch giữa Việt Nam với các thị trường trong khu vực có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng. Singapore hiện vừa là thị trường khách du lịch quan trọng, vừa là trung tâm thương mại, tài chính và trung chuyển hàng không của Đông Nam Á.