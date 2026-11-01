3 thủ tục BHXH, BHYT được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính



Ngày 17/11, BHXH Việt Nam cho biết, theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12/11/2026 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, lĩnh vực BHXH có 3 thủ tục được áp dụng cơ chế này.

Cụ thể, thủ tục thứ nhất là giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Thứ hai là giải quyết hưởng BHXH một lần. Thứ ba là thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT.

Người tham gia BHXH, BHYT có thể thực hiện ba thủ tục gắn trực tiếp với quyền lợi an sinh, nhờ cơ chế không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc (Ảnh: Internet)

Điểm đáng chú ý là cả 3 thủ tục đều được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, không còn phụ thuộc vào địa giới hành chính. Nhờ đó, người tham gia BHXH, BHYT có thể chủ động lựa chọn địa điểm thực hiện thủ tục, thay vì phải phụ thuộc vào địa phương nơi đã tham gia hoặc sinh sống.

Đây là thay đổi có ý nghĩa thiết thực với những người thường xuyên di chuyển, làm việc xa quê hoặc thay đổi nơi cư trú. Khi phát sinh nhu cầu giải quyết chế độ BHXH hay thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT, người dân có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, giảm những chuyến đi lại không cần thiết, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí.

Theo danh mục được công bố, các thủ tục này thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cơ sở. Khi có nhu cầu, người tham gia có thể liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn cụ thể về nơi tiếp nhận, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện đối với từng thủ tục.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc không phụ thuộc địa giới hành chính chỉ thay đổi phạm vi thực hiện thủ tục, không đồng nghĩa với việc nới lỏng điều kiện hưởng hoặc thay đổi mức hưởng. Điều kiện, mức hưởng và yêu cầu về hồ sơ vẫn được áp dụng theo quy định đối với từng chế độ. Riêng việc thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT chỉ được giải quyết đối với những trường hợp đủ điều kiện theo pháp luật về BHYT.

BHXH đẩy mạnh chuyển đổi số, xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân

Việc mở rộng phạm vi thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính nằm trong nỗ lực đổi mới phương thức phục vụ của hệ thống BHXH Việt Nam. Thời gian qua, ngành đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hướng tới nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Cụ thể, BHXH Việt Nam đã tham mưu Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14229/BTC-BHXH ngày 11/9/2026 gửi Bộ Tư pháp về việc nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Đồng thời, cơ quan này ban hành Công văn số 3512/BHXH-VP ngày 9/9/2026, hướng dẫn toàn hệ thống triển khai các quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử.

Đáng chú ý, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã tạo nền tảng để ngành BHXH tăng cường kết nối, khai thác và sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, hệ thống BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do ngành quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh. Toàn hệ thống cũng đã xử lý hơn 3 triệu hồ sơ liên quan đến cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất...

Những kết quả này đang góp phần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ quản lý và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Việc kết nối, khai thác dữ liệu cũng tạo điều kiện đơn giản hóa quy trình, giảm giấy tờ và hạn chế tình trạng người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối, khai thác theo quy định.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ