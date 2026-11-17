Rau má từ lâu là loại rau quen thuộc, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh Internet)

Rau má từ lâu là loại rau quen thuộc với nhiều cách chế biến để dùng trong bữa ăn hoặc những ngày nắng nóng có thể làm nước uống nhờ vị thanh mát và khả năng bổ sung nước cho cơ thể. Trong y học cổ truyền, loại rau này thường được sử dụng để thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Dưới góc độ khoa học hiện đại, rau má cũng thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi, đặc biệt là các chất chống oxy hóa.

Nếu sử dụng hợp lý, loại rau này có thể góp phần bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ thải độc gan và cải thiện chất lượng chế độ ăn dành cho người cần kiểm soát đường huyết.

Rau má đem lại nhiều lợi ích cho gan

Theo Healthline, rau má chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như asiaticoside, madecassoside, phenolic và flavonoid. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy phản ứng viêm kéo dài, trong đó gan là một trong những cơ quan chịu ảnh hưởng nhiều nhất do đảm nhiệm vai trò chuyển hóa và xử lý các chất đi vào cơ thể.

Uống nước rau má nguyên chất, hạn chế thêm đường

Rau má rửa sạch, ngâm với nước muối loãng, để ráo rồi xay cùng lượng nước lọc vừa đủ. Sau đó, lọc lấy nước và sử dụng trong ngày. Cách chế biến này giúp bổ sung một số hợp chất chống oxy hóa từ rau má. Đặc biệt, người có đường huyết cao nên hạn chế thêm đường hoặc sữa đặc để tránh làm tăng lượng đường trong khẩu phần.

Nên uống nước rau má nguyên chất, hạn chế thêm đường. (Ảnh minh họa Internet)

Đặc biệt, khi kết hợp với đậu xanh, giá trị dinh dưỡng của thức uống này càng được tăng cường. Đậu xanh cung cấp protein thực vật, chất xơ, vitamin nhóm B, folate, kali và magie và những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động chuyển hóa năng lượng của cơ thể. Hàm lượng chất xơ trong đậu xanh còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và mỡ máu, từ đó gián tiếp giảm nguy cơ tích tụ mỡ trong gan.

Bên cạnh đó, theo Times of India, cả rau má và đậu xanh đều có hàm lượng nước cao, giúp bổ sung dịch cho cơ thể trong những ngày thời tiết nóng bức.

Nấu canh rau má với thịt nạc

Đây là cách chế biến phù hợp cho bữa cơm gia đình. Rau má rửa sạch, để ráo, thịt nạc băm nhỏ rồi xào sơ với một chút dầu ăn. Thêm nước, đun sôi và cho rau má vào nấu chín tới. Món canh cung cấp chất xơ, protein và các vi chất cần thiết, đồng thời giúp bữa ăn cân đối hơn.

Rau má trộn cùng các loại rau củ

Món nộm rau má được nhiều người ưa dùng. Ảnh: Internet.

Có thể kết hợp rau má với cà rốt, dưa chuột và một lượng nhỏ thịt gà luộc. Nên sử dụng nước trộn ít đường, hạn chế nước sốt nhiều chất béo. Cách ăn này giúp tăng lượng chất xơ, hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thu đường từ bữa ăn.



Lưu ý khi ăn - uống rau má

Để bảo vệ gan và kiểm soát đường huyết hiệu quả, cần kết hợp ăn uống cân đối, tăng cường vận động, hạn chế rượu bia và kiểm soát cân nặng.

Khi ăn hoặc xay ép thì rau má cần được rửa sạch, chế biến hợp vệ sinh nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Dù được xem là thức uống lành mạnh, rau má không nên được sử dụng quá mức. Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên uống với lượng vừa phải và đa dạng hóa nguồn rau xanh thay vì dùng rau má hàng ngày trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai hoặc những người đang sử dụng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.



